Industrie «Kurzarbeit kann ein Thema werden»: Auch Perlen Papier ächzt unter den explodierenden Energiepreisen Perlen Papier gehört neben dem Stahlkocher Steeltec zu den grössten Stromverbrauchern im Kanton Luzern. Die Papierfabrik sieht sich mit enormen Kostensteigerungen konfrontiert. Nun stehen erneut hitzige Preisgespräche mit Schweizer Zeitungsverlagen an.

Perlen-Papier-CEO Klemens Gottstein bei der Altpapieranlieferung. Pius Amrein (Perlen, 25. November 2021)

Die drohende Energiemangellage hat viele latente Risiken der hiesigen Wirtschaft zutage gebracht. Ganze Industrien stehen vor einem anspruchsvollen Winter, sollte Strom immer teurer und knapper werden. In der Zentralschweiz betrifft dies zum Beispiel den grossen Stromverbraucher Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern und dem Werk Steeltec in Emmenbrücke.

Der Stahlhersteller benötigt am Standort Emmenbrücke ungefähr so viel Strom wie die ganze Stadt Luzern. «Sollten die Energiepreise weiter steigen, sieht sich Steeltec gezwungen, am Standort Emmenbrücke Kurzarbeit in Erwägung zu ziehen», erklärte ein Sprecher des Unternehmens kürzlich.

Noch mehr Strom als Steeltec verbraucht im Kanton Luzern nur noch Perlen Papier. Der Chef der letzten Schweizer Papierfabrik, Klemens Gottstein, nennt einen Stromverbrauch, der ungefähr dem Eineinhalbfachen der Stadt Luzern entspricht. «Kurzarbeit kann bei einer Strommangellage und dadurch reduziertem Absatz auch in Perlen ein Thema werden», sagt er auf Anfrage. Die Papierfabrik beschäftigt derzeit am Hauptsitz in Perlen rund 360 Personen.

Leichte Vorteile dank gestaffeltem Stromeinkauf

Zwar beklagt auch Gottstein eine Kostenexplosion bei Strom und Gas, doch verweist er auf die Beschaffungsstrategie des Unternehmens: «Wir kaufen unseren Strom seit 2013 am freien Markt ein, und zwar strukturiert. Das heisst, wir haben immer einen Zeithorizont von drei bis vier Jahren.» Der gestaffelte Stromeinkauf gebe Perlen Papier Planbarkeit und dadurch leichte Vorteile.

Ein Risiko bestehe dabei aber natürlich trotzdem. «Wenn wir Strom für die Periode in drei Jahren einkaufen und zum Beispiel der Marktpreis in drei Jahren tiefer liegt, verlieren wir.» Rückblickend sei das Unternehmen in den letzten Jahren aber gut damit gefahren, sagt Gottstein. Er ist sich allerdings bewusst, dass die Energiekosten für Perlen Papier in den kommenden Jahren steigen werden.

Altpapier bei der Perlen Papier AG. Pius Amrein (Perlen, 25. November 2021)

Perlen Papier bezieht zwar auch Strom aus fossilen Quellen, doch spielen erneuerbare im Strommix eine immer grössere Rolle, «vor allem auch durch den fortschreitenden Umbau der Energiebranche in Richtung nachhaltige Energien», wie Gottstein betont. In Perlen betreibt das Unternehmen selbst ein Biomassekraftwerk und zwei Wasserturbinen. «Wir haben etwa 4 Prozent Eigenstromerzeugung», sagt Gottstein.

Auf Fotovoltaik hat das Unternehmen bislang allerdings nicht gesetzt, wobei laut Gottstein bei den grossen benötigten Mengen der Sonnenstrom nur begrenzt unterstützen könne. Er verweist auch auf die Volatilität der Preise, welche die Amortisation einer solchen Investition erschweren. Beim Gasverbrauch könne man bei Bedarf mit einem Teil der Anlagen auf Zweistoff-Betrieb ausweichen, die dann mit leichtem Heizöl betrieben werden können.

Verlage reagieren auf hohe Preise

Wie viele andere Industrieunternehmen leidet auch Perlen Papier zusätzlich unter den steigenden Rohstoffpreisen. Schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, der das Gas und in der Folge den Strom massiv verteuern liessen, kämpfte das Unternehmen mit höheren Preisen für den wichtigsten Rohstoff für die Papierproduktion, Altpapier. Dieses sei aktuell dreimal so teuer im Vergleich zu 2020, so Gottstein.

Dieses Jahr habe sich die Gesamtsituation weiter verschärft. So ist die Nachfrage der Verlage nach Zeitungspapier im Vergleich zum Vorjahr laut Gottstein zwar stabil geblieben. Gleichzeitig sei das Papierangebot im Markt aber stark zurückgegangen, weil diverse Papiermaschinen aus strukturellen Gründen abgestellt worden sind.

Erst kürzlich hat die NZZ in einem Schreiben an Leserinnen und Leser vor einer «weiteren Verknappung des verfügbaren Zeitungspapiers» wegen der Stromkrise gewarnt, wie «Inside Paradeplatz» berichtet.

Einen Mangel an Zeitungspapier müssten Schweizer Verlage allerdings nicht befürchten, stellt Gottstein klar: «Wir sehen uns als verlässlichen Lieferanten gegenüber den Schweizer Kunden.» Aus Verlagskreisen ist denn auch zu hören, dass die Angst vor einer Verknappung des Zeitungspapiers weniger ein Thema ist als die hohen Preise.

Perlen Papier musste bereits letztes Jahr die Preise für die Verlage erhöhen, nun stehen Mengen- und Preisgespräche für das kommende Jahr an. Gottstein spricht von üblichen Verhandlungen, doch er sagt auch: «Die Preise werden wohl hoch bleiben.»

