Industrie V-Zug-CEO Peter Spirig: «Wir treten gegen Giganten an» Mit dem Küchensektor verbindet der neue V-Zug-CEO Erinnerungen an seine Kindheit. Nun will Peter Spirig der Traditionsmarke vor allem in Asien zu mehr Geltung verhelfen. Wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, spricht der Ostschweizer Klartext. Christopher Gilb 17.03.2021, 19.00 Uhr

Sie sind der erste CEO der eigenständigen V-Zug. Was hat Sie an dieser Stelle überzeugt?

Peter Spirig: Wenn man über V-Zug spricht, lässt das in der Schweiz die wenigsten kalt, sondern löst Emotionen aus, das gefällt mir. Zudem interessiert mich das Thema Küchen seit meiner Kindheit:

Mein Grossvater war Küchenbauer und hat in seiner Schreinerei Küchenzeilen gebaut, in die unter anderem V-Zug-Geräte eingebaut wurden, daran habe ich schöne Erinnerungen.

Der neue V-Zug-CEO Peter Spirig. Bild: PD

Sie waren lange in Asien tätig, V-Zug will den Anteil des Auslandsgeschäfts am Umsatz in den nächsten Jahren verdoppeln. War das mit ein Grund, wieso Sie geholt wurden?

Ich habe sicher erlebt, wie in verschiedenen Märkten unterschiedlich an Herausforderungen herangegangen wird. Und zum Teil war ich in der Vergangenheit bei den gleichen Kunden unterwegs, mit denen ich jetzt wieder bei V-Zug Kontakt habe. Das ist ein Vorteil.

Der Asienkenner Bevor Peter Spirig im September 2020 neuer CEO der nun eigenständigen V-Zug wurde, leitete der 47-Jährige während rund vier Jahren die Division Türen beim Ostschweizer Bauzulieferer Arbonia. Zuvor war der gebürtige Rheintaler unter anderem bei der Franke Gruppe, bekannt für Spülen und Kaffeemaschinen, für die Asien-Aktivitäten verantwortlich. Spirig ist Bauingenieur ETH, hat einen MBA der französischen Wirtschaftshochschule Insead und lebt mit seiner Familie in Zürich. Bei V-Zug folgte er auf den Firmenpatron Heinz M. Buhofer, der die Position interimistisch übernommen hatte.

2020 konnte der Umsatz im Ausland auf 12 Prozent gesteigert werden, das ist im Vergleich zur Konkurrenz immer noch wenig.

Natürlich treten wir gegen Giganten an. Miele beispielsweise ist siebenmal so gross wie wir und kann erheblich mehr Ressourcen einsetzen.

Deswegen müssen wir clever unterwegs sein und die richtigen Akzente setzen.

Das machen wir mit unserer Metropolitanstrategie, mit der wir in ausgewählten Metropolen mit anspruchsvollem Kundensegment gezielt unsere Premiumprodukte bewerben. Damit fahren wir bisher gut.

Macht das Label «Made in Switzerland» die Produkte von V-Zug dort attraktiv?

Es ist die zeitlose Wertigkeit unserer Produkte. Natürlich könnte man einwenden, in Asien koche in der Regel die Haushaltshilfe, und da stehe die Wertigkeit und Bedienbarkeit der Geräte nicht allzu sehr im Vordergrund. Aber trotzdem, vielleicht will die Dame oder der Herr des Hauses dem Essen noch den letzten Touch geben, und dann müssen die Geräte intuitiv funktionieren.

Das Stammareal der V-Zug AG, das gerade erneuert wird. Bild: Beat Suter (Zug, 4. Februar 2021)

Am Mittwoch hat die V-Zug-Gruppe ihr Jahresergebnis für 2020 vorgelegt. Sind Sie zufrieden?

Ja, wir konnten trotz Coronakrise unseren Nettoumsatz um 4,7 Prozent auf 569,4 Millionen Franken steigern und gerade auch in der Schweiz stark wachsen, wo wir ein organisches Wachstum von über vier Prozent aufweisen, was sicher herausragend ist.

V-Zug bezeichnet sich bei Haushaltsgeräten immer als Marktleader in der Schweiz. Wie gross ist der Anteil wirklich?

Die genauen Zahlen kommunizieren wir nicht. Wir können aber bestätigen, dass wir eine führende Position einnehmen.

Hat V-Zug auch davon profitiert, dass die Leute wegen Corona ihr Geld weniger für Ferien ausgeben können und vielleicht die Freude am Kochen zu Hause entdeckt haben?

Diese These macht sicher Sinn. Die Schweizerinnen und Schweizer werden aber auf jeden Fall wieder Ferien machen und wieder mehr auswärts essen. Vielen ist jetzt aber bewusst geworden, dass ein schönes Zuhause etwas Wertvolles ist.

Was sind die wichtigen Wachstumstreiber in der Schweiz – die Neubautätigkeit?

Die Neubautätigkeit flacht zwar gerade leicht ab, ist aber im Zusammenhang mit der Anzahl der Umbauten und Renovationen zu sehen, die wiederum leicht zunimmt, so wie das Ersatzgeschäft. Letzteres ist konjunkturell unabhängig: Wenn der Geschirrspüler kaputt ist, wird er sofort ersetzt. Niemand will zwei, drei Tage warten, denn Geschirr selbst zu spülen, wäre für viele vermutlich die grösste Strafe.

Seit Anfang März verzichtet V-Zug auf sogenannte Mondpreise, also Listenpreise, die sehr hoch angesetzt sind, sodass beim Verkauf durch den Händler der Eindruck eines sehr hohen Rabatts entsteht. Wieso?

Weil es transparenter ist. Ich habe auch schon erlebt, dass Kunden in unserer Ausstellung waren und erst einmal abgeschreckt wurden, weil ein Steamer beispielsweise mit einem Preis von 5'500 Franken angeschrieben war. Erst als sie dann im Internet geschaut haben, haben sie gemerkt, dass er im Handel, wo unsere Geräte an die Endkunden verkauft werden, ja viel günstiger ist. Das hinterlässt einfach einen komischen Beigeschmack. Zur besseren Vergleichbarkeit der Produktpreise geben wir nun eine unverbindliche Verkaufspreisempfehlung an.

Produktion von V-Zug-Haushaltsgeräten in Zug. Bild: Stefan Kaiser (19. März 2020)

Kürzlich hat V-Zug die neue Küchengerätelinie «Excellence» vorgestellt. Der zugehörige Werbeslogan lautet «die Magie liegt im Detail». Was macht diese so besonders?

Ganz vieles, aber ein wirklich einzigartiges Detail ist beispielsweise der Circle Slider, ein zentrales Bedienelement, welches in der Mitte des Touchdisplays ins Glas eingeschliffen ist, sodass man trotz Touchdisplay auch haptisch etwas berührt. Viele werden die Erfahrung gemacht haben, dass die Bedienung von Touchdisplays beispielsweise mit nassen Fingern nicht einfach ist, dieses Problem hat man mit unserem Circle Slider nicht.

In der heutigen Präsentation zum Geschäftsergebnis haben Sie erwähnt, dass der Anteil von Frauen in Führungspositionen bei V-Zug inzwischen 20,8 Prozent und damit mehr als bei manch anderem Unternehmen beträgt. Aber Hand aufs Herz, ist der Anteil noch immer nicht viel zu tief?

Natürlich, aber auch bei der Belegschaft insgesamt beträgt der Anteil nur rund 23 Prozent, das ist die Realität. Und die kann V-Zug nicht alleine ändern.

Der Grund dafür ist, dass die Schulen in der Schweiz noch wie im letzten Jahrtausend organisiert sind. Es werden keine ausreichenden Tagesstrukturen geboten, die an das Leben zweier berufstätiger Elternteile angepasst sind.

Ich erlebe es ja selbst. Bei uns zu Hause herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Und deshalb ist es unverständlich, dass Frauen gut ausgebildet werden aber anderseits nicht mehr für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gemacht wird.