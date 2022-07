Industrie Wettbewerbsbehörden geben grünes Licht für Fusion von Komax und Schleuniger Dadurch kann der Anfang Februar kommunizierte Zusammenschluss der beiden Kabelverarbeitungsspezialisten nun stattfinden. Die Mutterfirma von Schleuniger, Metall Zug, wird dafür Grossaktionär beim Dierikoner Unternehmen. 27.07.2022, 10.02 Uhr

Am 9. Februar hatten die Zuger Industriegruppe Metall Zug und der Dierikoner Verarbeitungsspezialist Komax mitgeteilt, dass das Metall-Zug-Tochterunternehmen Schleuniger in Thun bei Komax eingebracht wird. So soll unter anderem die Wettbewerbsposition in Asien gestärkt werden. Am Mittwoch haben die beiden Unternehmen nun das Okay durch die Wettbewerbsbehörden vermeldet.