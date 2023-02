Industrie Wie Dätwyler in Schattdorf am Auto der Zukunft arbeitet Die Komponenten des Urner Industriezulieferers sind heute vor allem in klassischen Autos gefragt. Die Mobilität der Zukunft erfordert aber Einfallsreichtum. Im Werk in Schattdorf arbeitet ein Team an einer möglicherweise lukrativen Technologie. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 09.02.2023, 17.30 Uhr

So könnten Knöpfe in künftigen Autos aussehen. Visualisierung: Dätwyler

Im Auto der Zukunft gibt es keine sichtbaren Tasten. Die Finger gleiten über das Armaturenbrett und schwups – wächst der Knopf heraus und gibt ein haptisches Feedback. Damit so etwas möglich ist, braucht es die richtige Technologie.

Eine der Grundlagen dafür sind sogenannte elektroaktive Polymere. Der Altdorfer Industriezulieferer Dätwyler ist Ende 2022 mit dem Kauf der Dübendorfer CTsystems in dieses Geschäft eingestiegen. Elektroaktive Polymere gibt es schon lange. Was die Technologie von CTsystems auszeichnet, ist die einzigartige Stapelbauweise. Diese ermöglicht völlig neue Anwendungen im Automobil, beim Temperaturmanagement in Batterien oder in der Gesundheitsbranche.

Elektroaktive Polymere in der Stapelbauweise. Bild: Dätwyler

Künftig eine der umsatzstärksten Produktlinien?

Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um «intelligentes Plastik». Die Technologie kann elektrische Energie in mechanische Bewegungen umwandeln – billiger, leiser und wirkungsvoller als herkömmliche Methoden wie zum Beispiel der Elektromotor. Die «NZZ am Sonntag» zitierte vor einigen Jahren CTsystems-Mitgründer Gabor Kovacs mit dem Beispiel eines Scheibenwischers für Raumfahrzeuge, der Solarzellen oder Kameralinsen von Staub befreien kann. Der Wischer bestünde dabei nicht aus einem starren Wischerblatt und einem Elektromotor mit Getriebe, sondern lediglich aus einem elektrisch angetriebenen, künstlichen Muskel. Auch im Bereich der chirurgischen Eingriffe könnten elektroaktive Polymere hilfreich sein.

Die von Dätwyler übernommene CTsystems entstand 2011 als Ausgliederung der Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa. Jahrelang wurde die Technologie weiterentwickelt und patentiert. Mit dem Verkauf der Firma an Dätwyler erfolgt nun der erhoffte Sprung in die industrielle Fertigung. Im Werk von Dätwyler in Schattdorf arbeiten derzeit rund zehn Personen am Aufbau der eigenentwickelten, hochautomatisierten Produktionsanlage.

Dätwyler-CEO Dirk Lambrecht zeigt sich überzeugt, «dass die Technologie mit elektroaktiven Polymeren das Potenzial hat, um langfristig zu einer unserer umsatzstärksten Produktlinien zu werden.» Bis die elektroaktiven Polymere zum Umsatz beitragen, geht es nicht mehr lange. Labormuster sind bereits verfügbar, und die Auslieferung der ersten industriellen Prototypen ist Anfang 2024 geplant. Gemäss Dätwyler zeigen Gespräche bei bestehenden und potenziellen Kunden, dass sowohl die Fahrzeughersteller selber als auch die Zulieferer von technischen Systemen grosses Interesse an den neuen Möglichkeiten der elektroaktiven Polymere in Stapelbauweise haben.

Kosten drücken auf den Gewinn

Das Beispiel illustriert, wie Dätwyler versucht, zukünftige Trends zu antizipieren, um relevant zu bleiben. Heute sind die Komponenten aus Uri unter anderem in klassischen Autos gefragt, aber wenn sich die Mobilität wandelt, müssen auch Zulieferer einen Schritt weitergehen. Lambrecht sagte an der Bilanzmedienkonferenz vom Donnerstag, die Geschäftseinheit Mobility arbeite erfolgreich an der Transformation zur Elektromobilität und steigere kontinuierlich den Anteil der Projekte für Anwendungen im Elektrofahrzeug. Die Einheit Mobility gehört zur Sparte Industrial Solutions, die umsatzmässig etwas grösser ist als die Sparte Healthcare Solutions, jedoch weniger profitabel. Innerhalb der Industriesparte ist Mobility mit einem Umsatz von 245,1 Millionen Franken der grösste Bereich.

Im abgelaufenen Jahr haben beide Sparten zweistellig zugelegt, sodass gesamthaft der Umsatz im fortgeführten Geschäft um 21,4 Prozent auf 1,15 Milliarden Franken wuchs. Die Profitabilität hat aber gelitten. Unter dem Strich resultierte ein Gewinnrückgang um 15,3 Prozent. Die Ebit-Marge sank im Jahresvergleich um 3,9 Punkte auf 13 Prozent. Grund dafür sind die höheren Inputkosten, die Dätwyler zwar in allen Geschäftseinheiten an die Kundschaft weitergeben konnte, aufgrund der zeitverzögerten Wirkung der umgesetzten Preiserhöhungen und Kosteneinsparungen gerieten die Gewinne aber unter Druck. Im Gewinn auf Stufe Ebit enthalten sind zudem negative einmalige Effekte aus Warenvorräten in den Akquisitionsbilanzen sowie aus Abschreibungen auf Aktiven aufgrund der vorläufigen Schliessung der ukrainischen Tochtergesellschaft von insgesamt rund 7,5 Millionen Franken.

Dividende tiefer als im Vorjahr

Dätwyler hat im Berichtsjahr auch wichtige und vielversprechende Wachstums- und Innovationsprojekte vorangetrieben und zum Teil abgeschlossen. So hat der bestehende Standort in Indien das zweite Healthcare-Werk in Betrieb genommen. Und im Schweizer Werk in Schattdorf ist der Ausbau der Produktionsanlagen für die Geschäftseinheit Food & Beverage weitgehend umgesetzt. Diese Kapazitätserweiterungen bilden gemäss Dätwyler eine wichtige Grundlage für das angestrebte profitable Umsatzwachstum in wenig zyklischen und langfristig wachsenden Märkten in den kommenden Jahren.

Für das laufende Jahr strebt Dätwyler eine Verbesserung des Geschäftsergebnisses an. Unter Annahme eines normalisierten Umfelds bestätigt das Unternehmen seine Mittelfristziele mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 6 bis 10 Prozent und einem Zielband für die Ebit-Marge von 18 bis 21 Prozent. Mit den getätigten Akquisitionen, deren Synergiepotenzialen und den Fortschritten in den Wachstums- und Innovationsprojekten sei Dätwyler strategisch stark positioniert. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Bardividende von 3.20 Franken pro Inhaberaktie (Vorjahr 4.20 Franken) und 64 Rappen pro Namenaktie (Vorjahr 84 Rappen).

