Innovation Mit speziellen Salzen: Dieses Luzerner Start-up hilft, Heizkosten zu sparen Drei Luzerner Gründer haben eine Technik ausgetüftelt, die den Betrieb von Wärmepumpen-Photovoltaik-Systemen kostengünstiger macht. Pünktlich zum Beginn der Heizsaison werden die ersten Anlagen installiert. Andreas Lorenz-Meyer Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Remo Waser und Simon Maranda (von links) vom Luzerner Start-up Cowa Thermal Solutions mit einem Prototyp auf dem Campus Horw der Hochschule Luzern. Auf dem Bild fehlt Mitgründer Jörg Worlitschek. Bild: Manuela Jans-Koch (4. November 2022)

Nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges sind die Preise für fossile Energien in die Höhe geschossen. Viele wollen deswegen ihre alte Öl- oder Gasheizung loswerden. Da bieten sich Wärmepumpen als Alternative an. Diese nutzen Umgebungswärme zum Heizen und laufen mit Strom.

Manche Hausbesitzer kombinieren die Wärmepumpe mit Photovoltaik, dann kommt zumindest ein Teil des zum Heizen benötigten Stroms vom eigenen Dach. Es ist in puncto Betriebskosten die günstigere Variante, schliesslich kostet selbsterzeugter Solarstrom nichts. Fragt sich nur, wie gross der Anteil beim Betrieb der Wärmepumpe ist. Da kommt es auf den Pufferspeicher an, mit dem sich die erzeugte Wärme eine Zeit lang «parkieren» und dann bei Bedarf in den Heizkreislauf des Gebäudes abgeben lässt. Je grösser die Speicherkapazität, desto grösser der Anteil Gratisstrom vom Dach. Und desto geringer die Abhängigkeit vom teuren Netzstrom.

Pufferspeicher ist effizienter als Wassertank

Genau da, bei einem grösseren Autarkiegrad, setzt das Luzerner Start-up Cowa Thermal Solutions an. Es bringt gerade einen besonderen Pufferspeicher auf den Markt, in dem sich Kunststoffkapseln befinden, welche mit speziellen Salzen befüllt sind. Diese Salze dienen als Phasenwechselmaterial. Das heisst, sie speichern thermische Energie durch Ausnutzung des Phasenwechsels, des Übergangs von einem Aggregatzustand zum anderen.

Beim Betrieb passiert dann Folgendes: Wird das Heizwasser im Pufferspeicher aufgewärmt, schmilzt das Salz in den Kapseln und speichert Wärmeenergie. Wird dann die gespeicherte Energie zum Heizen gebraucht, sinkt die Temperatur des Heizwassers wieder – das Salz erstarrt und gibt die Wärme ab. «Dadurch kann unser Pufferspeicher zwei bis drei Mal so viel Energie speichern wie ein gleich grosser reiner Wassertank ohne die Kapseln», erklärt Simon Maranda, der das Start-up im Sommer 2019 zusammen mit Remo Waser und Jörg Worlitschek gründete. Die drei hatten sich im Kompetenzzentrum Thermische Energiespeicher der Hochschule Luzern kennen gelernt.

Kapseln ermöglichen den zeitversetzten Verbrauch

Von da bis zur Marktreife war es aber noch ein steiniger Weg. Die Skalierung machte viel Arbeit, erinnert sich Maranda, der fürs Technische zuständig ist: «Ein Material, das im Labor gut funktioniert, funktioniert deswegen noch lange nicht in grösseren Dimensionen. Das Scale-up-Thema haben wir anfangs etwas unterschätzt, aber dann gab es eine steile Lernkurve.» Ein von Anfang an wichtiges Thema: die Langzeitstabilität. «Per se sind auf Salz basierte Phasenwechselmaterialien nicht zyklenstabil. Aber wir haben das Problem mittlerweile im Griff und sind bei rund 10'000 Zyklen ohne eine Verringerung der Speicherkapazität.» Ziel ist es, auf 20'000 Zyklen zu kommen. 20'000 Mal Wärmeenergie speichern und wieder abgeben, ohne dass die Kapseln mit dem Salz darin ausgetauscht werden müssen. Dafür laufen Tests, die von der Hochschule Luzern begleitet werden.

Soweit die Vorlaufphase, der im September 2022 der Markteintritt folgte. Die ersten Cowa-Pufferspeicher sind schon installiert und bis Ende des Jahres sollen es 10 bis 15 sein. Mit dem Wärmepumpen-Spezialisten Meier Tobler wurde dazu eine Pilotphase gestartet. «Unser Partner plant, die Speicherkapseln in sein Sortiment aufzunehmen und das Gesamtsystem anzubieten», sagt Remo Waser, der für den Vertrieb zuständig ist. Gleichzeitig werden derzeit Installateure gesucht, welche die Cowa-Pufferspeicher ihren Endkunden anbieten und dann auch installieren. Waser zeigt sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf: «Die Industrialisierung ist voll im Gang.»

Doch was genau ist der Nutzen für Hausbesitzer, wenn der Speicher eine verdreifachte Kapazität hat? Wie schlägt sich das bei den Betriebskosten nieder? Waser erklärt: «Oft liefert die Photovoltaik über Mittag überschüssigen Strom, die Wärme wird aber auch in den Abendstunden und in der Nacht benötigt. Unsere Speicherkapseln ermöglichen den zeitversetzten Verbrauch. Damit kann die Wärme tagsüber gespeichert und abends oder nachts ans Gebäude abgegeben werden.» Ganz ohne Netzstrom geht es im Winter zwar nicht, fügt Waser hinzu. «Aber in der Übergangszeit im Frühjahr und im Herbst ist ein fast autarker Heizbetrieb schon möglich. Und übers Jahr hinweg erhöht sich der Heizautarkiegrad deutlich.» Wie stark die Stromkosten dadurch konkret sinken, hänge von Speichergrösse, Stromkosten und Einspeisekosten ab. Waser schätzt grob, dass die Ersparnis in einem Einfamilienhaus zwischen 300 und 1500 Franken pro Jahr liegt.

Erste Finanzierungsrunde abgeschlossen

Momentan konzentriert sich das Luzerner Jungunternehmen auf thermische Energiespeicher in Wärmepumpen-Photovoltaik-Systemen für Einfamilienhäuser. «Diese Kombination setzt sich durch und wird immer mehr zum Standardsystem für erneuerbares Heizen», ist sich Waser sicher. Bei dem einen Business Case soll es aber nicht bleiben. «Wir evaluieren ständig, welche Felder unsere Technologie noch abdecken könnte. Zum Beispiel die aufstrebenden thermischen Netze: Verbundsysteme, Quartierlösungen und so weiter. Für diese dürfte unsere Lösung sehr interessant sein, da es in solchen Systemen oft sehr grosse thermische Speicher braucht.»

Beim Ausbau des Angebots helfen die 1,4 Millionen Franken, die Cowa bei der ersten Finanzierungsrunde im Oktober sammelte. Geldgeber waren private Investoren. «Damit wollen wir uns in erster Linie auf dem Markt etablieren und die begonnene Industrialisierung fertigstellen.» Zudem wird das momentan achtköpfige Team bis Ende des Jahres vergrössert. Waser sieht im Umstieg auf erneuerbares Heizen eine grundsätzliche Notwendigkeit. Der Endenergieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser in der Schweiz sinke zwar, sei jedoch nach wie vor von fossilen Energieträgern dominiert, was 2020 zu einem Heizölverbrauch von 1,7 Milliarden Litern und einem CO 2 -Ausstoss von rund 4,5 Millionen Tonnen geführt habe. «Davon wollen wir alle wegkommen – und dafür braucht es erneuerbare Heizsysteme mit innovativen Speicherlösungen.»

