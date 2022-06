Interview CEO Felix Weber, warum spricht die Suva immer weniger Renten? Die Suva ist im Umbruch: Derzeit läuft ein grosses Digitalisierungsprojekt, gleichzeitig ist die Führungsstruktur umgebaut worden. CEO Felix Weber nimmt im Interview Stellung zu den grössten Unfallrisiken, äussert sich zu den Diversity-Bemühungen und erklärt, wie viele russische Anlagen die Unfallversicherung im Portfolio hat. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 10.06.2022, 12.00 Uhr

Suva-Chef Felix Weber beim Gespräch am Hauptsitz in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (30. Mai 2022)

Sie kündigen erneut historisch tiefe Prämien in der Berufsunfallversicherung an. Was sind die Gründe?

Felix Weber: Der Hauptgrund ist, dass wir weniger Renten sprechen mussten als ursprünglich angenommen. Das ist eine langfristige Entwicklung: 2012 hatten wir rund 1600 Neurenten, 2021 waren es knapp 1100. Dadurch konnten wir Reserven auflösen, die wir nun in Form von tieferen Prämien zurückerstatten können.

Hat die Suva also immer weniger Renten gesprochen?

Ja, aber man muss die Anzahl Renten auch relativ sehen. Obwohl in den letzten Jahren die Zahl der Versicherten angestiegen ist, verzeichnen wir langfristig einen Rückgang der Berufsunfälle von 186'000 im Jahr 2012 auf nun 176'000. Der Hauptgrund für die sinkenden Rentenzahlen ist die Tatsache, dass es weniger Unfälle am Arbeitsplatz gibt.

Worauf führen Sie das zurück?

Einerseits hat sich die Arbeitswelt gewandelt. Mit der zunehmenden Automatisierung gibt es weniger schwere Unfälle. Andererseits investieren wir sehr stark in die Prävention und in die Wiedereingliederung. Das wirkt sich entscheidend auf die Entwicklung der Anzahl Rentenfälle aus. ­Zusätzlich hat sich die Rechtssprechung jüngst auch so verändert, dass die Schwelle bis zur Bezahlung einer Rente tendenziell höher ist als früher.

Zur Person Felix Weber (56) stammt aus Rothenburg. Nach der Kantons­schule Reussbühl studierte er Betriebswirtschaft an der Universität St.Gallen. Danach arbeitete er unter anderem bei der Zurich-Versicherung und beim Krankenversicherer Concordia, ehe er Anfang 2009 zur Unfallversicherung Suva wechselte. Seit 2016 ist er Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Wie sieht es in der Nichtberufsunfallversicherung aus?

Auch hier sinken die Prämien, aber im Vergleich zum Vorjahr weniger stark. Bei den Freizeitunfällen können wir nur sensibilisieren. Hier stellen Skifahren und Fussballspielen die grössten Risiken dar. Zwar steigt die absolute Zahl der Freizeitunfälle, aber das hat mit dem Bevölkerungswachstum zu tun. Das ­sogenannte Fallrisiko hingegen sinkt. Das ist die Zahl der ­Unfälle im Verhältnis zur Exponiertheit einer Person.

Neben den Angestellten und den Arbeitgebern gibt es einen dritten Prämienzahler, den Kapitalmarkt. Die Suva hat ein Anlagevolumen von nahezu 60 Milliarden Franken. Wie lief das vergangene Jahr?

Die Anlageperformance war mit 7,5 Prozent besonders gut, was vor allem auf das gute Börsenjahr zurückzuführen ist. Wir liegen damit weit über dem Schnitt der letzten Jahre. Die Überschüsse geben wir den Versicherten in Form tieferer Prämien weiter.

Haben Sie auch russische Anlagen im Portfolio?

Ja, zum Bilanzstichtag per Ende 2021 betrug der Marktwert der Anlagen aus Russland rund 0,42 Prozent des Vermögens, also ungefähr 250 Millionen Franken.

Müssen Sie diesen Betrag nun abschreiben?

Wir hoffen, dies natürlich nicht tun zu müssen. Derzeit sind diese Werte nicht handelbar. Ziel ist es aber, die Anlagen interessewahrend zu veräussern. Es ist davon auszugehen, dass dies längere Zeit in Anspruch nehmen wird. Normalerweise behalten wir Anlagen so lange, bis sie wieder Gewinn abwerfen. In diesem Fall ist es möglich, dass wir sie abschreiben müssen. Aber dafür haben wir Wertschwankungsrückstellungen, die aktuell bei rund 12 Milliarden Franken liegen. Wir könnten einen Ausfall also verkraften.

Um welche Art von Assets handelt es sich genau?

Es handelt sich um Anleihen des russischen Staates und staatsnaher Unternehmen, etwa aus dem Energiesektor.

Welche Auswirkungen hat der Ukraine-Krieg sonst noch auf die Suva?

Die Verwerfungen an der Börse werden wir Ende Jahr in der Anlageperformance spüren, ansonsten sind die Auswirkungen sehr gering. Es gibt einige exportorientierte Firmen, die direkt betroffen sind. Das würden wir indirekt zu spüren bekommen, wenn etwa die Lohnsumme sinkt.

Bei den Anlagen ist Nachhaltigkeit das Gebot der Stunde. Was unternimmt die Suva diesbezüglich?

Bei den Finanzanlagen wollen wir das Netto-Null-Ziel bis 2050 erreichen, das Zwischenziel bis 2030 liegt bei einer CO 2 -Reduktion um 42 Prozent. Wesentlicher Bestandteil unserer Klimastrategie ist, gezielt Kapital in die Transition der Wirtschaft zu einem Netto-Null-Ziel zu investieren, um eine entsprechende realwirtschaftliche Wirkung zu erzielen. Wir haben bewusst eine langfristige Strategie, denn wir haben eine Verantwortung gegenüber den 80'000 Rentnern. Schon etwas weiter sind wir bei den Immobilien, die mit rund 6 Milliarden Franken in den Büchern stehen. Hier können wir im Gegensatz zu den Anlagen direkt und relativ schnell Einfluss nehmen, etwa mit gezielten Sanierungen.

Nachhaltigkeit bezieht sich nicht nur auf Klimaschutz, sondern etwa auch auf soziale Aspekte oder verantwortungsvolle Unternehmensführung. Dazu zählt auch Diversität. Wo steht die Suva hier?

Nachhaltigkeit ist uns in allen Belangen ein zentrales Anliegen: sozial, wirtschaftlich und ökologisch. Im gesamten Unternehmen halten sich die Geschlechter die Waage, in den Führungspositionen haben wir einen Frauenanteil von 33 Prozent. Wir liegen damit im Branchenschnitt, wollen uns aber weiter steigern. Wir bieten Förderprogramme an und arbeiten gezielt mit dem Rekrutierungsprozess.

Sie haben erst vor wenigen Jahren eine Diversity-Managerin angestellt, die im vergangenen Herbst aber schon wieder wegging. Was sind die Gründe?

Sie hat den Bereich erfolgreich aufgebaut, das Thema Diversität ist nun ein Bestandteil in der Personalabteilung. Mit Diversity sind ja nicht nur Geschlechter gemeint, wir wollen auch in Bezug auf Alter oder Sprachen diverser werden. Die Inklusion von Personen mit Beeinträchtigungen ist auch wichtig. Wir behandeln das Thema also nicht mehr gesondert, sondern integrieren es nachhaltig im Personalwesen.

Felix Weber sieht bei der Diversität noch Verbesserungspotenzial.

Die ehemalige Personalchefin verliess die Suva frustriert. Sie kritisierte öffentlich, dass der Personalbereich seit Mitte 2021 nicht mehr dem CEO unterstellt ist, sondern dem Departement Gesundheitsschutz. Was sagen Sie dazu?

Wir haben die Führung der Suva von einer Matrixorganisation in eine moderne Struktur geführt. Bei mir sind alle kundennahen Aspekte angesiedelt. Aus unserer Sicht macht es Sinn, die Personalabteilung dem Departement Gesundheitsschutz zuzuordnen, denn es gibt viele verwandte Themenbereiche. Ausserdem besteht unsere Geschäftsleitung lediglich aus vier Personen. Das heisst, dass wir bei Entscheiden zu Sachgeschäften Führungskräfte wie die Personalchefin oder andere Spezialistinnen oder Spezialisten direkt einbinden.

Seit fast drei Jahren läuft bei der Suva das Digitalisierungsprojekt «Smartcare», bei dem es in einem ersten Schritt um den Umbau im Schadenmanagement geht. Wo stehen Sie heute?

Das digitalisierte Schadenmanagement haben wir per 1. Januar 2022 eingeführt. Wie bei allen grossen Projekten gibt es Justierungspotenzial, aber alles in allem sind wir mit der Einführung sehr zufrieden. Wir machen uns damit fit für die digitale Zukunft, um den administrativen Aufwand unserer Kunden und Partner zu verkleinern.

Was genau hat sich mit dem neuen System geändert?

Früher erhielten wir Unfallanzeigen, die zu einem grossen Teil manuell bearbeitet werden mussten. Wir haben jährlich fast eine halbe Million Fälle. Mitarbeitende mussten zum Beispiel ein fehlendes Formular anfordern oder Daten weiterleiten. Solche Aufgaben werden nun automatisiert durchgeführt, was die Arbeit der Sachbearbeitenden erleichtert. Selbstlernende Regelwerke weisen Aufgaben automatisch zu oder fordern fehlende Daten an. Die Software ist lernfähig: Je mehr Daten sie erhält, desto besser wird sie. Im Sommer folgt die automatische Taggeldabrechnung. Zudem gibt es viele weitere Bereiche, die mit Digitalisierung effizienter betrieben werden können. Für uns als Sozialversicherung ist es sehr wichtig, dass der Mensch weiterhin im Zentrum steht und persönliche Betreuung erhält, wo immer es nötig ist.

Für diese Umstellung im Schadenmanagement, die bis 2025 dauern wird, braucht es 170 Vollzeitstellen weniger. Haben Sie Entlassungen ausgesprochen?

Nein, wir werden den allergrössten Teil des Abbaus durch natürliche Fluktuation abdecken. Aber es ist klar, dass das Projekt Unsicherheit ausgelöst hat. Betroffenen bieten wir zum Beispiel die Möglichkeit an, sich weiterzubilden. Es ist uns bewusst, dass das eine grosse Umstellung ist. Jobprofile verschwinden, andere kommen hinzu. Allein für die Digitalisierung des Schadenmanagements haben wir 30 bis 40 Jobs geschaffen.

Kommen wir zum Schluss noch einmal auf die historisch tiefen Prämien zurück. Wagen Sie eine Prognose für nächstes Jahr?

Wir gehen nicht davon aus, dass die Prämien noch weiter sinken werden. Aber wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, hätte ich das Gleiche gesagt.

