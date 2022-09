Interview Chef von Landis+Gyr: «Intelligente Stromzähler haben ein Energiesparpotenzial von 3 bis 5 Prozent» Smart Meter können in einer Mangellage helfen, Strom zu sparen. Der Chef des Zuger Herstellers Landis+Gyr, Werner Lieberherr, spricht über die Lebensdauer der modernen Geräte, den Datenschutz und die Lieferkettenprobleme. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 22.09.2022, 11.00 Uhr

Werner Lieberherr, CEO von Landis+Gyr, mit intelligenten Stromzählern am Hauptsitz in Cham. Bild: Jakob Ineichen (20. September 2022)

Stromsparen ist das Gebot der Stunde. Landis+Gyr stellt intelligente Stromzähler her. Wie helfen diese beim Stromsparen?

Werner Lieberherr: Zunächst einmal muss gesagt werden, dass der Stromzählersektor ein regulierter Bereich ist. Das heisst, Endkonsumenten können nicht von sich aus intelligente Stromzähler kaufen, sondern wir verkaufen sie an Energieversorgungsunternehmen, die sie dann in den Häusern installieren. Aus Sicht der Benutzerinnen und Benutzer helfen Smart Meter beim Sparen insofern, als sie Transparenz schaffen über den Verbrauch. Dank dazugehöriger Software können Einwohnerinnen und Einwohner exakt sehen, welche Geräte wie viel Strom verbrauchen. Dadurch werden sie sensibilisiert. Bei Bedarf können sie Stromfresser ersetzen oder den Verbrauch anpassen.

Zur Person Bild: Jakob Ineichen (20. September 2022) Werner Lieberherr (62) ist seit April 2020 CEO von Landis+Gyr mit Hauptsitz in Cham. Das im Jahr 1896 in Zug gegründete Traditionsunternehmen beliefert Stromkonzerne wie zum Beispiel WWZ mit intelligenten Stromzählern und Softwarelösungen. In der Schweiz hat Landis+Gyr einen Marktanteil von rund 60 Prozent. Lieberherr war zuvor Chef des deutschen Automobilzulieferers Mann+Hummel. Zuvor arbeitete der Ostschweizer ETH-Ingenieur 16 Jahre lang in der Energiebranche, unter anderem bei ABB und Alstom, und anschliessend 14 Jahre in der Flugzeugindustrie.

Solche Funktionen sind doch auch mit handelsüblichen Geräten möglich, die man an die Steckdose schliesst.

Nicht im gleichen Ausmass. Ausserdem sind Smart Meter mehr als das, was man als Einwohnerinnen oder Einwohner wahrnimmt. Im Hintergrund geht es darum, dass die Energieversorger damit ihre Netze möglichst effizient betreiben können.

Was meinen Sie damit?

Stromnetze sind heute viel dynamischer als früher. Wir haben Wärmepumpen, Elektroautos oder Solarzellen im Einsatz. Dadurch wird es immer wichtiger zu wissen, wann welche Anlage am besten mit Strom versorgt werden soll und wie viel produziert wird, um den Bedarf zu decken, oder eben wo Lücken sind. Der Einsatz von erneuerbarer Energie bringt zusätzlich Dynamik mit sich. Smart Meter und die Software dazu liefern die dafür nötigen Informationen. Schliesslich hat auch der Stromnetzbetreiber ein Interesse daran, Strom zu sparen. Dass Smart Meter beim Stromsparen helfen, ist durch zahlreiche Studien belegt. In der Schweiz haben intelligente Zähler das Potenzial, 3 bis 5 Prozent der Energie zu sparen. Das ist eine grosse Zahl. Ein weiterer Vorteil ist, dass mit Smart Meter das Ablesen vor Ort nicht mehr nötig ist, der Zählerstand wird bis zu 15-minütig gemessen und automatisch mindestens einmal täglich an die Versorgungsunternehmen übermittelt.

Wie viele Smart Meter sind in der Schweiz im Einsatz?

Zurzeit sind rund 30 Prozent der in der Schweiz installierten Zähler mit intelligenten Funktionen ausgestattet. Seit dem 1. Januar 2018 ist die Einführung der Smart Meter gesetzlich vorgeschrieben. Die Smart Meter sind Teil der Energiestrategie 2050. Bis Ende 2027 müssen mindestens 80 Prozent Smart Meter in der Schweiz im Einsatz sein.

Das scheint noch ein langer Weg. Werden wir das schaffen?

Ja, die Roll-outs laufen vielerorts. Selbst bei einer möglichen Rezession werden diese weiter installiert, weil sie gesetzlich vorgeschrieben sind. Aktuell machen uns Lieferschwierigkeiten bei elektronischen Komponenten Sorgen, wodurch die Roll-outs etwas langsamer als ursprünglich geplant stattfinden und unsere Gewinnmarge leidet. Das geht allen Herstellern so. Ab nächstem Jahr erwarten wir eine Normalisierung der Situation. Das Ziel, bis in fünf Jahren 80 Prozent der Schweiz mit Smart Meter versorgt zu haben, sehe ich als realistisch an. Vorreiter sind wir damit aber nicht. Nordische Länder sind beim Roll-out schon weiter.

Rohstoffe sind teurer geworden. Können Sie Preiserhöhungen weitergeben?

Es kommt auf den Vertrag an. Bei einigen Preiserhöhungen haben wir mit gewissen Kunden Indizes vereinbart, bei anderen weniger, zumindest nicht ohne neue Ausschreibung. Erhalten wir kurzfristige Aufträge, geben wir die Kosten dementsprechend weiter. Bei unseren Kunden treffen wir jedoch auf hohe Kulanz, da diese auch trotz der derzeit angespannten Lage sehr daran interessiert sind, mit ihren Roll-outs fortzufahren. Wir arbeiten global sehr partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um den derzeitigen Herausforderungen begegnen zu können.

Es gibt zwei Kritikpunkte bei Smart Meter: Manche haben Bedenken bezüglich des Datenschutzes, andere argumentieren, die Lebensdauer sei kürzer als bei herkömmlichen Geräten.

Dass intelligente Zähler eine kürzere Lebensdauer haben als mechanische, ist richtig. Wir gehen von 15 bis 20 Jahren aus, während es heute keine Seltenheit ist, in Häusern mechanische Zähler von Landis+Gyr aus den Siebzigerjahren vorzufinden – das spricht für unsere Qualität! Das bedeutet nun aber nicht, dass die modernen Geräte schlechter sind, sie enthalten lediglich einen grossen Anteil Elektronik, und diese veraltet nun mal viel schneller, weil die Entwicklungssprünge grösser sind. Die oben genannten Vorteile überwiegen aber.

Und was ist mit dem Datenschutz?

Die Bedenken sind unbegründet. Wir sind Teil der kritischen Infrastruktur und unterliegen deshalb sehr strengen Vorschriften bei der Handhabung der Daten. Unser bevorzugter Plattformanbieter ist Google Cloud, aber jeder Energieversorger kann selber entscheiden, wo er die Daten lagern will. Dabei muss man bedenken, dass grosse Cloud-Computing-Anbieter wie Google Cloud eine viel grössere Erfahrung und Kompetenz haben, sodass die Daten in diesen Clouds sicherer sind als bei der lokalen Speicherung. Die Daten werden anonymisiert und wir als Hersteller haben ohnehin keinen Zugriff darauf.

