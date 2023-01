Der neue Chef der CS in der Zentralschweiz im Interview

Interview CS-Zentralschweiz-Chef: «Die regionale Präsenz bleibt wichtig» Seit Anfang Jahr leitet Sandro Kutschera die Region Zentralschweiz bei der Credit Suisse. Der Adligenswiler spricht über die Rolle der lokalen Mitarbeitenden bei der Krisenbewältigung, Solidarität innerhalb des Konzerns und die Entwicklung bei den Hypotheken. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Sandro Kutschera, Leiter der Region Zentralschweiz bei der Credit Suisse, am regionalen Hauptsitz in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (5. Januar 2023)

Sie sind seit zwei Jahrzehnten bei der Credit Suisse tätig. Wie hat sich die Bank in dieser Zeit verändert?

Sandro Kutschera: Nicht nur wir, sondern die ganze Branche hat sich stark verändert. Ein Hauptunterschied besteht darin, dass der potenzielle Markt vor zwei Jahrzehnten viel grösser war, auch wir in der Zentralschweiz haben damals viele Kundinnen und Kunden mit ausländischem Domizil betreut. Das ist heute nicht mehr der Fall. Ich komme von der Finanzplanung und war seit dem Anfang meiner Karriere auf Schweizer Kundschaft spezialisiert. Damals war ich als Finanzplanungsexperte noch ein Exot, heute stelle ich fest, dass dieser Fokus richtig war: Es ist die Richtung, in welche die CS in der Schweiz geht. Wir wollen als Hausbank für eine Schweizer Kundschaft umfassende Beratungen anbieten.

Was ist sonst noch anders?

Gewisse Geschäftsfelder sind in den Hintergrund gerückt. Ausserdem waren früher auf der einen Seite das Private Banking – das heisst die Beratung aller Privatkunden – und auf der anderen Seite das Geschäft mit Firmen beziehungsweise institutionellen Kunden völlig verschiedene Welten. Heute gibt es eine enge Verzahnung und Zusammenarbeit. Verändert hat sich in dieser Zeit auch die Regulierung, die es angesichts einzelner Fälle sicher brauchte. Ich kann gut damit leben, solange das Kundenbedürfnis im Zentrum steht.

Zur Person Sandro Kutschera ist seit dem 1. Januar 2023 Leiter der Region Zentralschweiz bei der Credit Suisse. Gleichzeitig ist der 47-Jährige seit Oktober 2022 Leiter Private Banking in der Region. Der Adligenswiler ist seit fast 20 Jahren in verschiedenen Rollen im Kundengeschäft der CS tätig. Seine Karriere im Banking begann er mit einer Berufslehre bei der Luzerner Kantonalbank. Die Credit Suisse ist seit 110 Jahren in der Zentralschweiz tätig, sie beschäftigt in der Region aktuell mehr als 300 Mitarbeitende, davon 30 Lernende. Der regionale Hauptsitz befindet sich am Schwanenplatz in Luzern.

Viele aufsehenerregende Fälle betrafen zuletzt die CS. Sie steckt deshalb in einem Tief. Wie bekommen die Angestellten in der Zentralschweiz die aktuelle Situation mit?

Der Zustand unseres Unternehmens ist derzeit zu oft ein Thema bei Gesprächen in der Region. Ob am Schalter, im Gespräch mit Privat- oder Geschäftskunden: Am Ende des Tages sucht man bei der Beraterin oder dem Berater Antworten auf die Fragen, welche gewisse Schlagzeilen aufwerfen. Da sind unsere Mitarbeitenden gefordert, die tagtäglich einen hervorragenden Job machen. Es hilft, wenn wir direkt mit der Kundschaft reden und so Transparenz schaffen. Gerade in der Zentralschweiz haben wir sehr langjährige Mitarbeitende, die ein enges Vertrauensverhältnis mit der Kundschaft aufgebaut haben. Nicht zu vernachlässigen sind jene Kundinnen und Kunden, die uns noch nicht gut kennen. Diese könnten einen falschen Eindruck von uns haben. Auch hier braucht es Aufklärung, Zeit und Energie von unserer Seite. Dabei hilft es, dass wir sagen können: Das Schweizer Geschäft und im Speziellen jenes in der Zentralschweiz steht sehr erfolgreich da.

«Auch wir haben letztes Jahr einen Abfluss von verwalteten Kundenvermögen festgestellt», sagt Sandro Kutschera. Bild: Manuela Jans-Koch

Aber auch in der Region dürfte die Krise dazu geführt haben, dass Kundinnen und Kunden abgesprungen sind?

Ja, auch wir haben vor allem im vergangenen Herbst einen Abfluss von verwalteten Kundenvermögen festgestellt. Gewisse Schwankungen gibt es allerdings immer. Ausserdem habe ich nach der Bekanntgabe unserer Strategie Ende Oktober sofort eine Gegentendenz festgestellt: Seit die Kundschaft mehr Klarheit darüber hat, wohin die CS steuert, beziehungsweise mit uns sprechen konnte, bleibt sie uns auch wieder treu.

Die CS schliesst im Rahmen eines Sparprogramms landesweit ein Dutzend Filialen. Ist auch die Zentralschweiz betroffen?

Wir werden per Ende Februar die Standorte in Küssnacht am Rigi sowie Cham mit je zwei beziehungsweise drei Angestellten schliessen. Die betroffenen Mitarbeitenden wechseln zu anderen Filialen in der Nähe. An diesen beiden Standorten haben wir flächenmässig sehr grosszügige Beraterbanken, da dort bereits 2016 die Schalter aufgrund veränderter Kundenbedürfnisse geschlossen wurden. Es wäre ohnehin geplant gewesen, die Standorte zu schliessen; der Schritt kommt jetzt früher als ursprünglich angedacht. Die regionale Präsenz bleibt aber natürlich wichtig, sie ist ein Pfeiler unserer Strategie mit Fokus auf die Schweiz. Nach wie vor sind wir mit mindestens einer Filiale in jedem Kanton der Zentralschweiz präsent.

Wie sicher sind diese Standorte?

Wir passen unser Geschäftsstellennetz dem Kundenverhalten an. Immer mehr Kundinnen und Kunden nutzen unsere digitalen Angebote, während die Filialen weniger oft frequentiert werden. Unternehmerinnen und Unternehmer schätzen es zudem, wenn ihr Bankberater gleich in der Firma vorbeikommt. Auch in Zukunft bleiben wir eine führende Universalbank mit internationaler Anbindung und regionaler Präsenz.

Die Schweizer Einheit der CS ist gut unterwegs, muss aber dennoch sparen und ihren Beitrag leisten für Fehler, die in anderen Bereichen begangen wurden. Wie nehmen Sie diese Situation wahr?

Ich denke, man muss innerhalb eines Konzerns solidarisch sein. Wir profitieren ja auch davon, dass die Credit Suisse international tätig ist. In der Region betreuen wir zahlreiche KMU, die hauptsächlich mit ausländischen Märkten handeln. Darum ist es in Ordnung, einen Beitrag zu leisten, wenn es mal nicht so gut läuft. Generell ist ja nicht nur die CS in einer Umbruchphase, die ganze Branche ist es. Es gibt mehr Vergleichsmöglichkeiten, der Wissensstand der Kundschaft steigt, die Margen sinken. Unsere Mitarbeitenden haben sich daran gewöhnt, dass ständig Prozesse optimiert werden müssen. Wir in der Zentralschweiz haben es geschafft, fit zu bleiben.

Aktuell spürt Sandro Kutschera im Hypothekargeschäft noch keine grosse Veränderung. Bild: Manuela Jans-Koch

Wie nehmen Sie die aktuelle Konkurrenzsituation in der Region wahr?

Ich spreche lieber über die Credit Suisse, aber ich schätze den Wettbewerb. In der Zentralschweiz haben wir viele erfolgreiche Anbieter, die offensichtlich auch ein differenziertes Angebot haben. Das hält uns auf Trab. Ich glaube aber, dass wir in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Kundensegmenten wie Firmen-, institutionelle und Privatkunden besser aufgestellt sind.

Wie sieht es im Spezifischen im Hypothekargeschäft aus? Hat sich der Wettbewerb intensiviert?

Es gab während der Negativzinsphase Lebensversicherungen und Pensionskassen, die aktiv wurden. Diese Anbieter verlassen aber das Feld, sobald es komplexer wird beziehungsweise sind nun deutlich weniger hungrig, seit die Zinsen wieder gestiegen sind. Dann gibt es Vermittler, externe Vermögensverwalter, zum Teil auch ehemalige Banker. Die Konkurrenz, also die Anzahl Anbieter, hat aus meiner Sicht weder zu- noch abgenommen, aber die Kundin, der Kunde ist definitiv stärker umworben. Ich würde empfehlen, nicht nur auf den Hypothekarzinssatz zu schauen, sondern auch auf die Beratung. Es lohnt sich, eine gute Partnerbank zu haben, denn rund um den Hauskauf gibt es viele Aspekte zu beachten.

Seit Ende 2022 steigen die Zinsen an. Das wirkt sich vor allem auf die Hypotheken aus. Nehmen Sie in der Region eine sinkende Nachfrage wahr?

Makler sagen mir, dass es länger dauert, bis ein Objekt verkauft wird. Das ist auch verständlich, denn als Familie muss man um die drei Mal mehr Zinsen schultern als noch vor einem Jahr. Aktuell spüren wir im Hypothekargeschäft aber noch keine grosse Veränderung, die Zentralschweiz ist nach wie vor ein attraktiver Wohnraum. Hält die Situation an, könnte das Volumen aber schon zurückgehen. Das hat auch eine gute Seite, weil sich so in gewissen Regionen die Preisspirale nicht mehr weiterdreht. Wir wollen die Hausbank für unsere Kundinnen und Kunden sein, Hypotheken spielen da eine grosse Rolle, denn sie sind in der Regel ein guter Einstieg in eine neue Bankbeziehung. Über den Markt wachsen wollen wir aber nicht, unseren Risikoappetit haben wir im Griff.

Wie ist es mit Kreditausfällen wegen steigender Zinsen?

Die Qualität unseres Kreditbuchs ist hervorragend. Die Jahresgespräche mit unseren KMU-Kunden stehen an, da bin ich aber zuversichtlich, dass die Firmen in der Zentralschweiz solid gewirtschaftet haben. Im Hypothekargeschäft haben wir zudem bei der Tragbarkeitsrechnung auch dann mit fünf Prozent gerechnet, als die Zinsen sehr tief waren. Damals wurde die Bankenbranche generell dafür kritisiert, aber heute zahlt sich diese Vorsicht aus.

