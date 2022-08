Interview Mangellage, Preisexplosion, Energiewende: Das sagt der CKW-Chef Martin Schwab erachtet es als äusserst unwahrscheinlich, dass es zu Stromabschaltungen kommt – denn diese hätten gravierende Konsequenzen. Der CKW-Chef kritisiert zudem die Energiestrategie 2050 und sagt, was die effektivste Sparmassnahme ist. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 30.08.2022, 11.45 Uhr

Martin Schwab, CEO der CKW, am Sitz des Unternehmens in Emmen. Bild: Pius Amrein (7. Dezember 2020)

Die Stromtarife der CKW steigen per Anfang des kommenden Jahres zum Teil massiv an. Was sind die Gründe?

Martin Schwab: Diese Preissteigerungen widerspiegeln, dass wir uns in einer aussergewöhnlichen Situation befinden. Weil der Preis für Öl und Gas im Zuge des Ukraine-Kriegs steigt, verteuert sich auch der Strom ausländischer Kraftwerke, die mit fossiler Energie angetrieben werden. Hinzu kommt ein Teilausfall von Kernkraftwerken in Frankreich – die Hälfte der üblichen Kapazität aus Frankreich fällt derzeit weg. Drittens generieren die in der Schweiz so wichtigen Wasserkraftwerke weniger Strom, weil der Sommer zu trocken ist. International gibt es eine massive Unsicherheit und darum spielen auch die Börsen verrückt.

Die CKW betreibt einige Laufwasserkraftwerke und ist auch an Stauseen beteiligt. Es gibt Schweizer Energiekonzerne, die Wasserturbinen abstellen mussten, weil zu wenig Wasser vorhanden ist. Wie ist die Lage bei der CKW?

Turbinen abstellen mussten wir bisher nicht. Das Kraftwerk an der Reuss am Hauptsitz in Rathausen hatte bisher immer genug Wasser. Insgesamt ist unsere Wasserkraftproduktion diesen Sommer aber sehr viel tiefer als sonst. In Uri zum Beispiel produziert die CKW-Gruppe die Hälfte des sonst üblichen Wasserstroms. Weil die Wasserkraftwerke weniger Strom lieferten, mussten wir an den Börsen grosse Mengen Strom zurückkaufen, die wir Monate zuvor verkauft hatten. In der Zwischenzeit waren die Preise aber massiv gestiegen.

Hat die CKW aktuell noch genügend Strom?

Unser Angebot ist ein Mix aus Eigenproduktion und eingekauftem Strom. Wir haben mit ausländischen Partnern Verträge abgeschlossen und nach aktuellen Berechnungen haben wir für diesen Winter genügend Strom. Die grosse Frage ist, ob er dann auch wirklich fliesst. Wenn es in Deutschland oder Frankreich wegen fehlenden Gases eine Strom-Mangellage gibt, wird wohl auch weniger Strom zu uns gelangen.

Zur Person Bild: PD Martin Schwab (56) ist seit April 2018 Chef des Zentralschweizer Energiedienstleisters CKW. Zuvor war der Berner Finanzchef bei der CKW-Muttergesellschaft Axpo.

Wie stünde die Zentralschweiz bei einer Mangellage da?

Es gibt zwar in jeder Schweizer Region andere Energieunternehmen, aber bei einer Mangellage gibt es keine regionalen Unterschiede. Es ist nicht so, dass die Zentralschweiz anders behandelt würde als Bern oder Zürich. Wir sitzen da alle im gleichen Boot. Wenn der Bund feststellt, dass es landesweit zu wenig Strom gibt, aktiviert er einen Stufenplan, der für alle gilt. Dieser beginnt mit Sparappellen, geht dann über Verbrauchseinschränkungen und Verbote für Stromfresser wie etwa Heizstrahler und mögliche Kontingente für Grossverbraucher, bis ganz am Schluss theoretisch die zyklischen Abschaltungen eine Option sind.

Im Gegensatz zu den Kontingenten würden Stromabschaltungen auch Private treffen. Wie realistisch sind Abschaltungen?

Ob es dazu kommt, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Fliesst Gas aus Russland, fruchten die Sparappelle, liefern die Kernkraftwerke genügend Strom, gibt es viel Regen, wird der Winter mild…? Wir können es schlicht noch nicht wissen. Sollte das Worst-Case-Szenario eintreffen, könnten Abschaltungen rein theoretisch ein Thema sein. Man muss sich aber bewusst sein, dass Stromabschaltungen unsere Volkswirtschaft völlig durcheinanderbringen würden.

Wie meinen Sie das?

Im ganzen CKW-Gebiet haben wir rund 200 Abgänge von Mittelspannungsleitungen. Mit diesen Leitungen wird der Strom in die Städte und Dörfer verteilt. Wir können bei einer akuten Mangellage lediglich einzelne solche Stränge abschalten. Es wären also sofort grössere Gebiete betroffen – ohne Differenzierung, ob nun dort ein Spital, ein Pflegeheim oder eine andere kritische Infrastruktur steht. Ausnahmen sind nur möglich, wenn man die gesamte Leitung ausnimmt. Das macht zyklische Abschaltungen so schwierig. Gibt es keine oder nur wenige Ausnahmen, hätten Stromabschaltungen für einzelne Konsumenten unter Umständen äusserst gravierende Konsequenzen. Macht man zu viele Ausnahmen, spart man zu wenig Strom. Darum ist es meiner Meinung nach äusserst unwahrscheinlich, dass es dazu kommen wird. Eher wird es immer strengere Verbrauchsbeschränkungen und Kontingentierungen geben.

Um eine Mangellage möglichst zu vermeiden, muss Strom gespart werden. Was unternimmt die CKW, um der Kundschaft beim Sparen zu helfen?

Wir informieren und beraten unsere Kundschaft auf verschiedenen Ebenen. Für Privatkunden wie auch für Unternehmen haben wir auf unserer Website eine Informationsplattform geschaffen und mögliche Sparmassnahmen aufgelistet. Bereits seit Anfang Jahr haben wir Webinars für Unternehmen durchgeführt, am 13. September folgt eine Infoveranstaltung für alle Grossverbraucher, die von den Kontingentierungen betroffen wären. In unserem Besucherzentrum in Rathausen empfangen wir pro Jahr rund 12'000 Gäste – auch da zeigen wir bei jeder Führung auf, wie Strom gespart werden kann. Unternehmen stehen wir jederzeit auch für individuelle Beratungen zur Verfügung.

Was ist die effektivste Sparmassnahme?

Sowohl für Private als auch für Firmen gilt: Am meisten Energie verbraucht meistens die Erzeugung von Wärme. Die Raumtemperatur zu reduzieren, hat einen sehr grossen Einfluss. Dreht man die Heizung in der Wohnung um ein Grad zurück, spart man 6 Prozent Energie. Eine grosse Wirkung erzielt man auch mit dem Einsparen von warmem Wasser, zum Beispiel durch Duschen statt Baden oder durch kürzeres Duschen. Man kann zudem Stromfresser ersetzen oder Geräte nicht im Stand-by lassen. Das sind zwar kleine Massnahmen, aber wenn sich Zehntausende daran halten, kann dies eine Wirkung erzeugen. Wir sind alle aufgefordert, diesen Winter haushälterisch mit dem Strom umzugehen.

Manche kaufen jetzt Holz, Elektroheizungen und Minisolaranlagen für den Balkon. Was halten Sie davon?

Grundsätzlich ist Vorsorge immer gut, aber wenn nun jeder Haushalt einen Elektroofen installiert, belastet dies die Stromnetze zusätzlich. Elektroöfen sind extrem ineffizient. Bei den Minisolaranlagen ist die Ausbeute relativ klein.

Wie lange wird diese Situation andauern?

Selbst wenn wir glimpflich durch den Winter kommen, werden in der Schweiz die Speicherseen danach wohl ziemlich geleert sein und Europa wird weniger Gasreserven haben. Das heisst, dass wir wahrscheinlich auch im übernächsten Winter zu wenig Strom und hohe Preise haben werden. Die Lage kann sich aber auch sehr schnell ändern.

Und was heisst das in Bezug auf die Strompreise in den nächsten zwei, drei Jahren?

Angesichts der grossen Unsicherheiten sind Prognosen sehr schwierig. Strom wird mehrere Jahre im Voraus gehandelt. Dabei sehen wir, dass die bezahlten Preise für die Jahre 2024 und 2025 grundsätzlich etwas tiefer sind als aktuell, aber insgesamt hoch bleiben. Für Stromverbraucher werden die Preise in den kommenden Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit massiv höher im Vergleich zu den Preisen 2021 und den Jahren vorher.

Blicken wir etwas weiter in die Zukunft. Wie können wir künftig verhindern, wieder in eine drohende Mangellage zu geraten?

Die Energiestrategie 2050 hat zu stark auf Importe fokussiert und die propagierten zusätzlichen Erzeugungskapazitäten kommen nicht voran oder wurden gar nicht angegangen wie beispielsweise Reserve-Gaskraftwerke. Das holt uns jetzt ein. Mittel- bis langfristig sind solche Situationen wie jetzt nur zu verhindern, wenn wir den Selbstversorgungsgrad so hoch wie möglich halten. Dazu müssten aber die Bauten für hiesige Kraftwerke schneller bewilligt werden. Vor 14 Jahren startete das Projekt für den Windpark Lindenberg in Beinwil; der politische und rechtliche Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen. Ganze 17 Jahre hat es von der Projektidee bis zur Baubewilligung des Wasserkraftwerks Waldemme in Flühli gedauert. Wir haben hierzulande leider zum Teil abstruse Bewilligungsprozesse. Wenn wir die Erneuerbaren nicht vorwärtsbringen, müssen wir Diskussionen über mehr Grosskraftwerke führen – also über Gas- oder Kernenergie. Ich glaube nicht, dass dies die Lösung sein sollte.

