Interview Migros-Luzern-Chef war für den Alkoholverkauf, nun sagt er: «Ich bin froh um das deutliche Resultat» Der Chef der Migros Luzern griff selber zum Telefon, um der Kundschaft zum Thema Alkoholabstimmung Auskunft zu geben. Das Nein der Genossenschafterinnen und Genossenschafter sei nun ein klarer Auftrag. Einem Alkoholverbot im Onlineshop erteilt Guido Rast aber trotzdem eine Absage. 20.06.2022

Der Geschäftsführer der Genossenschaft Migros Luzern Guido Rast in der Zentrale in Dierikon. Bild: Roger Grütter (31. März 2022)

Sie waren im Vorfeld einer der wenigen Migros-Genossenschaftschefs, die sich klar für den Verkauf von Alkohol ausgesprochen hatten. Sind Sie enttäuscht vom Resultat?

Guido Rast: Nein, mir ging es immer darum, dass die Diskussion geführt wird und ein Kunden­feedback abgeholt wird. Nun bin ich froh, hat es ein deutliches Resultat gegeben. Wenn ein Thema aufkommt, muss man es klären. Das Verdikt ist nun klar; drei Viertel der Genossenschafterinnen und Genossenschafter wollen keinen ­Alkohol in unseren Regalen.

Wer hatte das Thema überhaupt aufgebracht?

Der Antrag kam aus den Reihen der Delegierten der Genossenschaftsräte. Auch Migros-intern hat man sich in den letzten ­Jahren immer wieder gefragt, ob es zeitgemäss ist, keinen ­Alkohol zu verkaufen. Entscheidungsträger werden bei Amtsantritt dazu befragt, Medien griffen das Thema immer wieder auf. Gut, dass es zu dieser Abstimmung gekommen ist.

Warum waren Sie persönlich für den Alkoholverkauf?

Das Einkaufsverhalten der Kunden verändert sich im Verlauf der Zeit. Entsprechend war es wichtig abzufragen, ob eine Einführung den persönlichen Einkauf vereinfacht. Als Händler suchen wir täglich Potenziale. Wenn Alkohol auf dem Einkaufszettel der Kunden enthalten ist und dieser Einkauf nicht bei uns getätigt wird, dann wird auch der Restwarenkorb nicht bei uns eingekauft. Hier habe ich Potenzial gesehen. Das ­Abstimmungsergebnis ist für uns aber ein klarer Auftrag, die Migros auf den heutigen Stärken weiterzuentwickeln. Und das werden wir mit Freude tun.

Zur Person Guido Rast ist seit Juli 2020 Geschäftsleiter der Migros Luzern. Seit 1991 ist der 52-jährige Seetaler bei der Migros Luzern in verschiedenen Funktionen tätig, davon sechs Jahre als Leiter von Verkaufsstellen und neun Jahre als Leiter Verkaufsregion der Supermärkte. Er leitete unter anderem die Niederlassungen Surseepark, Metalli Zug und Urnertor. Die Migros Luzern ist mit rund 5000 Beschäftigten die grösste private Arbeitgeberin der Zentralschweiz. Ihr Wirtschaftsgebiet umfasst die Kantone Luzern, Zug, Schwyz (ohne Ausserschwyz), Uri, Ob- und Nidwalden.

Hatten Sie negative Rückmeldungen?

Es haben sich vor allem Gegner bei uns gemeldet. Wir haben uns Zeit genommen und besorgte Kundenschreiben beantwortet. Ich persönlich habe ab und zu mit Kunden telefoniert. Das waren sehr bereichernde Diskussionen. Man spürte, dass eine gewisse Angst besteht, dass aus Platzgründen Lieblingsprodukte aus dem Sortiment genommen werden könnten, wenn alkoholische Getränke eingeführt werden. Ausserdem wurde oft auf die Migros-Werte verwiesen, dies wurde nun mit dem Abstimmungsergebnis auch unterstrichen.

In der Zentralschweiz sagten fast 75 Prozent Nein zum Alkohol. Wie gross war die Stimmbeteiligung?

Sie lag bei über 35 Prozent. Im Schweizer Schnitt stimmten 29 Prozent der Genossenschafter­innen und Genossenschafter ab.

Wie erklären Sie sich die hohe Beteiligung in der Zentralschweiz?

Die Stimmbeteiligung ist bei der Migros Luzern traditionell hoch. Das hat mit der starken Verwurzelung in der Region zu tun, man identifiziert sich mit dem Unternehmen. Wir haben über 200'000 Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Allein im Jahr 2021 sind 5000 neue hinzugekommen.

Online verkauft die Migros nach wie vor Alkohol. Dagegen regt sich nun Widerstand aus der Politik. Wird die Basis auch dazu befragt?

Bei dieser Abstimmung ging es nur um Alkohol in den Filialen, Restaurants und Take-aways, weil in den Statuten steht, dass wir dort keinen Alkohol verkaufen dürfen. Der Alkoholverkauf auf migros.ch, also ehemals LeShop, ist seit vielen Jahren etabliert, wurde von den Delegierten genehmigt und wir werden ­diesen auch weiterführen. Darüber hinaus handelt es sich um alkoholische Getränke, die über Partnerfirmen wie zum Beispiel Denner angeboten werden.

Da der Alkoholverkauf nun abgelehnt wurde: Wo gibt es aus Ihrer Sicht im Detail­handel Wachstumspotenzial in der Zentralschweiz?

Wenn wir die beiden aussergewöhnlichen Pandemiejahre ausklammern, sind wir dieses Jahr im Vergleich zu 2019 auf Wachstums­kurs. Weiteres Potenzial sehe ich bei der geografischen Expansion und der Verdichtung unseres Filial­netzes. Wir werden dieses Jahr vier neue Filialen im Wesemlin-Quartier in Luzern, Root, Hergiswil und Hünenberg Dorf eröffnen. Gleichzeitig verändern sich die Bedürfnisse; der Unterwegskonsum wird wieder wichtiger. Auf diesen Trend haben wir reagiert. Wir stärken weiter die Zusammenarbeit mit unseren regionalen Produzenten.

