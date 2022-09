Interview Neues Gesetz tritt in Kraft: Das sind die Knackpunkte der digitalen Generalversammlung Viele Unternehmen haben während Corona mit der digitalen Generalversammlung experimentiert. Nun wird diese Durchführungsform im Gesetz verankert. Was es dabei zu beachten gibt, erklärt der Zuger Experte Arturo Devigus. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Arturo Devigus am Sitz der Devigus Engineering AG in Rotkreuz. Bild: Nadia Schärli (10. November 2020)

Am 1. Januar 2023 tritt ein neues Aktienrecht in Kraft. Dieses regelt unter anderem die Durchführung der Generalversammlung neu. Was sind die Neuerungen?

Arturo Devigus: Neu wird es möglich sein, Generalversammlungen rein digital oder als Mischform aus physischer und digitaler Präsenz in hybrider Form durchzuführen. Wichtig ist dabei das Unmittelbarkeitsprinzip.

Was heisst das?

Dieses fordert, dass jede und jeder physisch und online teilnehmende Aktionärin beziehungsweise Aktionär latenzfrei stets dasselbe Generalversammlungserlebnis in Bild und Ton haben muss und damit auch identische Mitwirkungsmöglichkeiten. Dies betrifft das Verfolgen aller Voten und Präsentationen, welche physisch stattfinden, ebenso wie diejenigen Anträge und Voten, die durch einen online teilnehmenden Aktionär erfolgen. Dies völlig unabhängig davon, ob ein Votum aus dem Saal oder von einem Onlineteilnehmer erfolgt. Alle Aktionäre müssen stets und unmittelbar alles mitverfolgen und teilnehmen können. Dies bis hin zur latenzfreien Liveabstimmung über die einzelnen Traktanden.

Manche Aktionärinnen und Aktionäre befürchten, bei rein digitalen Generalversammlungen ausgeschlossen zu werden. Verstehen Sie diese Bedenken?

Es ist unsere Aufgabe, diesen Bedenken entgegenzuwirken. Die Coronazeit hat gezeigt, dass sehr wohl Generalversammlungen mit Livestreaming, direkten Wortmeldungen und Simultanübersetzungen durchgeführt werden können. Mit dem neuen Gesetz wird es zudem möglich sein, in Echtzeit an der Abstimmung teilzunehmen.

Glauben Sie, dass viele Unternehmen auf rein digitale Generalversammlungen umstellen werden?

So schnell wird das neue Gesetz nicht umgesetzt. Die meisten Unternehmen müssen die Möglichkeit der virtuellen Generalversammlungen erst noch in den Statuten festlegen. Unsere Umfragen haben gezeigt, dass die meisten Unternehmen darauf hinarbeiten, die Statuten nächstes Jahr zu ändern, damit dann ab 2024 virtuelle oder hybride Generalversammlungen stattfinden können.

Hinweis Arturo Devigus (59) ist Gründer und Geschäftsführer der Devigus Engineering AG mit Sitz in Rotkreuz, die für Unternehmen unter anderem Namenaktienregister- und Generalversammlungsdienstleistungen erbringt. Am Donnerstag, 29. September, führt Devigus im KKL Luzern für Kunden und Interessenten einen Anlass zum Thema Hybrid-Generalversammlung nach neuem Aktienrecht durch. Es gibt eine interaktiv gestalteten Livedemo, ein juristisches Fachreferat sowie zum Abschluss eine Paneldiskussion. Weitere Informationen gibt es unter www.devigus.com/events.

Worauf müssen Verwaltungsräte bei der Durchführung einer digitalen Generalversammlung achten?

Der Verwaltungsrat muss im Zusammenhang mit der Öffnung der Generalversammlung für eine Onlineteilnahme für eine ganze Reihe an Anforderungen die Verantwortung übernehmen. So muss er sicherstellen, dass die Identität der Onlineteilnehmer feststeht, die Voten in der Generalversammlung unmittelbar übertragen werden, jeder Teilnehmer Anträge stellen und sich an der Diskussion beteiligen kann und das Abstimmungsergebnis nicht verfälscht werden kann. Vereinfacht ausgedrückt ist dies faktisch eine Gesamtverantwortung, um eine nicht anfechtbare Generalversammlung zu garantieren.

Sie organisieren Generalversammlungen für Unternehmen. Welche Herausforderungen gibt es dabei?

Als erstes müssen wir nachweisen, wie wir sicherstellen, dass die teilnehmenden Aktionäre sicher identifiziert werden können. Hierzu setzen wir ein mehrstufiges Authentifikationsprozedere ein, welches je nach Form der Teilnahme an der Generalversammlung und der vom Verwaltungsrat geforderten Sicherheit, entsprechend höhere Anforderungen stellt. Hier ist es wichtig, den Spagat zwischen Nutzbarkeit und Sicherheit zu finden. So soll es für die unkomplizierte Stimmabgabe im Vorfeld der Generalversammlung nach wie vor möglich sein, sich mittels des durch uns eingeführten und überaus bewährten Zugangscodes durch simples Scannen des zugestellten QR-Codes seine Weisungen abgeben zu können. Für die Onlineteilnahme mit der Möglichkeit, an der Generalversammlung live abstimmen zu können, wird hingegen zusätzlich mindestens eine verifizierte E-Mail-Adresse und eine verifizierte Handynummer mit optional einem weiteren Authentisierungsmechanismus verwendet. Um Missbräuchen vorzubeugen, müssen sich Votanten einem zusätzlichen Identifikationsschritt unterziehen, etwa einer Eins-zu-eins-Video-Identifikation.

Was passiert bei technischen Problemen?

Wir treffen natürlich vielerlei Vorkehrungen, um Pannen möglichst zu vermeiden. Treten technische Probleme auf, die im Verantwortungsbereich der Gesellschaft liegen, die Generalversammlung also nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden kann, wobei die nicht ordnungsgemässe Durchführung eine Folge der technischen Probleme ist, und schliesslich der Beschluss ohne die technischen Probleme anders ausgefallen wäre, muss die Generalversammlung wiederholt werden. Es leuchtet jedem sofort ein, dass ein Aktionär, der zum Beispiel wegen eines leeren Akkus nicht ordnungsgemäss an der Generalversammlung teilnehmen kann, in Bezug auf die Verantwortung und Konsequenzen anders einzuordnen ist als ein Aktionär, der in Folge eines grossflächigen Ausfalls eines Telekomanbieters nicht partizipieren kann.

Während der Pandemie haben einige Firmen schriftliche Generalversammlungen durchgeführt. Aktionäre konnten dabei im Vorfeld Fragen stellen, aber nicht an der Generalversammlung selbst. Was halten Sie davon?

Bei dieser Generalversammlungsform hatten die Aktionäre bei den meisten Gesellschaften tatsächlich weniger Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Aufgrund der noch laufenden Covid-Verordnung sind solche Generalversammlungen bis Ende Jahres noch möglich. Ich gehe davon aus, dass mit dem neuen Aktienrecht die schriftliche Generalversammlung nur noch in Ausnahmefällen zur Anwendung gelangen wird.

