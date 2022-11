Susanna Auf der Maur vermittelt zwischen USA und Zentralschweiz

Interview Sie vermittelt zwischen USA und Zentralschweiz: «Für hiesige Exportfirmen ist es ein Traummarkt» Susanna Auf der Maur-Quinn weiss, wie die amerikanische und die Zentralschweizer Wirtschaft tickt. Die Juristin spricht über die Integration von US-Wirtschaftsleuten, Unterschiede, Gemeinsamkeiten – und Politik. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Susanna Auf der Maur-Quinn in der Anwaltskanzlei Kaufmann Rüedi Rechtsanwälte in Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 10. November 2022)

Sie gelten als Brückenbauerin zwischen der Zentralschweizer Wirtschaft und den USA. Wie sind Sie zu dieser Rolle gekommen?

Susanna Auf der Maur-Quinn: Dazu muss ich etwas ausholen. Meine Eltern haben sich in Deutschland kennen gelernt, wo mein Vater für die US-Armee tätig und meine Mutter Lehrerin bei der US Army School war. Ich hatte schon als Kind durch Ferienaufenthalte einen Bezug zur deutschen Sprache und Kultur. Als Jus- und internationale MBA-Studentin in den USA musste ich eine Fremdsprache lernen, da war es für mich klar, dass es Deutsch sein sollte. Ich ging also für ein Semester zur damaligen General-Motors-Tochter Hughes Electronics (jetzt Raytheon) nach Rüsselsheim. Zurück in den USA habe ich meinen jetzigen Ehemann kennen gelernt, der an der gleichen Uni seinen Master machte. Die Liebe führte mich zuerst nach Zürich und dann in seine Heimat, nach Luzern. Es sollte aber noch einige Jahre dauern, bis ich meine Rolle als Brückenbauerin übernahm.

Erzählen Sie.

Als ich in Luzern ankam, hatte ich schon internationale Erfahrung bei Firmen wie Beiersdorf und Kraft Foods gesammelt. 2016 spielte ich Tennis im TC Lido Luzern, wo ich mit Markus Kaufmann von der Kaufmann Rüedi Rechtsanwälte AG ins Gespräch kam. Die Kanzlei war gerade auf der Suche nach einer Person, welche die internationale Kundschaft betreuen sollte. Ich fand das spannend, also stieg ich als Partnerin ein.

Zur Person Susanna Auf der Maur-Quinn (51) ist Leiterin des US-Desk bei Kaufmann Rüedi Rechtsanwälte in Luzern. Die Juristin wohnt seit der Jahrtausendwende in der Schweiz und ist seit 2006 Doppelbürgerin.

Seitdem leiten Sie das US-Desk bei Kaufmann Rüedi Rechtsanwälte. Was machen Sie genau?

Wenn US-Firmen eine Niederlassung in der Zentralschweiz aufbauen möchten, unterstützen wir sie mit unserem Know-how. Da geht es um Themen wie Ansiedlungen, Vertragsrecht, Arbeitsrecht, Mietverträge und so weiter. Gleiches gilt, wenn Zentralschweizer Firmen in den USA Fuss fassen wollen. Ich bin in South Carolina aufgewachsen und habe dort als Wirtschaftsförderin gearbeitet. Zu vielen US-amerikanischen Behörden habe ich wertvolle Kontakte.

Sie kennen also beiden Welten. Wie unterscheiden sich Unternehmerinnen und Unternehmer aus den USA von solchen aus der Schweiz?

Ohne in die Klischeefalle zu tappen, kann man sicher sagen, dass Schweizer tendenziell eher etwas risikoavers sind, aber dadurch auch durchdachter, sie sind im Umgang vielleicht zurückhaltender. Amerikaner sind generell optimistischer, risikofreudiger.

Die USA verdrängten letztes Jahr Deutschland nach 70 Jahren vom Platz als wichtigster Exportmarkt für die Schweiz. In den letzten zwanzig Jahren haben sich die Schweizer Exporte in die USA verdreifacht. Wie erklären Sie sich das?

Das Wachstum ist tatsächlich eindrücklich. Schweizer Unternehmen expandieren dorthin, wo sie am meisten Potenzial sehen. In den USA gibt es viele Infrastrukturprojekte, die politische Lage ist stabil: Für hiesige Exportfirmen ist es schlicht ein Traummarkt.

Die violette Bluse symbolisiert ihre parteipolitische Unabhängigkeit. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 10. November 2022)

Welche Sorgen haben Zentralschweizer Firmen in den USA?

Im Gespräch mit Firmenvertretern wird über die Komplexität im Steuersystem und Regulierungen geklagt, aber das dürfte auf viele Länder zutreffen.

Und auf welche Hindernisse stossen US-Wirtschaftsleute in unserer Region?

Zunächst muss ich sagen, dass die Wirtschaftsförderungen und die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ einen sehr guten Job machen bei der Ansiedlung und Integration. Wir hatten ja zuletzt einige grosse Ansiedlungen aus den USA wie Organon oder Tupperware. Das grösste Hindernis ist sicher die Sprache. Es ist schwierig, in der Schweiz Fuss zu fassen, wenn man die Sprache nicht versteht. Oftmals fehlt den Amerikanern der Kontakt zur lokalen Bevölkerung. Wer hierzulande einen Hochleistungsjob übernimmt, hat in der Regel wenig Freiraum für Freizeitaktivitäten. Darum habe ich durch meine Beziehung mit der US-Botschaft in Bern und mit Unterstützung von Ivan Buck von der Wirtschaftsförderung Luzern und Adrian Derungs von IHZ vor drei Jahren den Lucerne Summit ins Leben gerufen.

Was ist das?

Eine jährlich stattfindende Diskussionsplattform für amerikanische Unternehmen in der Zentralschweiz sowie auch für Schweizer Unternehmen mit Präsenz in den USA. Wir treffen uns einmal im Jahr, zuletzt vor einigen Monaten waren rund 30 CEOs dabei. Der US-Botschafter für die Schweiz und Liechtenstein, Scott C. Miller, war auch dabei. Das ist nicht selbstverständlich. Botschafter gehen sonst gerne in die grossen Zentren Zürich oder Zug, kommen aber selten nach Luzern.

Zwischen der ersten Ausgabe des Lucerne Summit und der letzten gab es einen Parteiwechsel in den USA. Wie wichtig ist Politik, wenn es um wirtschaftliche Beziehungen geht?

Das spielt eigentlich keine grosse Rolle. Man sagt, die Republikaner stünden für Unternehmertum, etwa so wie die FDP in der Schweiz, aber letztlich sind Unternehmer einfach daran interessiert, dass stabile Verhältnisse herrschen.

Welcher Partei gehören Sie an?

Oh, das ist eine unhöfliche Frage! (lacht).

Die hören Sie doch bestimmt oft?

Das stimmt, aber ich finde, es ist eine intime Frage, fast so, als würde man eine Frau fragen, ob sie schwanger ist. Ich würde einen Schweizer nie nach seiner Parteizugehörigkeit fragen.

Hierzulande gibt es mehrere Parteien. Wenn nur zwei Parteien dominieren, wie in den USA, weckt die Zugehörigkeit Interesse.

Mag sein, aber es gibt auch in den USA mehrere Parteien. Ich gehöre weder den Demokraten noch den Republikanern an, bin weder blau noch rot, sondern trage beide Farben in mir, wie meine violette Bluse zeigt. Schon meine Eltern wählten themenbezogen, das finde ich eine vernünftige Einstellung.

