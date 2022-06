Interview Topökonom Lars P. Feld: «Stagflation? Wir stecken schon drin» Wirtschaftsprofessor Lars P. Feld gehört zu den einflussreichsten Ökonomen Deutschlands. Im Interview spricht er über die Teuerung, Staatspleiten und Notenbankentscheide. Er verrät zudem, warum er Steuersenkungen auf Benzin und Diesel skeptisch gegenübersteht. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Topökonom Lars P. Feld vor der Universität Luzern, wo er vor einer Woche ein Referat hielt. Bild: Eveline Beerkircher (7. Juni 2022)

Wo steht die Weltwirtschaft heute?

Lars P. Feld: Die konjunkturellen Aussichten in allen drei grossen Wirtschaftsregionen der Welt haben sich massiv eingetrübt. Dass die EU in die Rezession schlittert, ist ziemlich wahrscheinlich. An eine kräftige Erholung der Eurozone im zweiten Halbjahr 2022 glaube ich nicht. China manövriert sich wegen der Null-Covid-Strategie selber in die Bredouille und auch in den USA gibt es eine hohe Rezessionswahrscheinlichkeit aufgrund der restriktiven Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation.

Bei der Inflation haben viele Länder Rekordwerte erreicht. Wann wird sich die Situation bessern?

Gemäss den Prognosen sollte die Inflation nächstes Jahr verglichen mit 2022 niedriger sein. Aber die Prognosen von diesem und dem letzten Jahr lagen stark daneben. Inflation vorauszusagen, ist schwieriger, als das Wirtschaftswachstum zu prognostizieren. Die Teuerung hängt von so vielen Faktoren ab. Eine wesentliche Rolle spielt dabei natürlich die Geldpolitik der Notenbanken. Die Inflation ist also gekommen, um zu bleiben.

Ist Teuerung per se immer schlecht?

Typischerweise spricht man bei einer Teuerung zwischen 0 und 2 Prozent von Preisstabilität. Diese Bandbreite sorgt für eine ordentliche Finanzierung einer wachsenden Wirtschaft. Bei einer Teuerung von deutlich über 2 Prozent gibt es aber viele ungünstige Effekte: Dazu gehören Verzerrungen der relativen Preise, aber auch die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Wenn die Löhne im Zuge der Inflation steigen, verteuert sich die Produktion, wodurch die Preise weiter erhöht werden müssen – die sogenannte Lohn-Preis-Spirale. Es kommt zu weiterer Inflation oder Arbeitslosigkeit. Besonders negativ betroffen von der Teuerung sind Sparer oder Personen mit niedrigen Einkommen. Für sie wirkt Inflation wie eine Steuer. Vor allem die letztgenannten haben kaum Ausweichmöglichkeiten, weil sie weniger Ersparnisse haben, um eine solche Phase zu überstehen. Nur für Schuldner kann die Situation günstiger sein, weil sie nominal vereinbarte Zinslasten haben, die in einem Inflationsumfeld real niedriger sind.

Zur Person Lars P. Feld ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg i.Br. Der 55-Jährige zählt zu den renommiertesten Ökonomen Deutschlands. Von 2011 bis 2021 war er Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik («Rat der Wirtschaftsweisen»). 2017 wurde er mit der Ehrendoktorwürde der Universität Luzern ausgezeichnet. Seit diesem Jahr ist er persönlicher Berater von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Dieser Tage weilte er in Luzern im Rahmen einer Veranstaltung des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern (IWP).

Was ist das beste Rezept gegen die Inflation?

Eine restriktive Geldpolitik. Dies stabilisiert die Inflationserwartungen, reduziert die Nachfrage und bringt die Situation wieder ins Gleichgewicht. Zu einer restriktiven Geldpolitik gehört aber nicht nur eine Leitzinserhöhung, sondern auch die Beendigung der Käufe von Staatsanleihen oder Aktien.

Nach den Notenbanken in den USA und in England hat letzte Woche nun auch die Europäische Zentralbank eine Zinserhöhung angekündigt. Hilft dies unmittelbar, die Inflation zu bekämpfen?

Bis die höheren Zinsen in der Wirtschaft ankommen, dauert es eine Weile, es sei denn, die Zinsschritte sind sehr stark oder schnell nacheinander. Das birgt aber wieder andere Risiken. Wenn man beispielsweise die Leitzinsen jeden Monat um einen Prozentpunkt anhebt, wirkt sich das auf das Finanzsystem sehr ungünstig aus. Hypotheken könnten ausfallen, Banken müssten Wertkorrekturen, etwa auf Staatsanleihen, vornehmen.

Wie gross ist derzeit das Risiko einer Stagflation wie in den Siebzigerjahren?

Wir stecken schon drin. Es gibt allerdings Unterschiede zu damals. In den Siebzigerjahren herrschte parallel eine hohe Arbeitslosigkeit, das haben wir aktuell nicht. Der Arbeitsmarkt ist heute in einer viel besseren Verfassung. Ein Unterschied ist auch, dass die Gewerkschaften damals viel einflussreicher waren, sie setzten Lohnerhöhungen schneller durch. Heute ist das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale geringer.

Um die Inflation zu bekämpfen, hat die deutsche Bundesregierung die Steuern für Benzin und Diesel gesenkt. Was halten Sie davon?

Mit solchen Massnahmen verschärft man das Problem möglicherweise. Wenn die Steuern auf Benzin und Diesel gesenkt werden, bleibt die Nachfrage hoch. Und wir wissen ja, dass die Probleme auf der Angebotsseite liegen. Wenn die Nachfrage also mittels Steuersenkungen hochgehalten wird, befördert das die Inflation weiter. Deswegen bin ich sehr skeptisch bei solchen Entlastungspaketen für Konsumenten. Als temporäre Massnahme und als politisches Signal kann ich mich aber damit abfinden.

Mit den steigenden Zinsen werden auch die Staatsanleihen höher verzinst. Was heisst das für die Staatsfinanzen?

Hoch verschuldete Länder in der Eurozone müssen mittelfristig mit höheren Zinslasten und einer Einschränkung ihrer Haushaltsspielräume rechnen. Zudem gehen die Risikozuschläge auf Staatsanleihen dieser Länder wieder hoch. Kurzfristig sind aber eher Länder gefährdet, die sich in US-Dollar verschuldet haben.

Wie steht die Schweiz da?

Sie hat eine der niedrigsten Schuldenquoten überhaupt. Sie fährt mit ihrer Finanzpolitik und der Schuldenbremse gut. Doch die Schweiz ist keine Insel. Turbulenzen an den Anleihenmärkten könnten dazu führen, dass Kapital vermehrt in die Schweiz fliesst, wodurch der Druck auf den Franken wieder steigen würde, was wiederum Tourismus und Exportindustrie zu spüren bekommen könnten.

Seit Monaten steigt der Druck auf die Schweizerische Nationalbank, die Zinsen zu erhöhen. Agiert die SNB zu träge?

Im Moment ist die Inflation in der Schweiz mit weniger als 3 Prozent moderat, während sie in der Eurozone bei über 8 Prozent liegt. Man kann also sagen, dass die Schweizer Notenbank einiges richtig macht.

