Interview UBS-Zentralschweiz-Chefin «Wir möchten den Zinsschritt rasch an unsere Kundschaft weitergeben» Claudia Gasser ist seit vier Jahren Regionaldirektorin der Region Zentralschweiz bei der UBS. Im Interview erklärt sie, wie sich die Zinswende auf Hypotheken und Spargelder in der Region auswirkt und wie es um die digitalen Produkte der Grossbank steht.

Claudia Gasser, Regionaldirektorin Zentralschweiz der UBS. Bild: Dominik Wunderli (7. Juni 2022)

Angenommen, meine 10-jährige Hypothek läuft demnächst aus. Was würden Sie empfehlen?

Claudia Gasser: Bei der Finanzierung von Immobilien ist die individuelle Situation entscheidend. Wie viel Kapital ist vorhanden? Wie langfristig ist der Horizont? Wo liegt die Zinsschmerzensgrenze, die man mit einer Hypothek eingehen will? Allgemein kann man sagen: Stand heute ist eine Saron-Hypothek sicher attraktiv, weil hier die Zinsen nach wie vor sehr tief sind. Aber natürlich muss man in diesem Fall das Risiko eines Zinsanstiegs schultern können. Als Faustregel gilt: je mehr Liquidität, desto mehr Kurzfristigkeit. Ich würde wohl eine Saron-Hypothek mit einer langfristigen Festhypothek kombinieren, um das Zinsrisiko zu diversifizieren.

Haben die steigenden Zinsen die Nachfrage nach Wohneigentum in der Zentralschweiz schon gebremst?

Die zehnjährigen Hypotheken sind jüngst gar nicht mehr so stark angestiegen. Ausserdem sind sie historisch gesehen nach wie vor tief. Aber selbst als die Zinsen sprunghaft anstiegen, dämpfte dies die Nachfrage nach Wohneigentum in unserer Region nicht. In unserem kantonalen Wettbewerbsindikator sieht man, dass unsere Region ein überdurchschnittliches Wachstum hat. Wir haben generell viele Zuzügler, da unsere Region sehr attraktiv ist. Dies kurbelt den Immobilienmarkt weiter an. Vor allem Zug wächst sehr stark. Mit der Pandemie ist der Wunsch nach den eigenen vier Wänden noch grösser geworden und wir haben immer noch sehr tiefe Finanzierungskosten sowie zurzeit noch anhaltende Negativzinsen. Wir erwarten für die Region Zentralschweiz eine weiter steigende Nachfrage nach Immobilien.

Auf den Sparkonti gibt’s nach wie vor wenig oder kein Zins, gleichzeitig steigen die Hypotheken. Verstehen Sie den Ärger der Kundschaft?

Ja, aber hier spielen zwei ­Mechanismen, die nichts direkt miteinander zu tun haben. Für die steigenden Hypothekar­zinsen sind langfristige Berechnungen verantwortlich. Banken müssen sich fragen, wo die Zinsen in zehn Jahren stehen werden. Auf Basis dieser Berechnungen offerieren sie der Kundschaft einen Zins. Grundlage für die tiefen Zinsen auf den Sparkonti ist hingegen der Negativzins der Schweizerischen Nationalbank. Man darf nicht vergessen, dass die Geschäftsbanken zu Beginn des Negativzinsregimes lange Zeit die Negativzinsen nicht weitergegeben haben. Wir erwarten, dass die Nationalbank die Zinsen im September um 0,5 Prozentpunkte und im Dezember und März um je 0,25 Prozentpunkte anheben wird. Damit dürfte die Ära der Negativ­zinsen in der Schweiz bald zu Ende gehen. Wir möchten den Zinsschritt rasch an unsere Kunden weitergeben.

Ein grosses Thema für Bankkunden sind die Filialen. Man besucht sie kaum, bedauert dann aber Schliessungen. Wie hat sich die Zahl der UBS-Filialen in der Zentralschweiz seit Ihrem Amtsantritt vor viereinhalb Jahren entwickelt?

Wir haben in dieser Zeit vier Geschäftsstellen geschlossen: Cham, Hergiswil, Malters und Würzenbach. In zehn Jahren davor haben wir keine einzige Filiale geschlossen. Das zeigt, wie sich die Bedürfnisse der Kundschaft jüngst verändert haben. Gerade Corona hat gezeigt, dass Bargeldtransaktionen immer weniger wichtig werden und die digitale Transformation beschleunigt wurde.

Sind weitere Schliessungen geplant?

Mit dem jetzigen Netz von 15 Filialen in der Zentralschweiz sind wir gut aufgestellt. Aber es ist klar, dass wir reagieren werden, wenn sich die Kunden­bedürfnisse verändern. Das heisst nicht unbedingt, dass wir Geschäftsstellen schliessen, sondern eventuell auch umgestalten, wie dies vor drei Jahren in Baar der Fall gewesen ist, wo wir eine neuartige digitale Filiale eröffnet haben, in der aber nach wie vor Beraterinnen und Berater tätig sind.

Nach welchen Dienstleistungen fragen Kundinnen und Kunden heute in den Filialen überhaupt noch?

Es geht oft um Vorsorge, ­Hypotheken, Geldanlagen, Vermögens­verwaltung und generell komplexere Anliegen. Im ­Geschäftsbereich sind es zum Beispiel Firmenverkäufe oder Nachfolgeregelungen.

Für Hypotheken gibt es mittlerweile viele digitale Plattformen, gleichzeitig wollen sich Kundinnen und Kunden dazu auch beraten lassen. Wie geht das auf?

Oft wird online verglichen und dann geht es zur Beratung auf die Bank. Je nach Alter gibt es andere Bedürfnisse beim Abschluss einer Hypothek. Tendenziell werden Verlängerungen eher online abgeschlossen, während der Abschluss einer neuen Hypothek mehr Beratung braucht. Trotzdem sehen wir bei unseren Kundinnen und Kunden, dass sie auch bei Verlängerungen oft eine Beratung wünschen.

Zur Person Claudia Gasser (48) ist als Auslandschweizerin in Südafrika aufgewachsen und studierte dort Betriebswirtschaftslehre. 1998 kam sie in die Schweiz und heuerte gleich beim Schweizerischen Bankverein an. Wenige Monate später fusionierte dieser mit der Schweizerischen Bankgesellschaft zur UBS. Sie ist seit 24 Jahren für die UBS tätig und hat in ihrer Karriere diverse Führungsfunktionen innerhalb von Global Wealth Management ausgeübt. Seit dem 1. Januar 2018 ist sie Leiterin Wealth Management der Region Zentralschweiz und per 1. Mai 2018 wurde sie zusätzlich zur Regional­direktorin der Region Zentralschweiz ernannt.

Die UBS betreibt mit Key4 eine digitale Hypothekenplattform. Was sind hier die Pläne?

Key4 war zunächst eine Plattform für die Hypotheken­vermittlung. Wir bieten dort auch Hypotheken von Dritt­anbietern an. Nun haben wir unter UBS Key4 ein digitales Banking-Angebot lanciert, das in der bestehenden Mobile-Banking-App integriert ist. In einem ersten Schritt sprechen wir damit junge Kunden an, die ihre Bankgeschäfte digital und selbstständig abwickeln wollen. Durch die Integration in die bestehende App wollen wir sicherstellen, dass der Kunde oder die Kundin bei Bedarf rasch eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen kann. Also die Kombination von beiden Kanälen, je nach Bedürfnis. Und da wird noch einiges kommen in den nächsten Monaten.

Die Grossbanken spielten bei der Vergabe der Covid-Kredite eine wichtige Rolle. Wie viele davon wurden bei der UBS schon zurückbezahlt?

Auf dem Höhepunkt der Covidkrise haben wir in der Zentralschweiz Kredite im Umfang von rund 300 Millionen Franken gesprochen, welche jedoch nie vollumfänglich beansprucht wurden. Inzwischen wurden 140 Millionen Franken zurückbezahlt oder Kredite auf Kundenwunsch aufgelöst.

Mussten Sie wegen Betrugsverdacht viele Meldungen an die Behörden machen?

Dazu machen wir keine Angaben, aber wir haben bei diesen Krediten natürlich genau hingeschaut. Ich habe den Eindruck, dass in der Zentralschweiz ­generell seriös mit den Hilfs­leistungen umgegangen wird.

Die Zentralschweiz, und insbesondere Zug, sind im Zuge des Ukraine-Kriegs als Hort russischer Gelder in die Kritik geraten. Wie hat Sie das beschäftigt?

Dazu können wir einzig sagen: Wir halten uns an die Vorschriften der Behörden und melden die Vermögenswerte gemäss den geltenden Sanktionslisten.

Letztes Jahr wechselte das Gotthardhaus beim Bahnhof Luzern für 36,5 Millionen Franken den Besitzer. Die UBS hat Teile des Gebäudes gemietet. Müssen Sie ausziehen?

Am Bahnhof Luzern befindet sich unser Hauptsitz mit rund hundert Arbeitsplätzen. Dieser gehört uns und ist von diesem Verkauf nicht tangiert. Gleich daneben befindet sich das besagte Gotthardhaus, wo wir bislang zwei Stockwerke gemietet haben. Das obere haben wir nun geräumt. Dort waren die leitenden Funktionen für die Zentralschweiz angesiedelt, die nun im Hauptsitz nebenan sind. Das untere Stockwerk im Gotthardhaus, wo sich unser Auditorium befindet, mieten wir weiterhin.

Was unternimmt die UBS in Sachen Frauenförderung?

Diversität ist für uns allgemein wichtig, nicht nur in Bezug auf das Geschlecht, sondern auch auf das Alter oder die Ethnie. In der 280 Personen zählenden Belegschaft halten sich die ­Geschlechter ungefähr die Waage. In Leitungspositionen haben wir aber noch Verbesserungspotenzial.

