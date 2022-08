Interview Vorsorge-Expertin appelliert an Frauen: «Ein Mann ist keine Altersvorsorge» Für Svenja Schmidt ist das Rentenalter 65 langfristig zu tief – und zwar für beide Geschlechter. Die Pensionskassen-Expertin erklärt zudem, was es braucht, um geschlechtsspezifische Rentenlücken zu verhindern. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Svenja Schmidt ist Mitglied der Geschäftsleitung beim Pensionskassendienstleister PFS Pension Fund Services AG. Bild: PD

Welche Note geben Sie dem Schweizer Vorsorgesystem?

Svenja Schmidt: Eine solide 5. Das Dreisäulenprinzip ist sehr gut, aber es wird schlecht kommuniziert.

Wie meinen Sie das?

Sehr viele Menschen haben leider wenig Ahnung, wie das System funktioniert. Dabei ist die Vorsorge der grösste und wichtigste Posten der persönlichen Finanzen. Ich staune, dass die Vorsorge in der Schule nicht stärker verankert ist. Es sollte in der Bildung genauso Thema sein wie der Umgang mit Krankenkassen oder den Steuern.

Sie sind in Deutschland aufgewachsen. Welche Unterschiede gibt es?

Wir haben in der Schweiz die erste Säule mit der AHV, die zweite mit den Pensionskassen und die dritte mit der freiwilligen Vorsorge. In Deutschland gibt es die erste Säule und so etwas wie eine dritte Säule. Es gibt aber weder eine für alle verpflichtende zweite Säule, noch können Versicherte in Deutschland über Stiftungsräte direkt Einfluss nehmen.

Ende September stimmen wir über die AHV-Reform ab. Das Rentenalter der Frauen soll schrittweise an jenes der Männer angeglichen werden, auf 65 Jahre. Reicht das langfristig?

Nein, sicher nicht. Wenn wir mit 65 aufhören zu arbeiten, ist die Phase, in der wir sparen, schlicht zu kurz, um damit unseren Lebensabend zu finanzieren. Dafür leben wir inzwischen einfach zu lange. Wenn man das heutige Rentenniveau beibehalten will, werden wir länger arbeiten müssen. Wenn wir das heutige Rentenalter beibehalten wollen, werden wir niedrigere Renten in Kauf nehmen müssen. Beides geht nun mal nicht – weder für Männer noch für Frauen.

Ist die Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Finanzierung der jetzigen Reform Ihrer Meinung nach das richtige Mittel?

Ich habe zumindest keine bessere Idee gesehen. Bedenklich finde ich aber, dass mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer tendenziell wieder die Jüngeren die Hauptlast der Finanzierung tragen.

So müsste es doch gemäss dem Generationenvertrag auch sein, nicht?

Ja, aber geht das heute wirklich noch auf? Gründet der Generationenvertrag nicht auf einer anderen Annahme zur demografischen Entwicklung und einer anderen Vermögensverteilung zwischen Jung und Alt? Die heutige Rentnergeneration spart weiter an, statt ihr Vermögen zu verzehren – subventioniert durch die Jungen. Das war so nicht vorgesehen, zumal den Jungen heute der Zins als dritter Beitragszahler in ihrer Pensionskasse fehlt. Die Frage ist also, wie passend dieser Generationenvertrag heute noch ist.

Wer familiäre Fürsorge übernimmt, hat unter Umständen ein Problem mit der eigenen Vorsorge. Bild: Getty

Sie treten demnächst an einem Podium zum Thema «Gender Pension Gap» auf. Die Renten der Frauen in der Schweiz sind im Durchschnitt 37 Prozent tiefer als die der Männer. Wie können wir geschlechtsspezifische Rentenlücken verhindern?

Zunächst einmal gilt es zu sagen, dass alle drei Säulen für die Rente wichtig sind. Die grosse Differenz sehen wir aber vor allem in der zweiten Säule. Das ist wiederum nicht verwunderlich, da die Rente aus der zweiten Säule allein abhängig davon ist, wie lange, in welchem Pensum und zu welchem Lohn jemand gearbeitet hat. Solange Frauen einseitig die familiäre Fürsorgeverantwortung tragen, fällt ihre Rente schmaler aus.

Welche Ansätze gibt es, um diese Schieflage auszugleichen?

Die erste Möglichkeit ist, dass man die Lücken in den Pensionskassen kompensiert, ähnlich den Erziehungsgutschriften in der AHV. Das ist aber nicht nachhaltig, denn die Ursache bleibt ja bestehen. Darum befürworte ich den zweiten Ansatz: Die Partizipation der Frauen am Arbeitsmarkt muss erhöht werden. Bei der dritten Säule wiederum ist es wichtig, dass es künftig möglich sein wird, Beiträge nachzuzahlen. Wer in früheren Jahren auf eine Einzahlung verzichten musste, diese vielleicht auch mal vergessen oder noch gar nicht auf dem Radar hatte, wird das steuerbefreit nachholen können. So beispielsweise auch nicht erwerbstätige Elternteile, die mangels AHV-Einkommen nicht einzahlen konnten.

Welche Rolle spielt die Wirtschaft?

Das ist eigentlich seit Jahrzehnten bekannt; es geht um die bessere Vereinbarung von Beruf und Familie. Und das ist meiner Meinung nach gerade kein Frauenthema. Plakativ gesagt: Erst wenn der Chef um 16 Uhr das Büro verlassen muss, um in die Kita zu gehen, wachsen Bewusstsein und Lösungsansätze. Frauen können ihre Pensen nur erhöhen, wenn die Männer ihre senken.

Und was können die Frauen selbst unternehmen?

Die eigene Vorsorge im Auge behalten – und einfordern. Wer familiäre Fürsorge übernimmt, ob für Kinder oder Angehörige, zahlt dafür einen hohen Preis in der eigenen Altersvorsorge. Liebe mag bedingungslos sein, kostenlos ist sie nicht. Und ein Mann ist keine Altersvorsorge.

