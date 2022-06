Jobeagle Luzerner Plattform ermöglicht Jobsuche wie auf Instagram, Tiktok oder Tinder Das Horwer Start-up Jobeagle ist mit einer neuen Art Jobbörse in den Markt gegangen. Von Social Media inspirierte «Job Stories» ersetzen dabei schwerfällige Textinserate. Bis August soll nun eine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen sein. Andreas Lorenz-Meyer Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Das Start-up Jobeagle mit den Gründungsmitgliedern Patric Steiner, Delia Herger und Marco Pfefferli am Sitz des Unternehmens in Horw. Herger und Pfefferli haben an der Hochschule Luzern den Master in Business Administration absolviert, und Steiner bringt einen Bachelor in Computer Science der Fachhochschule Nordwestschweiz mit. Bild: Dominik Wunderli (1. Juni 2022)

Jobinserate sehen heute meist ähnlich aus. Zuerst schreiben die Unternehmen etwas über sich. Dann werden die zur Stelle gehörenden Aufgabenbereiche beschrieben. Schliesslich die Aufzählung der gewünschten Eigenschaften und Fähigkeiten der Jobsuchenden. «Die müssen sich da durch unzählige Bullet Points und viele Standardfloskeln kämpfen», stellt Delia Herger fest. «Das ist sehr ermüdend, teilweise auch frustrierend und ganz sicher nicht effizient, denn das Lesen und Verstehen kostet viel Zeit.» Ein völlig veralteter Rekrutierungsprozess sei das. Grund genug für Herger, etwas ganz Neues, Frisches, Zeitgemässes zu versuchen. Eine Plattform für Jobinserate, die nicht langweilig sind, sondern kurz, einfach, unterhaltsam und aufschlussreich. Und so entwickelte sie zusammen mit Marco Pfefferli und Patric Steiner die Luzerner Jobbörse Jobeagle, welche am 1. Juni online gegangen ist.

Bei Jobeagle orientieren sich die Inserate an den Erfolgsrezepten von Social-Media-Plattformen wie Instagram, Tiktok, Snapchat und Tinder. Aufgebaut sind sie wie eine Instagram-Story: multimedial mit kurzem Text, Animation und Bild. «So können die Unternehmen viel mehr von der eigenen Firmenkultur zeigen. Man sieht das Büro und die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen.» Jobsuchende, denen die Einblicke gefallen, swipen einfach auf dem Smartphone-Bildschirm nach rechts – und schon bekommt das Unternehmen ein anonymisiertes Profil zugespielt, welches weder Name noch Angaben zu Geschlecht und Alter noch ein Foto enthält. Jetzt entscheidet das Unternehmen, ob das Profil auf die freie Stelle passt. In diesem Fall entsteht ein Match, wie bei der Dating-Plattform Tinder. Beide Seiten bekommen dann Gelegenheit, sich bei einem Chat näher kennen zu lernen. «Der Ablauf vereinfacht und beschleunigt den Bewerbungsprozess enorm», findet Herger.

Aufmerksamkeitsspanne von acht bis zehn Sekunden

Zur Hauptzielgruppe gehören alle, die digitalaffin und häufig auf dem Smartphone anzutreffen sind. Gerade bei den Generationen Y und Z spielt sich ja so ziemlich das ganze Leben auf dem Smartphone ab. Entsprechend ist Jobeagle auf «Mobile Recruiting» ausgerichtet. «Andere Apps behelfen sich damit, normale Textinserate einfach kleiner zu schreiben und so auf Smartphone-Format zu bringen», so Herger. Jobeagle biete dagegen eine echte Lösung. Die «Job Stories» halten sich streng an die Aufmerksamkeitsspanne junger Leute von acht bis zehn Sekunden, «denn alles, was länger dauert, wird als uninteressant empfunden».

Für die Unternehmen ist es sicher eine Umgewöhnung, den alten textlastigen Inseratestil gegen den kurz-knackigen Jobeagle-Stil auszutauschen. Aber dadurch könnte es ihnen eher gelingen, fähige junge Leute für sich zu gewinnen. Diese sind in den nächsten Jahren begehrter denn je, erklärt Herger:

«Die Babyboomer-Generation scheidet aus dem Berufsleben aus und hinterlässt eine grosse Lücke auf dem Arbeitsmarkt. Für Unternehmen wird es da immer schwieriger, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden, die diese Lücke füllen. In Zukunft müssen sie noch intensiver um Talente werben, denn der Arbeitgebermarkt wird zunehmend zu einem Arbeitnehmermarkt.»

Woraus sich dann auch die Notwendigkeit ergibt, die Stellensuche so zu gestalten, dass sie den Erwartungen der Umworbenen entspricht. Und sie nicht abzuschrecken mit den bisher gängigen Inseraten. Anders ausgedrückt: Jobeagle verschafft Unternehmen im härter werdenden Konkurrenzkampf um qualifizierte Fachleute einen kleinen, vielleicht entscheidenden Vorteil.

Spielerisch aufgebauter Log-in-Prozess

Wie finanziert sich Jobeagle? Unternehmen zahlen eine monatliche Abo-Gebühr für die Stellenanzeigen. Gegen Aufpreis übernimmt Jobeagle auch die komplette Erstellung der Inserate. Für Jobsuchende ist Jobeagle kostenlos, künftig sind jedoch Premium-Funktionen geplant. «Um für Jobkandidaten attraktiv zu sein, benötigen wir natürlich Content. Deswegen sind wir aktuell dabei, Unternehmen zu akquirieren, die unsere Plattform als ‹Early Bird› testen und ihre ‹Job Stories› inserieren», sagt Herger. Das klappt gut, und der Schwerpunkt liegt anfangs auf Bürojobs: Versicherungsberater, Marketingmanager, IT-Experten und Ähnliche. Weitere Branchen kommen später dazu.

Die Jobsuchenden finden die «Job Stories» gut, wie Tests zeigten. Jedoch gibt es eine kleine Einstiegshürde: die Profilerstellung, die für das unkomplizierte Zusammenbringen von Unternehmen und Kandidaten unbedingt notwendig ist. Viele Jobsuchende empfinden den Prozess als umständlich und brechen ihn ab. Da haben sich die Start-up-Gründer etwas einfallen lassen: einen spielerisch aufgebauten Log-in-Prozess, der schrittweise zum Profil führt und Abbrüche verhindern soll. Perfekt kann Jobeagle am Anfang natürlich noch nicht sein, so Herger. Aber je mehr Jobsuchende ein Profil erstellt haben, desto mehr Feedback wird es auch geben, wodurch sich das Produkt immer weiter optimieren lässt. Jobeagle ist vorerst eine «Progressive Web-App» und nicht im App Store erhältlich. Die Plattform funktioniert wie eine Website und lässt sich als App auf dem Smartphone speichern.

Die Gründer sind froh, dass es endlich losgegangen ist und die ersten Umsätze fliessen. Die eineinhalb Jahre Entwicklungszeit waren nicht einfach. Sie verbrachten «unzählige Stunden» mit Tüfteln und Verbessern, ohne dabei etwas zu verdienen. Finanzielle Unterstützung gab es nicht. Da kam Ende letzten Jahres der «Zinno-Ideenscheck» in Höhe von 15'000 Franken wie gerufen. Kürzlich haben die drei auch mit viel Eigenkapital eine AG gegründet. Bis August soll nun eine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen sein. Es gibt einige Interessenten, und die Verhandlungen laufen auch schon. «Mit dem Abschluss wird es uns dann möglich sein, die Plattform weiterzuentwickeln, zu vermarkten und rasch zu wachsen», sagt Herger. In fünf Jahren könnte sich Jobeagle dann in der Schweiz etabliert haben – und den Eintritt in den deutschsprachigen Markt wagen.

