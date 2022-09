Jobsuche Wie bewerben, wenn Roboter die Bewerbung prüfen? Die heutigen Programme lassen sich einfach austricksen Unternehmen setzen bei der Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern zunehmend Softwares ein, auch in der Zentralschweiz. Die Pandemie hat diese Entwicklung zusätzlich befeuert, dabei gibt es zahlreiche Bedenken. Nicht nur aus Forschungssicht. Gregory Remez Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Wer sich aktuell bei einem grösseren Unternehmen bewirbt, sollte sich bewusst sein, dass seine Unterlagen womöglich nicht nur von Menschen, sondern auch von einer Maschine geprüft werden. Oder besser gesagt: von einer Software, die unter anderem Lebensläufe nach Stichworten durchforstet und darauf basierend Schlüsse auf die Qualifikation des jeweiligen Bewerbenden zieht. Innert Sekundenbruchteilen, vollautomatisiert.

Die Liste solcher Softwareanwendungen und der Firmen weltweit, die sie einsetzen, wächst. Zu den bekanntesten Anwendungen gehören hierzulande Textio, Hirevue, Harver oder Pymetrics, allesamt in den USA entwickelt und mit Millionenfinanzierungen ausgestattet. Die Macher dahinter versprechen Grossartiges: Die Jobsuche soll nicht nur effizienter werden, sondern auch gerechter – da der Faktor Mensch mit all seinen Vorurteilen ausgeklammert werde.

Die Zauberformel lautet: künstliche Intelligenz (KI). Denn die genannten Bewerbungssoftwares basieren auf dem Prinzip des maschinellen Lernens, einem Teilbereich der KI, bei dem Algorithmen mit vorhandenen Daten trainiert werden, um in neuen Daten eigenständig Muster erkennen zu können. Im Fall von Textio wird das Programm beispielsweise mit Millionen von Lebensläufen gefüttert und soll dadurch beurteilen können, wer besser zu einem Unternehmen passt. Mit jedem neuen Lebenslauf lernt das Programm dazu, so die Idee.

Weitreichende Folgen für alle Seiten

Doch die Softwarehersteller versprechen noch mehr und werben damit, den Personalabteilungen das Leben künftig massiv zu vereinfachen. Nicht nur sollen die Programme Lebensläufe oder wie im Fall von Hirevue Videobewerbungen analysieren können. Sie sollen auch Voraussagen treffen können, etwa wie gut jemand in ein Team passt oder wie wahrscheinlich es ist, dass jemand wieder kündigt – oder schwanger wird.

Laut der US-Vereinigung Society for Human Resource Management nutzen inzwischen 88 Prozent der Firmen weltweit automatisierte Verfahren oder KI in der Personalrekrutierung. Auch wenn die Zahl angesichts des noch jungen Bereichs etwas gar hoch gegriffen wirkt, zeigt eine Recherche dieser Zeitung, dass die Praxis allmählich auch in der Schweiz Einzug findet. Die Pandemie, die viele Arbeitsprozesse nachhaltig verändert, hat diese Entwicklung zusätzlich befeuert. Nicht nur arbeiten heute mehr Menschen von zu Hause, es werden auch immer mehr Bewerbungsgespräche online geführt. Das bedingt neue Methoden.

Der zunehmende Softwareeinsatz in der Rekrutierung hat dabei weitreichende Implikationen für beide Seiten, sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Regula Mäder, Inhaberin von Mäder & Partner, eine auf Outplacement spezialisierte Firma, sagt hierzu:

«Manche Tools werden von den Unternehmen heute fast schon inflationär verwendet.»

Outplacement ist eine Dienstleistung, die Stellensuchende unterstützt, eine ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechende Stelle zu finden. Also letztlich genau das, was die Softwareanbieter versprechen.

Unternehmen reagieren zurückhaltend

«In der Schweiz findet zwar noch kein grossflächiger Einsatz statt», sagt Mäder, die über 20 Jahre Berufserfahrung im HR verfügt.

«Immer mehr Firmen experimentieren aber mit KI, insbesondere als einer Art erste Schleuse.»

Also zum Aussortieren von Bewerbungen, bevor jemand vom HR sich die Unterlagen näher ansieht. «Das kann sich lohnen, vor allem wenn man viele Bewerbende hat und die Profile deckungsgleich sind.» Sie habe aber auch erlebt, wie die Programme total versagten und potenziell gute Kandidaten aussiebten oder Frauen gleich ganz ausschlossen.«Die Tools sind halt nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert werden. Da gibt es noch viele Kinderkrankheiten, wie beim automatisierten Fahren.» Nicht umsonst gebe es gerade aus Forschungssicht viele Bedenken.

Entsprechend zurückhaltend reagieren Unternehmen, wenn sie nach dem Einsatz von KI in der Personalrekrutierung gefragt werden. So wollte etwa der Emmer IT-Distributor Also nicht auf entsprechende Fragen antworten. Andere wie Roche oder die Post räumen zwar ein, KI in der Rekrutierung einzusetzen, gehen jedoch nicht auf Fragen zu den genutzten Programmen ein. Auf der Website von Textio sind derweil gleich mehrere Unternehmen mit Sitz in der Schweiz als Kunden aufgeführt, darunter Novartis, Johnson & Johnson, Siemens und die Credit Suisse, die auch Hirevue nutzt. Novartis ergänzt zudem auf Nachfrage, dass man «seit kurzem KI bei der Suche nach internen Kandidatinnen und Kandidaten» einsetze. Auch Victorinox will «das Bewerbungsprozedere in den nächsten Jahren weiter automatisieren».

Programme lassen sich einfach austricksen

Indes betonen alle angefragten Unternehmen, dass die finale Entscheidung, ob jemand eingestellt werde oder nicht, nach wie vor von Menschen getroffen werde. Das deckt sich mit den Erfahrungen von Regula Mäder, die unter anderem lange Personalverantwortliche bei der CS war:

«Die KI-Tools sind schlicht noch nicht gut genug, dass sich Firmen voll auf sie verlassen könnten.»

Zudem könnten sich gerade kleinere Unternehmen die teils teure und aufwendige Implementierung der Tools nicht leisten.

Dennoch werde der Einsatz von KI die Jobsuche künftig stark verändern, ist Mäder überzeugt. «Das tut er bereits heute.» In ihren Seminaren gebe sie beispielsweise Tipps, wie sich Programme wie Textio austricksen lassen. Etwa indem man alle möglichen Stichworte in weisser Schrift auf seine Bewerbung schreibt. Für den Menschen seien sie so unsichtbar, für die Maschine aber lesbar. Angesichts solcher Lücken sollten sich Personalabteilungen fragen, wie sinnvoll der Einsatz von KI heute sei. Die Bewerbenden müssten sich derweil darauf einstellen, dass der Bewerbungsprozess künftig nur noch digitalisiert abläuft, etwa über Plattformen wie Linkedin. Firmen sparen so Zeit, für die Bewerbenden bedeutet das aber in der Regel mehr Aufwand.

