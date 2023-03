Kanton Schwyz Schuler St. JakobsKellerei und CEO Nikolas von Haugwitz trennen sich Inhaber Jakob Schuler sagt dazu: «Das ist sehr schade.» Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

Der deutsche Wein- und Detailhandelsfachmann Nikolas von Haugwitz, 53, bisher CEO der Schuler St. JakobsKellerei in Seewen-Schwyz, verlässt das Unternehmen nach über drei Jahren. Dies heisst es in einer Mitteilung des Seebner Unternehmens vom 8. März.

Nikolas von Haugwitz. Bild: PD

Mit mehr als dreissig Jahren internationaler Berufserfahrung habe Nikolas von Haugwitz die Absicht, ein neues Kapitel aufzuschlagen. «Wir sind an einem Punkt angekommen, wo die Vorstellungen über die weitere Entwicklung des Unternehmens auseinandergehen», sagt von Haugwitz laut Mitteilung. Auf die Frage, ob unterschiedliche Ideen der Unternehmensentwicklung ausschlaggebend für die Trennung sei, sagt Jakob Schuler, Inhaber der Schuler St. JakobsKellerei: «Andere Ideen – das kann man so nicht sagen. Wir haben in schwierigen Zeiten viel gemeinsam erreicht und werden auch in der Zukunft freundschaftlich verbunden bleiben.»

Heinzer übernimmt Suche für CEO

Klar ist aber: Haugwitz ist offiziell noch im Unternehmen tätig, laut Schuler aber «freier als sonst». Zurzeit habe bereits Verwaltungsratspräsident Robert Heinzer interimistisch die operative Leitung inne. «Er wird sich auf die Suche nach einer Nachfolgelösung für Nikolas von Haugwitz machen – intern und extern.»

Wie Robert Heinzer, Personalchef bei Victorinox, auf Anfrage bestätigt, wird er sich im Rahmen seines Mandats bei der Schuler St. JakobsKellerei um die Besetzung der Stelle des Geschäftsleiters kümmern. Heinzer ist Weinliebhaber und hat 2019 die Ausbildung zum Weinakademiker abgeschlossen. Er wird nächstes Jahr pensioniert und hat bereits aktuell sein Arbeitspensum reduziert. «Damit habe ich immer mehr Zeit, die ich für meine Leidenschaft, den Wein, einsetzen kann.»

«Zeit war grossartig»

Laut Medienmitteilung betont Haugwitz: «Meine Zeit mit Jakob Schuler, dem Besitzer der Schuler St. JakobsKellerei, war grossartig. Ich durfte mit einem hochmotivierten Team dem Unternehmen in kurzer Zeit eine neue Struktur geben, Vertriebskanäle schärfen und das Sortiment hochwertig ausbauen.» Dass Haugwitz das Unternehmen verlässt ist laut Jakob Schuler «sehr schade».

Von Haugwitz hat das Umsatzwachstum im Online-Vertrieb erfolgreich intensiviert. Ein umfassendes Innovationsprogramm, darunter der Aufbau des B2B-Zweiges und des «Wein Bar – La Bonne Cave»-Konzepts fanden auf dem Markt Anklang. Der innovative Direktverkauf über einen eigenen Videokanal mit direkter Videoberatung, eine Neuheit in der Schweiz, ist gut angelaufen.

Im Juni 2022 haben sich die Verwaltungsräte der Schuler-Gruppe neu formiert. Philippe Schuler, Sohn des Eigentümers Jakob Schuler, übernahm die oberste Führungsverantwortung. Als Präsident der Schuler-Gruppe ersetzte er den zurückgetretenen Reto Wehrli. Philippe Schuler ist Primarlehrer, ausgebildeter Schauspieler und Mediator.

