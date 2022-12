Klimawandel Zwölf Bäume für eine Küche: Wie V-Zug die Kundschaft CO2 kompensieren lässt Über einen neuen Webshop können V-Zug-Kunden den späteren Energieverbrauch ihrer Geräte kompensieren. Mit dem Geld werden Bäume in Schottland gepflanzt. Ein Experte findet dies gut, vergleicht es aber mit dem Bau immer höherer Schornsteine während der Industrialisierung. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Aufforstungsgebiet von V-Zug in Schottland. Bild: PD

Wer Küchengeräte von V-Zug kauft, kann deren CO 2 -Verbrauch neu unter co2.vzug.com kompensieren, ähnlich wie man es bereits bei Flügen kennt. Der Preis errechnet sich entsprechend der Energieklasse des Geräts und dem eigenen Strommix, ausgelegt auf eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 15 Jahren. Was im Fall eines Durchschnittshaushalts etwa 120 Franken für eine komplette Küche beträgt, wie V-Zug-CEO Peter Spirig erklärt. Hintergrund des neuen Angebots sind die sogenannten Scope-3-Emissionen.

Drei Emissionsklassen gibt es bei Unternehmen. Scope 1 und 2, das sind die Emissionen, die bei der Produktion selbst entstehen oder bei der Produktion der dafür verwendeten Energie. Bei diesen beiden Emissionsklassen ist V-Zug schon seit 2020 CO 2 -neutral unterwegs. Derzeit noch mittels Zertifikaten, bis 2030 sollen die Emissionen dann gemäss Konzernangaben mindestens um 80 Prozent reduziert, im Idealfall gänzlich eliminiert werden. Erreicht werde dies gemäss Spirig unter anderem durch die laufende Umstellung der Heizung in den Produktionen von Gas auf eine Wärmepumpe, der Nutzung von Abwärme, sowie die Umstellung der Fahrzeugflotte von Diesel- auf Elektroantrieb.

V-Zug-CEO Peter Spirig. Bild: Nadia Schärli

Scope-3-Emissionen sind 70 mal höher

Übrig bleiben die Scope-3-Emissionen. Es sind jene, die Unternehmen am meisten Kopfzerbrechen bereiten. Denn diese entstehen indirekt und ausserhalb des Unternehmens, etwa in der Produktion der Zulieferer. «Mit diesen suchen wir das Gespräch, wie sie ihre Scope-1- und 2-Emissionen reduzieren könnten und damit unsere Scope-3-Emissionen tiefer ausfallen», so Spirig. Im Vergleich: Diese Emissionen bei V-Zug belaufen sich auf 350'000 Tonnen CO 2 pro Jahr, 70 mal mehr als die Emissionen aus den anderen beiden Klassen, und rund 60 Prozent dieser entstehen nicht bei Zulieferern, sondern bei der späteren Nutzung der Geräte. Deshalb der neue «CO 2 -Webshop».

Da es in der Schweiz an Fläche für zusätzlichen Wald fehle, werden die dort generierten Gelder, so Peter Spirig, in ein Aufforstungsprojekt in Schottland investiert, das V-Zug in Zusammenarbeit mit einer Stiftung realisiert. Und in welchem auch V-Zug selbst derzeit die Emissionen aus den ersten beiden Klassen kompensiert. Pro Tonne CO 2 müssten gemäss Spirig dort etwa vier Bäume gepflanzt werden, «bei der genannten Küche im Durchschnittshaushalt würde dies also 12 zusätzliche Bäume bedeuten». Bisher seien durch die Stiftung so bereits mehr als 800'000 Bäume auf einer Fläche von zirka 700 Fussballfeldern gepflanzt worden. Über die nächsten 100 Jahre werde die bereits aufgeforstete Waldfläche rund 210'000 Tonnen CO 2 speichern.

Waldökologe sieht Licht und Schatten

Doch solche Aufforstungsprojekte zur Dekarbonisierung sind umstritten und werden oft als Etikettenschwindel kritisiert. Das sieht auch Waldökologe Harald Bugmann von der ETH so. «Gerade, weil die Bäume häufig im globalen Süden gepflanzt werden, und dort ist es unmöglich zu garantieren, dass sie nicht entweder aus ökonomischem Interesse frühzeitig abgeholzt werden oder aufgrund der klimatischen Bedingungen vertrocknen oder abbrennen und das CO 2 somit wieder in die Atmosphäre entweicht.» Beim V-Zug-Projekt sei dies anders. Aufgrund der örtlichen Bedingungen sei die Chance, dass der aufgeforstete Wald in Schottland in 100 Jahren wirklich noch stehe, sehr hoch, lobt Bugmann.

Waldökologe Harald Bugmann. Bild: PD

Trotzdem sieht Bugmann solche Projekte eher als Symptom- und nicht als Ursachenbekämpfung. «Mich erinnert es etwas an die Zeit der Industrialisierung, als gegen die Luftverschmutzung einfach immer höhere Kamine gebaut wurden.» Denn um die CO 2 -Emissionen von allen Haushaltsgeräten, die in der Schweiz täglich auf den Markt kommen, zu kompensieren, müssten im Laufe der Zeit Millionen von Bäumen gepflanzt werden. «So viel Fläche gibt es auf der Erde gar nicht. Im Sinne der Ursachenbekämpfung wäre es deshalb eigentlich besser, erstens, unseren Energieverbrauch generell zu reduzieren und zweitens, zum Beispiel in Photovoltaikanlagen zu investieren.» Gleichzeitig, so Bugmann, sei einer der grössten Faktoren für die Klimaerwärmung die Abholzung des Regenwaldes. «Wenn es um Bäume geht, dann sollte in erster Linie die Abholzung gestoppt werden.»

V-Zug-CEO Peter Spirig ist sich dem Umstand, dass solche Aufforstungsprojekte umstritten sind, durchaus bewusst. Er verweist jedoch darauf, dass in Schottland im Zuge der Industrialisierung sehr viel Wald abgeholzt worden sei, und deshalb gerade dort ein grosser Aufforstungsbedarf bestehe. Natürlich sei das Ziel aber, betont auch Spirig, dass bis 2050 die Stromerzeugung an sich klimaneutral ablaufe.

Auch wer kein V-Zug-Gerät gekauft hat, aber beispielsweise seine Flugreise kompensieren will, kann dies übrigens über den Webshop machen, wo sich auch nützliche Informationen rund um eine energiesparende Verwendung von Geräten finden.

