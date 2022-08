Kommentar Ein riskanter Spagat für Hauskäufer Die Preise für Häuser steigen stark an, vor allem in der Zentralschweiz. Wer sich finanziell zu stark strecken muss, geht hohe Risiken ein. Maurizio Minetti 09.08.2022, 05.00 Uhr

In keiner anderen Region sind die Preise für Einfamilienhäuser so stark angestiegen wie in der Zentralschweiz. 41 Prozent beträgt das Wachstum der Transaktionspreise innerhalb von fünf Jahren. Beispielhaft heisst das: Kostete ein Haus in unserer Region 2017 noch 700’000 Franken, müsste man heuer dafür fast eine Million Franken hinblättern.