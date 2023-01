Glencores lukratives Kohlegeschäft: Wegducken wird schwieriger

Kommentar Glencores lukratives Kohlegeschäft: Wegducken wird immer schwieriger Erstmals haben sich grosse Investoren zusammengeschlossen, um von Glencore mehr Transparenz beim Kohlegeschäft zu fordern. Damit erreicht der Druck auf den Rohstoffkonzern eine neue Dimension. Gregory Remez 05.01.2023, 04.00 Uhr

Der Baarer Rohstoffkonzern Glencore will seine fossil-braune Vergangenheit abstreifen und als modernes, grünes Unternehmen wahrgenommen werden. Fast schon gebetsmühlenartig repetiert er deshalb sein Versprechen, bis 2050 klimaneutral sein zu wollen und das dreckige Kohlegeschäft «sukzessive runterzufahren». Gerade mit der Kohle lässt sich in der gegenwärtigen Energiekrise aber mächtig Kohle verdienen. Und so baute Glencore seine Kohleproduktion im letzten Jahr nicht wie versprochen ab, sondern aus: um satte 7 Prozent in den ersten neun Monaten.