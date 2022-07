Kommentar Keine Frau in der LUKB-GL: Entscheidend ist die Fachkompetenz Bei der Rekrutierung für eine neue Funktion in der Geschäftsleitung hat die Luzerner Kantonalbank kaum etwas falsch gemacht. Möglicherweise war aber ausgerechnet der Technologie-Job nicht der richtige, um die Geschäftsleitung mit einer Frau zu erweitern. Maurizio Minetti 05.07.2022, 16.09 Uhr

Das Vorhaben war ambitioniert. Die Luzerner Kantonalbank hat sich im Januar weit aus dem Fenster gelehnt, als sie für die Besetzung eines IT-Topjobs auf Geschäftsleitungsebene explizit den Wunsch geäussert hat, die Stelle mit einer Frau besetzen zu wollen. Das hat nicht geklappt. Der neue Technologiechef ist ein Mann.

Von aussen betrachtet hat die LUKB nichts falsch gemacht. Sie hat die renommierte Top-Management-Rekrutierungsfirma Schilling Partners eingeschaltet, die ein besonderes Augenmerk auf die Geschlechterdurchmischung hat. Die Bank hat auch Inserate geschaltet und sich genügend Zeit gelassen. Am Ende waren auf der ersten Longlist immerhin vier Frauen unter insgesamt 15 Personen vertreten. Das ist ein beachtlicher Wert, wenn man bedenkt, wie skeptisch Expertinnen und Experten im Vorfeld waren.

Im Rückblick war es richtig, sich öffentlich so zu exponieren; die Bank hat damit eine Debatte ausgelöst. Möglicherweise war aber ausgerechnet der Technologie-Job nicht der richtige, um die Geschäftsleitung mit einer Frau zu erweitern. Am Ende eines Rekrutierungsprozesses ist immer die Fachkompetenz entscheidend. An der Schnittstelle zwischen Banking und Informatik ist der Frauenanteil nun mal besonders tief. Bei der nächsten Vakanz in der Geschäftsleitung stehen aber die Chancen gut, dass endlich eine Frau das männerdominierte Gremium bereichert.