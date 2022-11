Kommentar Sind Eisfelder aus Plastik wirklich nachhaltiger? Gut, dass solche Diskussionen geführt werden Das Dilemma zwischen richtigen Eisfeldern und solchen aus Plastik zeigt exemplarisch auf, wie schwierig es geworden ist, sich für einen eindeutig nachhaltigen Weg zu entscheiden. Maurizio Minetti 04.11.2022, 05.00 Uhr

Schlittschuhlaufen auf synthetischen Eisfeldern boomt. Weil allerorts Stromsparen angesagt ist, entscheiden sich diesen Winter viele Betreiber für einen Umstieg auf Plastikplatten, um so Wasser und Strom zu sparen. Die CO 2 -Bilanz fällt so vermeintlich positiver aus. Andere warnen allerdings, dass Schlittschuhlaufen auf Synthetik gefährlichen Abrieb verursacht. Denn Mikroplastik ist wiederum schlecht für die Umwelt. Und auch die Plastikplattenherstellung verursacht CO 2 .