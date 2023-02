Kommentar Empfänger gut überprüfen Das neue Erbrecht bietet neue Möglichkeiten. Aber auch Gefahren. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 21.02.2023, 05.00 Uhr

Mit dem neuen Erbrecht lässt sich mehr Vermögen nach eigenem Belieben weitergeben. So können Erblasser und Erblasserinnen zum Beispiel vermehrt gemeinnützige Organisationen berücksichtigen – statt unliebsame Verwandte. Die Gesetzesänderung erfolgt just zu einem Zeitpunkt, in dem viele Babyboomer mit ihrem angehäuften Vermögen im Herbst ihres Lebens angekommen sind. In der Schweiz werden jährlich insgesamt rund 90 Milliarden Franken vererbt, was über zehn Prozent des Bruttoinlandprodukts entspricht. Aber nur ein kleiner Teil dieser riesigen Summe geht an gemeinnützige Stiftungen. Das Potenzial ist also riesig.

Kein Wunder wittern Hilfswerke das grosse Geld. Dabei müssen gemeinnützige Organisationen nun aber den Bogen nicht überspannen. Zum Teil haben diese bereits in der Vergangenheit recht aggressiv um Legate für einen guten Zweck gebuhlt. Selbst wer grundsätzlich willens ist und viel Geld zu vererben hat, will sich nicht vorschreiben lassen, wer wie viel davon bekommen soll. Das Buhlern um die Erbschaft ist also immer auch eine Gratwanderung.

Hinzu kommt: Wo es etwas zu holen gibt, sind Trittbrettfahrer und sogar Betrüger nicht weit. Fälle von Erbschleicherei gibt es immer wieder und diese Gefahr dürfte mit dem neuen Recht nicht kleiner geworden sein. Aus Sicht der Erblasserinnen und Erblasser gilt es deshalb, gut zu prüfen, wem wie viel Vermögen hinterlassen werden soll.