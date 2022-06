Konkurs Keine Bilanz, kein Geld auf dem Konto, haufenweise Schulden: So verlief die Benpac-Gläubigversammlung in Stans An der ersten Benpac-Gläubigerversammlung in Stans erfuhren die Anwesenden das ganze Ausmass des Debakels. Marco Corvis Unternehmen ist schon seit Jahren überschuldet. Vermögenswerte wurden längst herausgekauft. Der ehemalige Firmenchef selbst überraschte mit einer unerwarteten Ankündigung. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Benpac-Standort in Stans: Die Maschinen hat Marco Corvi im Jahr vor dem Konkurs an ein anderes seiner Unternehmen verkauft. Bild: Dominik Wunderli (Stans, 4. Oktober 2021)

«Wie gehts dir?», «Wie läufts im neuen Job?», «Die ausstehenden Löhne via Insolvenzentschädigung schon erhalten?». Es hat ein bisschen etwas von einem Klassentreffen an diesem Mittwochnachmittag vor dem Schulhaus Pestalozzi in Stans. Im Inneren, im Pestalozzisaal, hat die Transliq AG zur Gläubigerversammlung geladen. Die Konkursprofis aus Bern sind gleich mit mehreren Verfahren von Marco Corvis Benpac-Gruppe betraut, die Ende letzten Jahres wie ein Kartenhaus zusammenbrach. An dieser ersten Gläubigerversammlung ging es nun nur um die Benpac Produktions AG, den ehemaligen Müller-Martini-Standort in Stans, den der vermeintliche Firmenretter 2019 übernommen hatte. Unter den anwesenden Gläubigern sind viele ehemalige Angestellte, auf mehreren Monatslöhnen blieben sie sitzen. Doch das wahre Ausmass ist viel schlimmer:

Benpac-Konkursverwalter Philipp Possa. Bild: Dominik Wunderli

In der Schweiz sind Unternehmen eigentlich verpflichtet, bei einer Überschuldung die Bilanz zu deponieren. Marco Corvis Benpac hatte bereits Ende 2020, also nur ein Jahr nach der Übernahme des Stanser Standorts, eine Überschuldung von rund 2 Millionen Franken, im Jahr 2021 zum Zeitpunkt des Konkurses waren es sogar rund 3,8 Millionen Franken, wie Konkursverwalter Philipp Possa den Anwesenden darlegte, also viel mehr Schulden als Kapital.

Um überhaupt auf diese Zahlen zu kommen, war viel Arbeit nötig. Denn die Konkursverwaltung hat bisher weder einen revidierten Jahresabschluss noch eine Bilanz des Unternehmens gefunden. Auch die zuständige Revisionsstelle habe auf Anfrage mitgeteilt, nie solche Unterlagen erhalten zu haben. Es sei auch nicht einfach in Erfahrung zu bringen gewesen, wo Corvis Firma ein Konto habe. Vielmehr hätte Transliq mehrere Banken anschreiben müssen. Bei einer deutschen Bank wurden sie dann fündig. Ergebnis: Kein relevanter Saldo.

Konkursverwaltung musste Buchhaltung selbst erstellen

In der Folge musste die Konkursverwaltung deshalb aus Kontoauszügen und zugesandten Buchungsjournalen – jedoch kein Jahresabschluss – eine eigene Buchhaltung erstellen. Und die Transliq AG kommt zum Schluss: Bei ihrem Konkurs 2021 waren gegen die Benpac Produktions AG gesamthaft Forderungen in Höhe von rund 5 Millionen Franken bei Zulieferern, Sozialversicherern und ihren Angestellten offen. Im aktuellen Schuldenruf wurden bereits rund 3,3 Millionen Franken davon angemeldet. In den verbleibenden zwei Wochen könnten weitere Meldungen folgen.

Benpac-Firmengründer Marco Corvi. Bild: Boris Bürgisser

Es gäbe eigentlich eine positive Meldung für die Anwesenden an diesem Mittwoch. In der Fabrikhalle in Stans ist die Konkursverwaltung auf Maschinen und Materialreserven mit einem Wert von gut 4 Millionen Franken gestossen. Doch diese gehören dem konkursiten Unternehmen offiziell nicht mehr. Im Jahr 2021, während sein Unternehmen gemäss Konkursverwaltung also längst überschuldet war, verkaufte Marco Corvi seine Filetstücke an eines seiner anderen Unternehmen, das nicht Konkurs ist. Geld floss dafür keins, wie die Anwesenden erfuhren, der Handel sei über die Verrechnung einer finanziellen Forderung abgelaufen.

Und hier will die Konkursverwaltung nun einhängen und nach abgeschlossenem Schuldenruf eine sogenannte Aussonderungsverfügung erlassen, also die verkauften Güter als ihr Eigentum beanspruchen, was dann eine gerichtliche Klärung zur Folge haben könnte. Für diese Massnahme war die Gläubigerversammlung Voraussetzung. Da von 189 Gläubigern insgesamt nur etwas über 30 erschienen, war die Versammlung nicht beschlussfähig, sodass der Punkt automatisch gemäss Antrag der Konkursverwaltung gutgeheissen wurde.

Corvi will den gesamten Betrag bezahlen

Doch vielleicht wird dies gar nicht nötig. Denn wie Konkursverwalter Possa eröffnete, habe Marco Corvi, der sich durch seinen Rechtsanwalt vertreten liess, die Absicht geäussert, das Unternehmen zu entschulden. Voraussetzung für die Entschuldung ist der abgeschlossene Schuldenruf, dafür hätte Corvi vor einigen Wochen eine Vorauszahlung von 200'000 Franken leisten sollen, eröffnete die Konkursverwaltung. Sollen, denn bezahlt hat der Benpac-Chef das Geld noch nicht. Bei dieser Information ging ein Lachen durchs Publikum. Nicht bösartig, mehr als würden viele der ehemaligen Angestellten ihren Chef wiedererkennen. Corvi hat nun anscheinend zugesichert, gleich das komplette Geld zu bezahlen, rund fünf Millionen Franken. Es soll demnächst überwiesen werden.

