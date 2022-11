Kriens Steg-Mutter übernimmt Prime Computer Nach der Geschäftsaufgabe des Computerherstellers Prime Computer führt die PCP-Gruppe die Marke und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens weiter. Produziert werden die Prime-PCs künftig in Kriens oder Schaffhausen. 02.11.2022, 08.46 Uhr

Minicomputer der St.Galler Prime Computer. Die Marke gehört neu der Schaffhauser PCP-Gruppe. Bild: Hanspeter Schiess

Wegen Verlusten und Geldmangels hat die St. Galler Prime Computer, bekannt für lüfterlose Server und Minicomputer, per Ende Oktober 2022 ihren Betrieb eingestellt. Doch nun wird bekannt: Per 1. November hat die Schaffhauser PCP-Gruppe die Marke und die Geschäftstätigkeit der Prime Computer übernommen. PCP ist einer der grössten unabhängigen Schweizer Händler für Computer und Heimelektronik. Zur Gruppe gehört unter anderem auch die Luzerner Steg Electronics, die eigene PCs fertigt.

Laut PCP-Chef Marcel Weber bleibt die Marke Prime Computer bestehen und wird weiterentwickelt, unter anderem indem Know-how von Steg und von Beck PC, die als weitere PCP-Tochter PCs konfiguriert, eingebracht werde. Der Kundenservice sei via die PCP.COM-Gruppe sichergestellt. Produziert werden die Prime-PCs künftig entweder bei Steg in Kriens oder bei Beck in Schaffhausen. Angestellte der Prime Computer, die laut letzten verfügbaren Angaben in St. Gallen rund 20 Leute beschäftigte, hat PCP keine übernommen. Die meisten hätten auch schon eine Anschlusslösung gefunden.

Zur PCP-Gruppe gehören ausserdem noch die Marken Techmania und PC-Ostschweiz sowie zwei Onlineshops in Österreich und Deutschland. Die Gruppe zählt 150 Mitarbeitende und setzt im Jahr über 100 Millionen Franken um. (T.G./mim)