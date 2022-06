Landwirtschaft «Bitte umstellen!» – Der Zentralschweiz gehen die Biomilchproduzenten aus Nach Jahren des Wachstums geht die Zahl der neuen Biomilchbetriebe in der Zentralschweiz deutlich zurück. Die Akteure versuchen nun gegenzusteuern und warnen, dass die Nachfrage nicht mehr gedeckt werden könne. Die Gründe für den Rückgang sind vielschichtig. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Biolebensmittel und gesunde Ernährung sind in der Schweiz im Trend und das nicht erst seit der Coronapandemie. Das hatten auch die Milchbauern erkannt, sodass die Produzentenorganisationen wegen der hohen Anzahl Milchbauern, die von herkömmlicher auf Bioproduktion wechseln wollen, zwischenzeitlich gar Wartelisten einführen mussten, um einem Preisverfall entgegenzuwirken. So stieg beispielsweise im Gebiet der Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP die Anzahl Biomilchbetriebe von 237 im Jahr 2015 auf 309 im Jahr 2021, durchschnittlich kamen also 12 Biomilchbetriebe pro Jahr dazu.

Ein Zentralschweizer Biomilchbauer bei der Arbeit auf seinem Hof. Bild: Pius Amrein (Willisau, 23. Februar 2021)

Das gehört nun vorerst der Vergangenheit an. Wie André Bernet, Leiter Bereich Milchvermarktung und Dienstleistungen, in der Maiausgabe des Newsletters «ZMP Info» warnt, wird die Biomilch knapp und die Nachfrage werde wohl bald nicht mehr gedeckt werden können. Denn wie er überraschend mitteilt, erwartet die ZMP aufs nächste Jahr nur noch fünf Betriebe, die die zweijährige Umstellungszeit absolviert haben und dementsprechend in den Biomilchkanal wechseln können, 2024 und 2025 dürfte es nach heutigem Stand sogar je nur ein Betrieb sein. Auch national sinken die Zahlen von 157 im Jahr 2020 auf erwartete 30 im Jahr 2023.

Umstellung lohnte sich nicht mehr

Doch wie konnte es so weit kommen? ZMP-Sprecherin Carol Aschwanden nennt zwei Gründe, die Preiserholung der konventionellen Milch «Suisse Garantie» und die erhöhten Anforderungen an die Produktion von Biomilch Knospe. Im ZMP-Gebiet erhält ein Milchbauer derzeit 67 Rappen pro Liter konventioneller Milch und 88 Rappen pro Liter Biomilch. Nachdem die Milchpreise für konventionelle Milch über Jahre unter Druck gewesen seien, hätten sich diese nun auf hohem Niveau stabilisiert, ein Hauptgrund dafür sei der Milchpreisanstieg und die gestiegenen Produktionskosten insbesondere auf internationaler Ebene im Kontext einer eher stagnierenden oder gar abnehmenden Milchmenge. So klein sei der Abstand zur Biomilch in der Schweiz deshalb schon lange nicht mehr gewesen, so Aschwanden. Sodass der Umstieg aus ökonomischen Gründen für viele Milchbauern nicht mehr attraktiv sei.

Erschwerend komme der zweite Grund dazu: Bio Suisse hat auf 1. Januar diesen Jahres die Richtlinien für die Biomilchproduktion verschärft: Das Futter muss neu zu 100 Prozent aus der Schweiz stammen, der Anteil Kraftfutter, also Weizen und Soja, wurde zudem von zehn auf fünf Prozent reduziert. Carol Aschwanden nennt diese Anpassung nachvollziehbar. Gebe es doch in letzter Zeit immer mehr Label, welche ihre Anforderungen an die Milchproduktion erhöht hätten und darum sei es wichtig für das Label Biomilch Knospe, sich qualitativ deutlich von den anderen abzuheben. «Diese Anpassungen dürften bei dem einen oder anderen Betrieb allenfalls den Aufwand für die Biomilchproduktion zusätzlich erhöhen», so Aschwanden.

Emmi-Geldsegen für die ZMP-Mitglieder Mit 53,25 Prozent ist die Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP Hauptaktionärin der grössten Schweizer Milchverarbeiterin Emmi. Dieser Tage erhalten die ZMP-Mitglieder einen Teil der Dividende als Rückvergütung ausbezahlt. Erstmals seit 2018 erhalten diese wieder alle Mitglieder. Zwischenzeitlich gab es eine sogenannte Karenzfrist. Neumitglieder mussten fünf Jahre warten und erhielten nur den Warenkorb und die Gutschrift für das Produzentenfest, was gemäss ZMP aber zunehmend auf Kritik gestossen und vor allem rechtlich in einer Genossenschaft nicht mehr haltbar gewesen sei. Auch das Modell für die Rückvergütung wurde überarbeitet. 85 Prozent der Rückvergütung wird auf der produzierten Milchmenge ausgeschüttet, 15 Prozent sollen künftig degressiv oder abgestuft rückvergütet werden. Wofür aber noch das grüne Licht vom Steueramt fehlt. Die aktuelle Rückvergütung (85 Prozent) beträgt nun 4,2 Rappen pro Liter produzierter Milch. Die Durchschnittsproduktion eines ZMP-Mitglieds beträgt 173'887 Liter, was also rund 7300 Franken ergeben würde.

Bio-Suisse-Sprecher David Herrmann verteidigt die Verschärfung der Richtlinien, gerade die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs würden zeigen, wie wichtig es sei, unabhängig von Futtermittelimporten zu sein, um die Nahrungsmittelversorgung sicherstellen zu können. Was die Anzahl der Biomilchbetriebe in der Schweiz betrifft, zeigt er sich zuversichtlich und verweist darauf, dass der Preis für Biomilch nach 4 Rappen im März auf 1. Juli nochmals um 5 Rappen pro Liter angehoben werde:

«Steigende Preise tragen sicher dazu bei, dass sich in Zukunft wieder mehr Betriebe den Umstieg überlegen werden.»

Denn die Stärke des Biolandbaus sei immer die Balance von Markt und Nachhaltigkeit gewesen, so Herrmann.

Auch André Bernet von der ZMP sieht es so, mit der Preiserhöhung bleibe die Biomilch preislich attraktiv und sei trotz höherer Produktionsanforderungen nach wie vor eine Produktionsart, die sich auch wirtschaftlich lohnen könne. Er fordert in seinem Beitrag die Mitgliedsbetriebe deshalb auf: «Bitte umstellen!» Denn der Biomilchmarkt, zeigt er sich überzeugt, werde in den nächsten Jahren weiter wachsen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen