CKW baut Europas erste Solaranlage in Satellitenschüssel

«Wie in einem James-Bond-Film»: CKW baut Europas erste Solaranlage in einer Satellitenschüssel Über die Satellitenschüssel «Leuk 2» liefen fast 50 Jahre lang Kommunikations- und Datendienste. Nun wurde sie von der CKW zu einer Solaranlage umfunktioniert, die zuverlässiger Strom liefert als herkömmliche Anlagen. Ähnliche Projekte sind bereits in Planung. Manuela McGarrity 16.11.2022, 12.03 Uhr

Seit Jahren ranken sich viele abenteuerliche Gerüchte um die Satellitenbodenstation von Leuk. Krieg, Spionage, NSA. John Harris, seit 2020 CEO von Leuk Teleport and Data Centre (Leuk TDC), vormals Signalhorn AG, winkt ab. Alles schon gehört. «Nichts davon entspricht der Wahrheit», meint er. Ganz im Gegenteil. Die Angebote von Leuk TDC hätten nichts mit Geheimniskrämerei zu tun.

Innovationsprojekt: 307 Panels wurden auf der Innenseite der Satellitenschüssel von Leuk 2 installiert. Bild: PD

Leuk TDC bietet eine breite Palette von Dienstleistungen in der Bereitstellung hochsicherer Verbindungen für grosse Organisationen, staatliche Einrichtungen und den privaten Sektor an. Das Unternehmen ist ein globaler Anbieter von Netzwerkdiensten und Kommunikationslösungen, die terrestrische, satellitengestützte und drahtlose Technologien nutzen.

Die Kunden kommen aus den Bereichen Öl und Gas, Behörden, Nichtregierungsorganisationen und Schifffahrt. Auch Radio- und Fernsehstationen gehören dazu. So werden etwa die Bilder der bald beginnenden Fussball-Weltmeisterschaft via Leuk um den ganzen Globus verbreitet.

Im Zeitraffer: Aufbau der Solarpanels in der Satellitenschüssel Video: CKW

Dutzende weisse Parabolantennen ragen am Nordhang auf dem Gebiet der Gemeinde Leuk in den Himmel. Zehn davon werden vom Eidgenössischen Departement für Verteidigung genutzt. Die anderen 50 sind im Besitz von Leuk TDC. Eine davon ist die Satellitenschüssel Leuk 2. Sie ist in die Jahre gekommen und schon seit Längerem nicht mehr in Betrieb. Deshalb wurde sie nun umfunktioniert und beherbergt seit Sommer Europas erste Solaranlage in einer Satellitenschüssel.

«Leuk 2» hat ausgedient

Im Jahr 1972 baute die Schweizerische Post PTT in Brentjong für 25 Millionen Franken ein Betriebsgebäude und die erste Satellitenschüssel namens Leuk 1. Sie galt als Wunder der Technik und machte Satellitentelefonate von der Schweiz aus in die ganze Welt möglich.

Blick auf die umfunktionierte Satellitenschüssel Leuk 2. Bild: pomona.media/Alain Amherd

Um die Jahrtausendwende verkaufte die Swisscom als Nachfolgerin der PTT die Satellitenbodenstation in Leuk an das US-Unternehmen Verestar. Satlynx, ein Anbieter von Satellitenkommunikationsdienstleistungen, hat die Anlage im Jahr 2007 schliesslich von Verestar abgekauft. Im August dieses Jahres kam es zu einem Namenswechsel. Die Betreiberfirma Signalhorn AG wurde zu Leuk Teleport and Data Centre.

Leuk 2, der Name sagt es, war die zweite Satellitenschüssel, die am Standort in Brentjong gebaut wurde. Sie ist schon seit längerer Zeit ausser Betrieb und hat ausgedient. Die Satellitenschüssel von Leuk 2 verfügt über einen Durchmesser von 32 Meter, das entspricht einer Fläche von über 3000 Quadratmetern. Für die moderne Kommunikation brauche es derart grosse Satellitenschüsseln gar nicht mehr, sagt John Harris. Er und Leuk-TDC-Standortleiter Michel Kalbermatter seien sich schnell einig gewesen, dass man sie nicht einfach entsorgen, sondern umnutzen wolle.

Seit 2020 CEO von Leuk TDC: John Harris. Bild: pomona.media/Alain Amherd

Man kam gemeinsam auf die Idee, Solarpanels darin zu installieren, und lud die Zentralschweizer Energieversorgerin CKW ein, sich die Gegebenheiten vor Ort anzuschauen. Harris sagt:

«Die Mitarbeiter von CKW meinten bei der Besichtigung der Anlage, sie kämen sich vor wie in einem James-Bond-Film.»

Schlussendlich aber befand das Unternehmen das Vorhaben als durchführbar und machte sich an die Arbeit.

Hohe Temperaturen, wenig Platz

Die Solaranlage in der Satellitenschüssel Leuk 2 ist ein Innovationsprojekt. Es gab keine bestehenden Baupläne. Alles musste von Grund auf neu ausgetüftelt werden. Gewisse Materialteile wurden eigens für dieses Projekt hergestellt. Die Installation brachte dann noch ein paar zusätzliche Herausforderungen mit sich, wie Manuel Jossi, Projektleiter Solartechnik bei der CKW, sagt. Die insgesamt 307 Solarpanels wurden mittels Kran von oben in die Satellitenschüssel hineingehievt. Jossi sagt:

«Die Neigung und die beengten Platzverhältnisse in der Satellitenschüssel haben unsere Arbeit nochmals erschwert.»

Die Solarpanels wurden auf der Innenseite der Satellitenschüssel montiert. Dort, wo die Sonneneinstrahlung am stärksten ist. 1700 Meter Schienen waren dafür nötig. Bei der Installation hatten die Arbeiter dann mit hohen Temperaturen zu kämpfen. Diese stiegen in der Satellitenschüssel nochmals um 10 Grad an im Vergleich zu den ohnehin schon warmen Aussentemperaturen des vergangenen Sommers.

Weitere Solarprojekte in Satellitenschüsseln sind bereits angedacht. Bild: pomona.media/Alain Amherd

Dafür eignet sich die Satellitenschüssel aber optimal als Solaranlage. Sie kann flexibel nach der Sonne ausgerichtet werden und erzeugt dadurch mehr Strom als herkömmliche, statische Solaranlagen. Schnee bleibt auf den Solarpanels kaum haften und dank ihrer Lage auf rund 1000 Metern über Meer liegen die Satellitenschüsseln meist über der Nebelgrenze. Somit kann Leuk TDC auch im Winter sehr viel Energie durch Sonneneinstrahlung gewinnen.

In der Zusammenarbeit mit CKW profitiert Leuk TDC vom Solar Contracting. Bei diesem Modell wird die Solaranlage von CKW installiert und Leuk TDC bezieht den Solarstrom zu einem Fixpreis und einer festgelegten Vertragsdauer. Auch Wartungs- und Servicearbeiten werden durch CKW erledigt. Nach Ablauf der Vertragsdauer gehört die Solaranlage der Leuk TDC.

Fehlender Winterstrom

Die Stromsituation in der Schweiz gestaltet sich heute so, dass im Sommer Strom exportiert werden kann, im Winter hingegen importiert werden muss. Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass mit dem Ausstieg aus der Kernenergie und dem Umstieg von Öl- und Gasheizungen auf Wärmepumpen und vom Verbrennungs- zum Elektromotor wohl noch mehr Strom verbraucht wird. Martin Schwab, CEO von CKW, sagt:

«Wir gehen davon aus, dass die Winterstromlücke künftig noch deutlich grösser wird.»

Solar-Projekte wie jenes in der Satellitenbodenstation in Leuk seien damit ein wichtiger Schritt zum Umbau der Schweizer Energieversorgung. Denn mit Blick auf die Energiestrategie 2050 sei klar, wohin die Reise gehe: Zusätzlich zum Ausstieg aus der Kernenergie und zur Steigerung der Energieeffizienz sei die Förderung von erneuerbaren Energien zentral.

Mit den Solarpanels in der Satellitenschüssel kann jährlich 110’000 kWh Strom produziert werden. Damit können 25 Haushalte versorgt werden. Vor gut einem Jahr hat die CKW bereits das Gebäudedach des Rechenzentrums von Leuk TDC mit Solarpanels bestückt. 1500 Panels produzieren 550’000 kWh pro Jahr, was für gut 120 Haushalte reicht.

Bei Leuk TDC sind mit Solarpanels auf zwei zusätzlichen Satellitenschüsseln und auf den Freiflächen des Unternehmens weitere Solarprojekte angedacht. Die Baubewilligung für die zweite Satellitenschüssel liegt bereits vor. Im Frühling will man mit dem Bau beginnen. John Harris sagt:

«Die Anlage in Leuk macht einen grundlegenden Schritt, indem sie nicht mehr nur auf die lokalen Energiereserven angewiesen ist, sondern ihre eigene Solarenergie produziert.»

Dank des eigens produzierten Solarstroms und zusätzlicher Wasserkraft soll das Rechenzentrum von Leuk TDC damit in Zukunft zu 99 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden.

