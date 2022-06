Logistik Grosse Luzerner Güterwaggonfirma Wascosa wird überraschend verkauft Swiss Life und Vauban übernehmen das Familienunternehmen Wascosa AG, das seine 16’000 Güterwagen in ganz Europa vermietet. Der Hauptsitz in Luzern bleibt bestehen, die Holding zügelt indes nach Luxemburg – aus steuerlichen Gründen. Jérôme Martinu Jetzt kommentieren 21.06.2022, 08.00 Uhr

Die Luzerner Wascosa AG vermietet und verwaltet in ganz Europa 16'000 Bahngüterwagen. Philipp Müller von der Besitzerfamilie hat die Firma nun an die Gesellschaften Swiss Life und Vauban verkauft. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 25. Mai 2022)

Sie spielt in der europäischen Topliga der Logistik und ist dennoch über die Branche hinaus kaum bekannt. Das Familienunternehmen Wascosa AG ist ein «Hidden Champion» – und ist jetzt überraschend verkauft worden. 1964 gegründet, vermietet und verwaltet das in Luzern domizilierte Unternehmen rund 16’000 Bahngüterwagen in mehr als 20 Ländern und ist damit die Nummer vier der privaten Waggonvermieter in Europa.

Die Swiss Life Asset Management und die französische Vauban Infrastructures übernehmen die Wascosa Holding AG mit ihren Gesellschaften zu 100 Prozent von der in der Region Luzern beheimateten Besitzerfamilie Philipp und Paola Müller-Sandmeier. Der Verkauf ist am 17. Juni definitiv vollzogen worden. Gemäss Branchenportalen hatte die EU-Kommission nach kartellrechtlicher Überprüfung Mitte Mai den Verkauf genehmigt, da die Auswirkungen auf den Markt gering seien.

Dritte Generation steigt nicht ein

Was ist der Grund für den Verkauf? «Basis ist die Nachfolgefrage», sagt der inzwischen 59-jährige Besitzer und Verwaltungsrat Philipp Müller, der das Unternehmen seit 30 Jahren in zweiter Generation führt; lange Zeit tat er dies auch als CEO. Derzeitiger Verwaltungsratspräsident ist der Luzerner alt Ständerat Georges Theiler (FDP). Müller:

«Wir wollten die Weichen rechtzeitig stellen und haben das mit unseren vier erwachsenen Kindern intensiv diskutiert. Dabei sind wir zum Schluss gekommen, dass die dritte Generation nicht einsteigt.»

Ein weiterer Grund für den Besitzerwechsel ist die fortlaufende Konsolidierung im Güterwagenmarkt, der Wettbewerb der verbliebenen Akteure ist intensiv. «Hier braucht es starke finanzielle Mittel, um die Position in der Spitze halten zu können», erklärt Müller die Situation. Entsprechend gebe es auch den Trend, dass grosse Kapitalgeber einsteigen wollen, weil sie sichere Häfen suchten. Mit dem Verkauf reagiert die Eigentümerfamilie also proaktiv auf die fortschreitende Marktbereinigung. Oder anders: Sie hat damit dem Risiko eines unfreiwilligen Aufkaufs entgegengewirkt. Denn seit einigen Jahren beschleunigt sich in der Branche die Entwicklung, nach der die grossen Akteure mit kleineren zu fusionieren versuchen.

115 Angestellte, grosse Mehrheit bleibt in Luzern

Die Finanzierungsgesellschaften Swiss Life und Vauban übernehmen eine Firma, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich war und stark gewachsen ist. Noch Anfang 2018 umfasste die Flotte erst rund 8500 Waggons, um deren Vermietung sich 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmerten. Heute beschäftigt Wascosa bereits 115 Angestellte, 80 davon am Hauptsitz in Luzern. Dependancen gibt es in Hamburg, Hull und Madrid.

Zum Verkaufspreis machen die Parteien keine Angaben, es dürfte sich aber um einen bedeutsamen Deal handeln. Ob Mineralöl-, Chemie-, Silo- oder andere Spezialwagen, allein in die Beschaffung von Rollmaterial kann Wascosa jährlich 150 Millionen Euro investieren. Ein Waggon kostet je nach Typ und Ausstattung zwischen 100’000 und 200’000 Franken. Dass es sich um eine attraktive Firma handelt, zeigt auch diese Tatsache: Von 15 Firmen mit Kaufabsichten ist das Luzerner Unternehmen in jüngerer Vergangenheit kontaktiert worden. «Und dies, ohne überhaupt einen Verkauf ausgeschrieben zu haben», so Müller.

Trotz Wegzug: Luzern bleibt steuerlich gut positioniert

Das neue Besitzerkonsortium will langfristig an Management und Belegschaft festhalten, ebenso an den Standorten Luzern und Hamburg. Der Holdingsitz wird indes nach Luxemburg verlegt, aus steuerlichen Gründen, wie Müller bestätigt. Trotz tiefer Unternehmenssteuern verliert der Kanton Luzern also einen langjährigen Zahler.

«Der Entscheid zeigt, wie intensiv der internationale Steuerwettbewerb ist. Wir hätten den Holdingsitz natürlich gerne in Luzern behalten»,

sagt Ivan Buck, Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern. Überblickend zeigten die internationalen Ansiedlungen der letzten Jahre jedoch, dass der Kanton Luzern bei den Unternehmenssteuern im Grundsatz gut positioniert sei. Was die Wascosa betrifft, so sei man bei der Wirtschaftsförderung trotz Wegzug der Holding auch «froh und dankbar», dass der Hauptsitz mit der neuen Eigentümerschaft weiterhin in Luzern beheimatet ist. «Denn somit bleiben die Arbeitsplätze erhalten und die Firma wird auch weiterhin teilweise in Luzern Steuern zahlen», erklärt Buck.

Der bisherige Besitzer Philipp Müller wird neuer Verwaltungsratspräsident der nun verkauften Wascosa AG. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 25. Mai 2022)

Philipp Müller wird in der neuen Struktur Präsident des Wascosa-Verwaltungsrats, dies sei ganz im Sinne der Kontinuität. «Wichtig war uns die lange Perspektive einer neuen Besitzerschaft. Mit Swiss Life und Vauban ist der Zeithorizont auf 25 Jahre ausgelegt.» Die Wachstumsstrategie soll weiter vorangetrieben werden, mit den neuen Besitzern wird der Aufstieg zur Nummer drei im europäischen Schienengüterverkehr angepeilt. Heisst: Unter dem neuen Konsortium soll weiter zugekauft und gross in neues Rollmaterial investiert werden. Geplant ist zudem, dass die Familie Müller mit Investitionen in Rollmaterial beteiligt bleibt, quantifizieren könne man deren künftigen Anteil aber noch nicht.

