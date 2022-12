Lohnrunde 2023 Faire Löhne für gute Arbeit: Coiffeursalon im Kanton Zug will ein Zeichen für bessere Arbeitsbedingungen in der Branche setzen Das Coiffeurgewerbe gilt als Tieflohnbranche. Ein Salon aus Holzhäusern bietet seinen ausgelernten Angestellten nun garantiert 400 Franken mehr als den Basislohn plus eine Woche zusätzliche Ferien. Auch, um Druck auf den Verband auszuüben. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Coiffeuse Maria Magdalena Ineichen in ihrem Salon in Holzhäusern. Sie will ein Zeichen für einen fairen Basislohn in der Branche setzen. Bild: Matthias Jurt (15. Dezember 2022)

Seit 33 Jahren betreibt Coiffeuse Maria Magdalena Ineichen einen Coiffeursalon im zugerischen Holzhäusern mit derzeit sieben Angestellten. Ab dem 1. Januar können sich ausgelernte Mitarbeiterinnen nun freuen, ab dann erhalten alle eine zusätzliche Woche Ferien sowie garantiert 400 Franken pro Monat mehr als der GAV vorschreibt, wie der Salon in einer Mitteilung schreibt, also mindestens 4250 Franken im ersten Jahr.

Ihr sei es wichtig gewesen, sagt Ineichen, gerade in Zeiten von Inflation, ein Zeichen zu setzen, und damit auch die Branche und den Verband unter Druck zu setzen, sich endlich für bessere Basislöhne starkzumachen. «Auch wenn ich mir bewusst bin, dass manch anderes Coiffeurgeschäft vermutlich keine Freude hat, wenn dies publik wird.»

Das Coiffeur-Gewerbe gilt schon länger als Tieflohnbranche. 2023 wird sich der Mindestlohn für ausgelernte Coiffeusen und Coiffeure im ersten Jahr wohl auf 3850 Franken belaufen, darauf haben sich Gewerkschaften und der Verband Coiffure Suisse im Rahmen einer Verlängerung des aktuellen GAV geeinigt, 50 Franken mehr also als im laufenden Jahr.

Zum Vergleich: Im Gastgewerbe werden die Mindestlöhne für Ausgelernte von 4203 auf 4369 Franken erhöht. Hinzu kommt: Wer als Coiffeuse oder Coiffeur beispielsweise im ersten Arbeitsjahr nicht das zweieinhalbfache seines Basislohns an monatlichem Umsatz generiert, dem darf der Arbeitgeber den Lohn sogar noch um 400 Franken kürzen, was dann zu einem Lohn von nur noch 3450 Franken führt.

Verband verweist auf laufende Verhandlungen

Das sei doch weit weg von der Realität, sagt Maria Magdalena Ineichen. «Dieser Lohn bietet jungen Menschen keine ausreichende Existenzgrundlage.»

Schon heute würden viele gute Coiffeusen nach der Lehre in einen anderen Beruf wechseln oder gar noch eine Bürolehre beginnen, weil das Geld zum Leben nicht ausreiche. «Selbst als Kassiererin verdient man ja deutlich besser.» Erst nach mehrjähriger Tätigkeit gebe es höhere Basislöhne und oft auch eine Umsatzbeteiligung, so Ineichen. «Auch bei uns verdienen die meisten Coiffeusen deutlich besser.»

Damien Ojetti, Zentralpräsident beim Verband Coiffure Suisse, schreibt auf Anfrage: «Wir haben einen ‹selbstständigen› Beruf, dessen Erfolg vom Know-how und Engagement der Ausführenden sowie vom Preis, den die Kundin oder der Kunde zu zahlen bereit ist, abhängt.» Es liege im freien Ermessen eines jeden Arbeitgebers, einen höheren Lohn anzubieten.

Zudem verweist er darauf, dass sich der Verband derzeit in Verhandlungen über die Erneuerung des GAV befinde, «mit dem Ziel, unseren Beruf durch eine Erhöhung der Mindestlöhne aufzuwerten». Weitere Einzelheiten könnten derzeit noch nicht mitgeteilt werden.

Auch Gewerkschaft prangert tiefe Löhne an

Auch die Gewerkschaft Syna verweist auf die Verhandlungen für einen neuen GAV, der dann nach 2023 gültig sein soll. Generell fordert die Gewerkschaft höhere Mindestlöhne, einen 13. Monatslohn und allgemein bessere Arbeitsbedingungen. «Die Chancen stehen gut und wir sind zuversichtlich, weil wir auf die Sozialpartnerschaft vertrauen», schreibt die zuständige Zentralsekretärin Migmar Dhakyel.

Sie teilt die Einschätzung des Coiffeursalons aus Holzhäusern: Die Coiffeur-Löhne seien beschämend tief und leider liege der effektive Lohn in vielen Betrieben eben nicht über dem GAV-Mindestlohn. «Ein Mitglied von uns hat mir mit Tränen in den Augen erzählt, dass sie nach 15 Jahren zur Migros an die Kasse wechselt. Sie arbeitet dort nun 20 Prozent weniger, verdient aber über 200 Franken mehr», so Migmar Dhakyel.

Ausnahmen gebe es natürlich überall und es sei begrüssenswert, wenn private Arbeitgeber ihren Angestellten bessere Löhne zahlen. «Auch die zusätzliche Woche Ferien ist besonders wichtig. Der Job ist sehr anstrengend und nur selten kann die Coiffeuse am Samstag frei machen, weil dann die meiste Kundschaft kommt.»

Maria Magdalena Ineichen vom Coiffeurgeschäft in Holzhäusern glaubt, dass eines der Probleme in der Branche die zu tiefen Preise seien. «Wenn ich einen Handwerker im Haus habe, muss ich diesem auch einen anständigen Stundenlohn bezahlen. Auch eine Coiffeuse ist eine Handwerkerin, entsprechend sollte auch ihre Arbeit etwas wert sein.»

Doch diesen Preis zu verlangen, würden sich leider die wenigsten trauen.

