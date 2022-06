Luzern Gewerbe-Treuhand macht Rekordumsatz – Chef Bruno Käch: «Führungskräftemangel beschäftigt mich» Die Luzerner Treuhandgruppe hat letztes Jahr erstmals über 25 Millionen Franken Umsatz gemacht. Gesamtleiter Bruno Käch ortet derweil in der Wirtschaft nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern auch zunehmend Schwierigkeiten, Führungskräfte zu rekrutieren. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Es hat bis ins Jahr 2021 gedauert, doch nun hat Bruno Käch ein weiteres seiner unternehmerischen Ziele erreicht: «Wir haben letztes Jahr erstmals die Marke von 25 Millionen Franken Umsatz geschafft», sagt der Gesamtleiter der Gewerbe-Treuhand AG in Luzern. Die beiden Pandemiejahre habe man im Rückblick «sehr gut» überstanden.

Die Firmengruppe gehört mit rund 165 Angestellten an acht Standorten zu den bedeutendsten Wirtschaftsberatungsunternehmen in der Zentralschweiz. Sie entstand 1944 als Tochtergesellschaft des KMU- und Gewerbeverbands Kanton Luzern. Das ist sie bis heute geblieben.

Der Gesamtleiter der Gewerbe-Treuhand AG Bruno Käch in einer der Kabinen im neuen Grossraumbüro am Hauptsitz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 23. Juni 2022)

Käch ist seit 2010 Chef der Treuhandgruppe, hier hat er sein ganzes bisheriges Berufsleben verbracht. «Mit 27 bin ich eingestiegen, nächstes Jahr werde ich 60», sagt der Jurist. Gleich nach seinem Studium bildete sich der Luzerner zum Steuerexperten weiter, danach machte er rasch Karriere. «Heute», sagt Käch, «scheint Karriere aber nicht mehr das oberste erstrebenswerte Ziel der jüngeren Generation zu sein.» Was er damit meint: Unternehmen haben nicht nur Mühe damit, Fachkräfte zu rekrutieren, sondern auch geeignete Führungskräfte. «Das beschäftigt mich.»

Jüngere möchten tendenziell nicht 100 Prozent arbeiten

Einen Grund dafür sieht er darin, dass für viele Angestellte heute die Work-Life-Balance eher in Richtung Freizeit kippt. Käch ist der Meinung, dass in Kaderpositionen Pensen von 60 Prozent nicht realistisch sind, jüngere Personen möchten aber tendenziell nicht 100 Prozent arbeiten. Sei eine Funktion frei, müsse man bei potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten Überzeugungsarbeit leisten. Käch betont aber:

«Ich will keineswegs behaupten, die jüngeren Generationen wollen grundsätzlich nicht Karriere machen, sie haben einfach tendenziell andere Prioritäten.»

Er glaubt, dass viele Unternehmen in einer solchen Situation stecken. Gerade KMU mit verzweigten Niederlassungen und Abteilungsleitungen dürften dieses Problem haben.

Käch setzt sich schon länger vertieft mit dem Thema auseinander. «Wie führen wir gute Fachkräfte an die Führungsthemen heran? Wie motiviert man fähige Mitarbeitende, sich die Führung zuzutrauen? Dabei muss man auch anschauen, ob die Arbeitsbedingungen, Strukturen und Prozesse zeitgemäss sind.»

Im frisch renovierten Gebäude mit der Hausnummer 19 am Hauptsitz an der Luzerner Eichwaldstrasse hat Käch je nach Wunsch der Abteilungen Grossraumbüros oder Zweierbüros einrichten lassen. Abgerundete Kabinen bilden Rückzugsorte für das ungestörte Arbeiten. «Homeoffice ist auch möglich, wenn sich sowohl für die Mitarbeitenden wie auch für den Betrieb eine Win-win-Situation ergibt. Unsere Abläufe funktionieren weitgehend digitalisiert», so Käch.

Kombination des Fachlichen mit der Führung

Ansetzen möchte Käch am liebsten auch bei den Aus- und Weiterbildungen. Seiner Meinung nach sind die Lehrgänge in vielen Branchen zu stark auf das Fachliche ausgerichtet, während Führungsthemen praktisch nicht vorkommen. Derzeit finde beispielsweise beim diplomierten Steuerexperten eine Reglementsrevision statt, doch Führungsthemen spielen dabei keine Rolle.

Zuständig für die Ausbildung sind diverse Wirtschafts- und Beraterverbände. «Es ist schwierig, als einzelnes KMU ein Thema zu setzen, das dann in der Aus- oder Weiterbildung aufgenommen wird», sagt Käch, der bis vor kurzem 20 Jahre lang Präsident der Zentralschweizer Vereinigung diplomierter Steuerexperten war und entsprechend gut vernetzt ist. Als er das Thema angesprochen habe, hiess es, er solle sein Personal an gezielte Führungsweiterbildungen schicken. Doch Käch sagt:

«Damit löst man das Problem nicht, denn bei solchen Management-Weiterbildungen geht es wiederum nur um Führung. Die Kombination des Fachlichen mit der Führung wäre wichtig.»

