Gübelin-Startup lanciert Marktplatz für Edelsteinhandel

Luzern Gübelin-Start-up lanciert Marktplatz für Edelsteinhandel Die Rückverfolgbarkeit von Edelsteinen ist ein grosses Thema in der Branche. Nach dem «Vaterschaftstest für Edelsteine» und der Blockchain, welche die Lieferkette transparent macht, geht Gübelin nun mit einem Marktplatz online. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Das von Gübelin ausgegliederte Luzerner Start-up Provenance Proof hat einen neuen Marktplatz lanciert. Bild: PD

In vielen Wirtschaftszweigen sind die Lieferketten für Aussenstehende noch immer eine Blackbox. Ein Sektor, der sich schon immer schwergetan hat mit der Nachvollziehbarkeit der Herkunft, ist die Edelsteinbranche. Die Rohsteine befinden sich nämlich mehrheitlich in Krisengebieten. Von der Mine bis zu den Konsumenten wechseln Edelsteine oft Dutzende Male die Hand.

Die Kundschaft möchte nun aber zunehmend erfahren, welchen Weg ein Edelstein gegangen ist. Die traditionell auf Diskretion ausgelegte Edelsteinbranche reagiert seit einigen Jahren auf dieses Bedürfnis. Diverse Luxuskonzerne haben sich entschieden, ihre Lieferketten transparenter zu machen. So berichtete die «Handelszeitung» kürzlich, dass der Westschweizer Luxusgüterkonzern Richemont langfristig die Herkunft aller Rohstoffe nachverfolgen können will.

DNA-Verfahren kann Herkunftsmine eruieren

Schon früh mit der Lieferkettentransparenz auseinandergesetzt hat sich der Luzerner Schmuck- und Uhrenhändler Gübelin. Das gemmologische Labor von Gübelin hat bereits 2017 ein DNA-Verfahren entwickelt, das die Herkunftsmine eines Farbedelsteins eruieren kann. Es ist eine Art «Vaterschaftstest für Edelsteine» mittels Nanotechnologie. Später erweiterte Gübelin das Projekt mit der Blockchain-Technologie, welche die gesamte Reise der Edelsteine von der Mine bis zur Kundschaft nachvollziehbar macht. Diese sogenannte «Provenance Proof Blockchain» erfasst alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette eines Edelsteins. Es ist ein digitales Logbuch, das nicht nachträglich verändert werden kann und relevante Edelsteindaten entlang der Lieferkette von einem Akteur zum nächsten aufzeichnet. Die eingegebenen Daten lassen sich nicht verändern.

Vor drei Jahren hat Gübelin Provenance Proof als unabhängiges Unternehmen mit Sitz in Luzern ausgegliedert. Bislang wurden rund vier Millionen Edelsteine und Schmuckstücke auf der Blockchain erfasst. Die «Provenance Proof Blockchain» nutzen derzeit rund 500 professionelle Anwender, darunter sind mehr als 120 Juweliere und Schmuckmarken.

Experte: Der Weg ist noch weit

Neben Gübelin arbeiten auch andere Akteure in der Branche an ähnlichen Technologien zur Rückverfolgbarkeit. Unabhängige Experten begrüssen die Bemühungen für mehr Transparenz im Edelsteinhandel, doch betonen auch, wie weit der Weg noch ist. Global Witness mit Sitz in London ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich schon früh mit Konfliktrohstoffen auseinandergesetzt hat. Kampagnenleiter Alex Kopp sagt auf Anfrage, dass generell die Rückverfolgung von Edelsteinen eine sehr schwierige Angelegenheit sei.

«Man muss dafür seine Lieferkette bis zur Ursprungsmine genau kennen. Edelsteine werden aber häufig über etliche Zwischenhändler gehandelt und in vielen Gebieten auch geschmuggelt», sagt er. «Die Minen können für westliche Firmen praktisch unzugänglich sein, wie zum Beispiel im Fall von Rubinen aus Myanmar, die meist aus Konfliktgebieten stammen.» Dies schränkt den Anwendungsbereich von Technologien wie Provenance Proof gemäss Kopp sehr ein. «Nachverfolgbarkeit allein bringt noch nicht viel. Wichtig ist für einen Käufer ausserdem, dass in der Herkunftsmine soziale und Umweltstandards gelten und unabhängig kontrolliert werden.»

Bei Provenance Proof betont man, dass der «Vaterschaftstest für Edelsteine» vom Luzerner Start-up bei der Mine vor Ort aufgetragen wird, um die konkrete Herkunft zu markieren. Dieser «physische Tracer» werde vor allem für Smaragde eingesetzt. Was das Beispiel der Rubine betrifft, heisst es bei Gübelin, dass man «bald nur noch transparent geförderte Rubine für das ikonische Markenzeichen bei allen Schmuckstücken verwenden» werde. Dies sei einer von vielen Schritten, um die Herkunft von Edelsteinen genauestens zu kennen.

Abomodell ab nächstem Jahr

Derweil geht Gübelin mit dem ausgegliederten Start-up Provenance Proof einen Schritt weiter. Die Jungfirma hat auf Basis der bestehenden Blockchain den ersten Online-Marktplatz für transparent gehandelte und rückverfolgbare Edelsteine lanciert. Der «Provenance Proof Marketplace» richtet sich an Edelsteinhändler, Schmuckmarken, Juweliere und Endkunden. Zum Beispiel können Juweliere nach transparent gehandelten Edelsteinen oder Perlen suchen und den Verkäufer direkt kontaktieren. Ein Gübelin-Sprecher betont, dass auf dem Marktplatz alle Arten von Edelsteinen gehandelt werden können, die auf der Blockchain verzeichnet sind: «Die ‹Provenance Proof Blockchain› ist für alle Edelsteine, Perlen und Diamanten anwendbar. Es spielt auch keine Rolle, ob es sich um natürliche oder synthetische handelt.»

Provenance Proof stellt den Online-Marktplatz der Edelsteinbranche zur Verfügung, ist aber selbst weder in den Verkauf noch in den Kauf involviert und partizipiert auch nicht an den Erlösen. Das Luzerner Start-up hat auch keinen Einblick darin, wer mit wem handelt. Während die Grundfunktion der Blockchain-Lösung – also des digitalen Logbuchs – kostenlos ist, wird der Marktplatz nach einem achtwöchigen Gratis-Testzeitraum je nach Nutzungsverhalten kostenpflichtig.

«Ab Anfang 2023 werden wir ein Abonnement-Modell einführen, um das Wachstum der ‹Provenance Proof Blockchain› zu unterstützen», erklärt der Sprecher. «Wir halten unser Versprechen, dass alle Funktionen, die für mehr Transparenz wichtig sind, kostenlos bleiben. Lediglich einige neue Zusatzfunktionen für Unternehmen werden über das Premiumpaket für 49 US-Dollar pro Monat verfügbar sein.» Mit diesem Paket könne zum Beispiel ein Juwelier mit einem Anbieter in Kontakt treten. «So können wir unter anderem die Entwicklung zukünftiger Funktionen langfristig sichern», so der Sprecher.

