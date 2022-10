Luzern Plagiate werden immer ausgebuffter: So will Bucherer gegen gefälschte Uhren vorgehen Fälschungen im Luxusgütersegment nehmen zu und sind immer schwieriger zu erkennen. Das Luzerner Traditionsunternehmen Bucherer hat nun ein Start-up übernommen, das sich auf digitale Echtheitszertifikate für Uhren spezialisiert hat. Der Kauf ist auch ein Bekenntnis. Gregory Remez Jetzt kommentieren 19.10.2022, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schluckt ein Branchenprimus mit knapp 2500 Angestellten einen Kleinbetrieb mit einer Handvoll Mitarbeitenden, ist das aus Nachrichtensicht meist nicht mehr als eine Randnotiz. In manchen Fällen lohnt es sich jedoch, genauer hinzuschauen. So etwa bei der Übernahme des Zürcher Start-ups Adresta durch den weltweit grössten Uhren- und Schmuckeinzelhändler Bucherer.

Rolex-Uhren sind bei Fälschern besonders beliebt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 18. Oktober 2022)

Wie das Luzerner Familienunternehmen kürzlich bekanntgab, hat man Adresta Ende September aufgekauft und inzwischen vollständig in die Firma Bucherer integriert. Vom vierköpfigen Gründerteam wurden drei Personen übernommen, darunter auch Adresta-CEO Mathew Chittazhathu, wie eine Sprecherin auf Nachfrage präzisiert. Über die finanziellen Details haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

Gigantisches Marktpotenzial

«Mit der Integration von Adresta machen wir ein paar grosse Schritte vorwärts bei der Umsetzung unserer digitalen Strategie»,

kommentiert Bucherer-CEO Guido Zumbühl die Firmenübernahme. Was nach PR-Floskel klingt, ist in der Tat ein konsequenter Schritt für das Traditionsunternehmen, dessen Kerngeschäft arg unter der Pandemie gelitten hat – und nun, nach einer kurzen Verschnaufpause im vergangenen Jahr, unter den Folgen des Ukraine-Krieges und des sich verschlechternden Wirtschaftsumfelds ächzt.

Bei Adresta handelt es sich um ein Start-up, das sich nach einem Spin-off von der Helvetia-Versicherung im Dezember 2019 auf die Erstellung von digitalen, Blockchain-basierten Zertifikaten für Uhren spezialisiert hat. Diese sollen unter anderem einen fälschungssicheren Eigentums- und Echtheitsnachweis ermöglichen, insbesondere für Käufer von gebrauchten Luxusuhren. Diese boomen bekanntlich seit einigen Jahren.

Zwar sind die Preise für Occasion-Luxusuhren in den letzten Monaten stark eingebrochen; Firmen wie die Zuger Chronext, die sich auf das neue Geschäftsfeld gestürzt hatten, mussten redimensionieren und gar Angestellte entlassen. Mittelfristig wird das Marktpotenzial jedoch als gigantisch eingeschätzt. Odilo Lamprecht, der den Bereich bei Bucherer verantwortet, geht davon aus, dass der globale Handel mit gebrauchten Uhren in den nächsten drei bis fünf Jahren das Umsatzvolumen der neuen Uhren übersteigen wird.

Auch Raritäten werden öfter kopiert

Bei Bucherer hat man daher schon früh begonnen, sich auf den Trend einzustellen. Im Jahr 2018 kauften die Luzerner den grössten US-Luxusuhrenhändler Tourneau auf, der bereits Erfahrungen mit dem Handel von Luxusuhren aus zweiter Hand gemacht hatte. Mit der Übernahme von Adresta will man sich nun weiteres Know-how in diesem Bereich sichern.

Denn der boomende Markt mit den gebrauchten Luxusuhren zieht nicht nur neue Kundschaft, sondern auch immer mehr Betrüger an. Fälschungen, insbesondere aus Fernost, nehmen zu und werden immer ausgebuffter. Selbst Manufaktur-Uhrwerke werden heute bis ins letzte technische Detail kopiert, was eine schnelle Erkennung schwierig macht.

Beliebt sind bei den Fälschern gemäss Fachleuten vor allem Klassiker von Rolex wie die Daytona, die Submariner oder die GMT-Master, die Nautilus von Patek Philippe, die Royal Oak von Audemars Piguet sowie gewisse Modelle von Breitling, Hublot oder Richard Mille. Aber auch extrem seltene Ausführungen von Boutique-Marken wie MB&F oder Konstantin Chaykin werden immer öfter kopiert.

Auf Fälschungen falle man überall dort rein, wo «die Gier das Hirn beeinflusst», ermahnte Thomas Gronenthal von der Bayerischen Meisterschule für Uhrmacher kürzlich in der NZZ. Vor allem auf Online-Auktionsplattformen und Kleinanzeigenportalen, Marktplätzen ohne Regulierung und sozialen Netzwerken sei Vorsicht geboten. Sichere Marktplätze mit einem Treuhand-Zahlungssystem seien vorzuziehen, zumal man sich dort «einen Eindruck von der Verkäuferschaft» machen könne.

Bekenntnis zum Occasion-Geschäft

In der Branche wird für Occasion-Luxusuhren gerne der schickere Ausdruck «Certified Pre-Owned», kurz CPO, gebraucht. Die Bezeichnung soll ausdrücken, dass der Verkäufer die Echtheit der Uhr garantiert. Kann er dies nicht, bricht das Geschäft zusammen. Blockchain-basierte Echtheitszertifikate, wie sie beispielsweise bereits im Wein- oder Kleiderhandel eingesetzt werden, sollen daher das Vertrauen ins «Pre-Owned»-Geschäft stärken.

Im Fall von Bucherer sind die Zertifikate für die Kundschaft künftig über die Software-Plattform von Adresta sowie die Smartphone-App jederzeit zugänglich. In einem zweiten Schritt soll diese Plattform zu einem digitalen Ökosystem weiterentwickelt werden, das den Kunden zahlreiche Zusatzdienstleistungen bietet.

Was das konkret bedeutet, will Bucherer noch nicht verraten. Aus seinem Bekenntnis zum anfangs in der Branche noch leicht belächelten Gebrauchtuhren-Geschäft macht das Traditionshaus hingegen keinen Hehl mehr. «Mit der Übernahme von Adresta wird unter anderem auch der Bereich Pre-Owned neue Möglichkeiten für Uhrenliebhaber bieten», erklärt die Sprecherin. Natürlich hätte man auch einfach die Technologie von Adresta kaufen können:

«Für Bucherer stand jedoch von Anfang an fest, dass wir die Technologie weiterentwickelt möchten und dafür auch die richtigen Leute brauchen.»

Bucherer übernimmt US-Juwelier Bucherer hat am Mittwoch die Übernahme des kalifornischen Juweliers Leeds & Son bekannt gegeben. Das 1947 gegründete Unternehmen gilt als exklusiver Retailer von Uhren und Schmuck im Hochpreissegment, etwa von Rolex, Patek Philippe oder Messika. Man freue sich, «seine Kundenbeziehungen in Kalifornien auszubauen», so Bucherer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen