Luzern Rothenburgerin Susanne Müller Ineichen wird Ombudsfrau Krankenversicherung Die Luzerner Rechtsanwältin Susanne Müller Ineichen folgt auf Morena Hostettler Socha, die pensioniert wird. 05.12.2022, 13.45 Uhr

Susanne Müller Ineichen. Bild: PD

Susanne Müller Ineichen ist gemäss einer Mitteilung zur neuen Geschäftsführerin der Ombudsstelle Krankenversicherung mit Sitz in Luzern gewählt worden. Die 53-jährige Rothenburgerin übernimmt die Funktion am 1. August des kommenden Jahres und folgt damit auf Morena Hostettler Socha, die auf diesen Zeitpunkt hin in den Ruhestand tritt. Die neue Ombudsfrau ist Rechtsanwältin und seit Februar 2019 bei der Ombudsstelle tätig. Anfangs 2021 wurde Müller Ineichen zur Stellvertreterin der bisherigen Stelleninhaberin gewählt.