Luzern Erste TimeVallée-Boutique in der Schweiz: Was Gübelin am Schweizerhofquai vorhat Der Schmuck- und Uhrenhändler Gübelin ist eine Partnerschaft mit dem Genfer Luxusgüterkonzern Richemont eingegangen. Präsident Raphael Gübelin erklärt, was dahintersteckt. 08.06.2022

Seit geraumer Zeit versperren Sichtschutzwände den Blick auf die Gübelin-Boutique am Luzerner Schweizerhofquai. Darauf zu lesen: «TimeVallée Gübelin. Opening Summer 2022.»

Das Geschäft von Gübelin am Schweizerhofquai wird derzeit umgebaut. Es wird künftig TimeVallée heissen. Bild: Patrick Hürlimann (3. Juni 2022)

Das sorgt für Spekulationen in Luzern. Wurde der traditionsreiche Schmuck- und Uhrenhändler etwa verkauft? Auf Anfrage verneint das Unternehmen diese Frage kategorisch. «Weder haben wir Anteile verkauft, noch planen wir Anteile zu verkaufen», stellt Raphael Gübelin, Präsident des Hauses Gübelin, klar. Die neue TimeVallée-Boutique am Schweizerhofquai sei zu 100 Prozent im Besitz der Familie.

Was also steckt dahinter? Gübelin ist eine Partnerschaft mit dem Genfer Luxusgüterkonzern Richemont eingegangen, dem unter anderen die Marken IWC, Cartier und Piaget gehören. Richemont betreibt seit einigen Jahren ein Mehrmarkenkonzept namens TimeVallée. Partner können das Konzept übernehmen und von den Marketingmöglichkeiten profitieren, sie müssen sich aber an vorgegebene Regeln halten. Sprich: Richemont bestimmt im Wesentlichen, welche Marke im Laden auf welche Art präsentiert wird. Kooperationspartner wie Gübelin erhalten so einen privilegierten Zugang zu den Marken des Richemont-Portfolios.

Die TimeVallée-Boutique in Luzern wird auf über 800 Quadratmetern eine Auswahl von mehr als 20 Marken anbieten. Gemäss Raphael Gübelin geht es aber nicht allein um ein breiteres Markenportfolio, «sondern um ein neues, innovatives Konzept, das mit digitalen Touchpoints arbeitet». Man wolle der Kundschaft stets Innovationen, neue Servicemöglichkeiten und ein luxuriöses Einkaufserlebnis bieten. Bislang gibt es weltweit erst wenige TimeVallée-Läden, die Zahl soll aber laut Branchenberichten schnell wachsen. Bei Gübelin am Schweizerhofquai wird nun die erste TimeVallée-Boutique in der Schweiz eröffnen. Die eigene Schmuckmarke Gübelin Jewellery wird dort ebenfalls vertreten sein.

Massnahmen in der Pandemie rückblickend sinnvoll

Wie Gübelin sagt, ändert sich für die anderen Filialen nichts, namentlich wird das Geschäft am Schwanenplatz weiterhin als Gübelin-Boutique geführt. «Mit TimeVallée stellen wir uns breiter auf, diversifizieren unser Haus und bieten in Luzern ein facettenreiches Markenportfolio», sagt Inhaber und Präsident Raphael Gübelin:

«Die Eröffnung zeigt auch unser Engagement für den Standort Luzern. Wir investieren in Luzern und wollen dazu beitragen, Luzern weiterhin als hochwertige Reise- und Shoppingdestination zu etablieren, und sichern zugleich Arbeitsplätze.»

Gübelin hatte wie alle anderen Schmuck- und Uhrenhändler mit der Pandemie zu kämpfen. Das Unternehmen reagierte mit Kurzarbeit und hielt in einer ungewöhnlichen Massnahme die Schweizer Belegschaft an, ihr Arbeitspensum im Schnitt um 20 Prozent zu reduzieren. Zudem wurden in einem ersten Schritt sieben Führungskräfte entlassen, später folgten rund ein Dutzend Entlassungen im Verkauf. Rückblickend, sagt Raphael Gübelin, hätten diese Massnahmen ermöglicht, «schnell und effektiv auf die globale Pandemie zu reagieren». Sie hätten sich demnach als sinnvoll erwiesen.

Er betont, dass die «freiwillige Solidaritätsinitiative» von vornherein bis Ende 2020 terminiert gewesen war. Gefragt nach dem aktuellen Geschäftsverlauf, sagt er: «Wir sind gut aufgestellt und mit unseren Zahlen zufrieden. Sie übertreffen unsere Prognosen und wir investieren in die Zukunft.» Das Geschäft in Luzern sei stärker vom Tourismus geprägt als andere Standorte, doch Raphael Gübelin gibt sich zuversichtlich: «Wir gehen davon aus, dass sich der Tourismus weiterhin positiv entwickelt. Daher investieren wir in den Standort Luzern, um Arbeitsplätze zu sichern.»

