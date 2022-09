Luzern «Wir mussten Ersatzteile bei eBay bestellen» – Emmi weiht neuen Produktionsstandort für 50 Millionen Franken ein Der Milchverarbeiter Emmi hat am Standort Emmen eine neue Käserei eingeweiht. Jährlich sollen dort 10’000 Tonnen Käse produziert werden können. Mit Kosten in Millionenhöhe ist der Neubau eines der «bedeutendsten Investitionsprojekte» des Unternehmens. Meret Häuselmann 09.09.2022, 22.37 Uhr

Durch ein blaues Treppenhaus gelangt man in die neue Produktionshalle des Milchverarbeiters Emmi. Aluminiumrohre durchziehen den Raum, farbige Kabel in grün und orange verbinden Milchtanks mit Ventilen und Leitungen. Die neuen Maschinen wurden noch nicht in Betrieb genommen – trotzdem wimmelt es in dem grossen Raum von Menschen. Mitarbeitende begutachten die neue Anlage, stellen Fragen zum Arbeitsablauf, schauen in Tanks. Nach Jahren der Planung und rund zwei Jahre nach Erteilung der Baubewilligung können sie die neue Käserei zum ersten Mal von innen begutachten.

Die Räumlichkeiten der neuen Käserei konnten durch Emmi-Mitarbeitende besichtigt werden. Bild: Pius Amrein (Emmen, 9. September 2022)

«Eine der bedeutendsten Investitionen», die Emmi jemals getätigt habe, nennt Markus Abt, Head of Communications, das neue Gebäude. Es liegt abgeschirmt von der Strasse fast schon etwas versteckt hinter dem alten Produktionsstandort. 50 Millionen Franken kostete der Neubau – eine Investition, die sich für Emmi lohnen wird, ist Thomas Arnold überzeugt. «Die Kapazitätssteigerung von der alten zu dieser Anlage beträgt bei voller Auslastung 80 Prozent – somit kann die Produktion fast verdoppelt werden», erklärt der Leiter des Standorts Emmen.

Herstellung veganer Alternativen denkbar

Eine millionenschwere Investition in Milchprodukte zu einer Zeit, in der immer mehr vegane Ersatzprodukte nachgefragt werden? Für Thomas Arnold stellt dies keinen Widerspruch dar: «Wir glauben an ein Wachstum von Milchprodukten. Die Zukunft wird zeigen, dass es kein Entweder-Oder sein muss, sondern dass beides miteinander existieren kann.»

«Wenn man weit in die Zukunft schaut, ist gar eine Herstellung von veganen Alternativen in der neuen Käserei denkbar.»

In den Bau der neuen Käserei flossen die Erfahrungen aller bisherigen Bauprojekte des Unternehmens ein. Mittlerweile werden an 25 Standorten schweizweit Milchprodukte hergestellt. Eines der Aushängeschilder von Emmi, der Luzerner Rahmkäse, wird grösstenteils in Emmen und somit zukünftig auch in der neuen Anlage produziert. Das Erfolgsprodukt Rahmkäse ist gemäss dem Leiter von Emmi Schweiz, Marc Heim, mitverantwortlich dafür, dass die Produktionsstätte gebaut wurde. «Die Zahlen der letzten Jahre zeigen es: Der Käse wächst stark. Wir konnten die Kapazitäten für die Herstellung nicht mehr steigern. Somit wäre die Erfolgsgeschichte des Luzerner Rahmkäses zu Ende gegangen.»

Mit der neuen Käserei können 10’000 Tonnen Käse pro Jahr produziert werden – rund 370’000 Liter Milch werden dazu täglich am Standort Emmen angeliefert.

Die Tanks in der Produktionsstätte werden zukünftig täglich mit bis zu 370'000 Litern Milch gefüllt werden. Bild: Pius Amrein (Emmen, 9. September 2022)

Neu produzierter Käse muss Qualitätsüberprüfung bestehen

Stolz macht Heim vor allem die Öko-Bilanz des Neubaus. Erstens sei der Wasserverbrauch massiv tiefer als zuvor, man spare rund 60 Millionen Liter Wasser jährlich. «Zweitens sind wir in der heutigen Zeit mit Gas-Engpässen und einer Strommangellage mit der geplanten Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und mit der Holzschnitzelanlage auf dem Gelände gut vor Engpässen gerüstet.»

Die neue Käserei biete zudem mehr Arbeitssicherheit und verbesserte Arbeitsplätze für die Angestellten. Diese werden sich zukünftig wohl nicht an einen neuen Arbeitsweg gewöhnen müssen: Gemäss Thomas Arnold seien für den Betrieb der neuen Anlage gleich viele Mitarbeitende vorgesehen wie bei der nur wenige Meter nebenan gelegenen alten Produktionsstätte. Am Standort Emmen beschäftigt Emmi rund 540 Mitarbeitende.

Die Förderbänder in der Produktionshalle stehen noch still. Erst Ende Oktober werden sie zum ersten Mal Käse befördern. Bild: Pius Amrein (Emmen, 9. September 2022)

Wie lange die alte Produktionsstätte noch genutzt wird, ist unklar. Der Zeitplan für die neue Käserei steht hingegen fest: «Am 26. Oktober wird voraussichtlich zum ersten Mal Milch in die neue Anlage geleitet. Wir arbeiten intensiv daran, das hinzukriegen», erklärt Arnold. Vor Inbetriebnahme müssten alle Funktionen der Anlage noch gründlich getestet werden. Ab Ende Oktober folgt der Härtetest: Der produzierte Käse muss die Qualitätsüberprüfung bestehen. Arnold:

«Wir werden ein bis zwei Testproduktionen täglich durchführen und den hergestellten Käse reifen lassen, um sicherzustellen, dass er den Qualitätsanforderungen entspricht.»

Für diesen Prozess sind drei bis vier Wochen vorgesehen. Danach wechseln die beiden Produktionsstätten in einen vorübergehenden Parallelbetrieb, bevor die alte Anlage abgestellt, das Gebäude saniert und die Maschinen verkauft werden.

Ersatzteile mussten bei eBay bestellt werden

Das neue Gebäude wurde am Freitag mit einem grossen Festzelt und Gästen aus der Politik feierlich eröffnet. Der Zuger Ständerat Peter Hegglin betonte in seiner Funktion als Präsident der Branchenorganisation Milch die Signalwirkung der neuen Produktionsstätte: Diese habe eine Ausstrahlung auf den Kanton Luzern und auf die gesamte Innerschweiz und manifestiere den Glauben an die Zukunft der einheimischen Landwirtschaft.

Die neue Produktionsstätte von aussen. Direkt dahinter liegt das bestehende Käsereigebäude. Bild: Pius Amrein (Emmen, 9. September 2022)

Auch der Luzerner Regierungsrat Fabian Peter hob in seiner Rede die Signifikanz der neuen Käserei für die Region Luzern hervor. Ausserdem spare die neue Anlage neben Ressourcen auch Transportwege – dies freue ihn als Umweltdirektor besonders. Auch erwähnte er seinen ganz persönlichen Bezug zur Marke Emmi:

«Nicht nur ist der Luzerner Rahmkäse der Lieblingskäse meiner Tochter, der Leiter des Standorts Emmen, Thomas Arnold, ist auch ein Jugendfreund.»

Mit einer ganz besonderen Anekdote wartete auch Josef Wyss, Leiter Geschäftsbereich Käse, auf. Die benötigte Steigerung der Kapazität sei nicht der einzige Grund für den Neubau gewesen. Man habe gemerkt, dass die alte Käserei dem Lebensende zugehe – «vor allem, als wir anfangen mussten, Ersatzteile für die Anlage bei eBay zu bestellen.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen