Luzerner Kantonalbank Zinsen, Gebühren, Filialen und Hypotheken: LUKB-Chef Daniel Salzmann im Interview Die Luzerner Kantonalbank hat ein weiteres Rekordjahr hinter sich. CEO Daniel Salzmann erklärt, wie es mit den Zinsen und den Gebühren weitergeht. Und er äussert sich zur geplanten Kapitalerhöhung. Interview: Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 07.02.2023, 15.30 Uhr

LUKB-CEO Daniel Salzmann vor der neuen Überbauung Dreiklang in Sursee. Bild: Nadia Schärli (18. August 2022)

Sparerinnen und Sparer merken kaum etwas von der Zinswende. Steigen die Zinsen endlich stärker an?

Daniel Salzmann: Seit der Leitzinserhöhung der Nationalbank im September 2022 haben wir die Zinssätze auf Sparkonten dreimal erhöht, letztmals am 1. Februar auf 0,75 Prozent. Damit gehören wir aktuell zu den Banken mit der besten Verzinsung. Im Zinsgeschäft einer Bank geht es um eine Balance auf der Zeitachse zwischen Ausleihungen, also Krediten, und Kundeneinlagen. Die Zinsen auf Kredite waren jahrelang tief, jetzt steigen sie zwar, aber nur langsam, denn unsere Kreditnehmer haben zum Teil sehr lange Laufzeiten vereinbart. Dementsprechend können wir auch die Zinsen auf Spargelder nur schrittweise erhöhen.

Sind dieses Jahr weitere Erhöhungen geplant?

Wir beurteilen die Situation immer wieder neu. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Nationalbank im laufenden Jahr den Leitzins auf 1,5 Prozent erhöhen wird, dann werden auch wir wieder reagieren. Wir wollen weiterhin nahe am Markt sein.

Während der achtjährigen Tiefzinsphase haben alle Banken ihre Gebühren erhöht, auch die LUKB. Sinken diese jetzt?

Es stimmt zwar, dass wir punktuell Gebühren erhöht haben, jedoch war das nie eine Reaktion auf die Negativzinsen. Dort, wo Aufwand oder Leistung gestiegen sind, haben wir reagiert. Die LUKB befindet sich gemäss unabhängigen Vergleichen in Bezug auf die Gebühren im Mittelfeld. Wesentliche Gebührentreiber werden durch die Kunden und Kundinnen direkt beeinflusst.

Sie haben erwähnt, dass die Zinsen auf die Kredite nur langsam steigen, weil es zum Teil lange Laufzeiten gibt. Wer aber aktuell seine Hypothek verlängern muss, hat Pech. Spüren Sie wegen der höheren Hypothekarzinsen einen Rückgang der Nachfrage?

Nein, überhaupt nicht. Wir hatten 2022 ein Hypothekenwachstum von fast 6 Prozent, davon gut 3 Prozent bei selbstbewohntem Wohneigentum. Das ist eine robuste Entwicklung im Einklang mit den Vorjahren. In den letzten Monaten waren langjährige Festhypotheken weniger gefragt. Je nach Steilheit der Zinskurve kann sich die Nachfrage im Verlauf des Jahres wieder stark verändern.

Gibt es Kunden, die ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen können?

Nein, wir stellen weder bei Zinszahlungen noch bei Kreditamortisationen fest, dass Kunden ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können. Dies ist nicht überraschend, kalkulieren wir doch bei der Vergabe von Hypotheken seit jeher konservativ. Selbst als die Zinsen sehr tief waren, gingen wir bei der Tragbarkeitsrechnung von 4,5 Prozent in Bezug auf das Nettoeinkommen aus. Bei sämtlichen Hypotheken haben wir – bezogen auf unsere bankeigene Schatzung, nicht auf die höheren Marktpreise – eine Belehnungshöhe von durchschnittlich 55,6 Prozent. Die Quote ist tiefer als im Vorjahr.

Wie sieht es mit Firmenkrediten aus?

Auch hier sind wir stabil unterwegs. Den KMU in der Region geht es mehrheitlich sehr gut. Natürlich gibt es punktuell Unternehmungen, etwa im Gastronomiebereich, die zu kämpfen haben. Unser Kreditportfolio ist aber breit diversifiziert, und darum fällt dies nicht ins Gewicht.

Wie läuft der Umbau der Filialen?

Im laufenden Jahr schliessen wir die Umbauten der Geschäftsstellen ab, womit wir innenarchitektonisch den Schwerpunkt auf Beratung legen. Wie kommuniziert, wird dann nur noch die Hauptfiliale an der Pilatusstrasse, die bis Ende Jahr modernisiert wird, über einen Schalter verfügen. Die Baubewilligung für den Neubau am Seetalplatz in Emmenbrücke erwarten wir im ersten Halbjahr, der Baustart dürfte noch dieses Jahr erfolgen. Dort werden wir auch diverse Bürofunktionen zentralisieren, die wir heute in der Stadt und in der Agglomeration angesiedelt haben.

Letztes Jahr haben Sie die Dreiklang-Überbauung in Sursee eröffnet. Gibt es noch freie Flächen?

Bis auf eine ursprünglich für die Bank reservierte Gewerbefläche ist alles vermietet. Die Wohnungen sind ohnehin längst verkauft.

Planen Sie weitere Bauprojekte?

Mit Ausnahme des Projekts «Metropool» am Seetalplatz nicht. Der Dreiklang war von Anfang an geplant, um die Filiale in der Oberstadt und im Surseepark zu ersetzen. Wir sind kein Immobilienunternehmen.

Ihre Konkurrenz hat Banking-Apps lanciert, die sich an eher junge, digital affine Personen richten. Diese tragen Namen wie Zak, Yuh oder CSX. Wie reagiert die LUKB?

Wir haben das Digital Banking in den letzten Jahren stark ausgebaut, so haben wir zum Beispiel letztes Jahr mit «fluks 3a» ein rein digitales Produkt für Säule-3a-Wertschriftensparen im Angebot. Rund 1000 Kundinnen und Kunden nutzen dieses Produkt bereits. Wir bieten diese Produkte aber als Bestandteil der LUKB-App an, die laufend intuitiver wird. Es ist nicht geplant, eine App unter einem separaten Namen anzubieten.

An der Generalversammlung im April dürfte die geplante Kapitalerhöhung über die Bühne gehen. Was haben Sie mit der zusätzlichen halben Milliarde vor?

Wenn man die Entwicklung unseres Geschäftsertrages seit 2015 beobachtet, sieht man eine klare Erhöhung von damals 429 Millionen auf aktuell 586 Millionen Franken. Und dies wohlgemerkt ohne Erhöhung des Risikoappetits. Wenn wir so weiterwachsen wollen, muss gemäss den regulatorischen Vorschriften auch unsere Eigenkapitalbasis steigen. Wir benötigen also nicht Geld für spezifische Projekte, sondern es ist eine langfristig vorausschauende Massnahme. Die Eigenmittelanforderungen seitens Regulatoren dürften dabei künftig weiter steigen.

Sie haben es angesprochen: Die LUKB wächst stark, die Bilanzsumme geht in Richtung 57 Milliarden. Das sind fast 20 Milliarden mehr als 2018. Sehen Sie keine Grenzen des Wachstums?

Volumenwachstum steht nicht im Vordergrund. Wir weisen jedes Jahr rund die Hälfte des Gewinns den Reserven zu und erhöhen so unsere Eigenmittel. Mit der geplanten Kapitalerhöhung wollen wir die Basis legen, um die Kundenbedürfnisse nachhaltig abzudecken. Eine starke LUKB liegt im Interesse der Kunden und der Aktionäre, aber auch im Interesse des Kantons Luzern.

Gemäss der seit 2021 geltenden Eignerstrategie des Kantons darf die LUKB explizit Tochtergesellschaften im Ausland gründen. Dieser Passus wurde damals ergänzt für den Fall, dass die Verrechnungssteuer nicht zeitnah abgeschafft wird. Wie andere Schweizer Banken könnte die LUKB einen ausländischen Abwicklungsstandort für die Ausgabe von Wertpapieren an institutionelle und internationale Anleger gründen. Ende September hat das Stimmvolk die Abschaffung der Verrechnungssteuer nun abgelehnt. Gibt es Pläne für eine Auslandniederlassung?

Im Moment ist nichts geplant. Wir analysieren jedoch im laufenden Jahr die Handlungsoptionen der LUKB. Der Passus in der Eignerstrategie 2021 ermöglicht, dass wir eine vergleichbare Lösung umsetzen könnten wie andere Kantonalbanken oder die Raiffeisenbank im Emissionsgeschäft von strukturierten Produkten.

