Malters Mit essbarem Löffel gegen Plastikmüll: Guetzli Hug steigert den Umsatz – und präsentiert neue Produkte Der Backwarenhersteller aus Malters konnte letztes Jahr wieder einen Umsatz auf Vor-Corona-Niveau erwirtschaften. Dafür verantwortlich ist vor allem die schnelle Erholung der Gastronomie und dass wegen des Fachkräftemangels die Produktionen zunehmend ausgelagert werden.

Die Hug-Co-Leitung: Anna Hug (links) und Marianne Wüthrich Gross mit dem neuen essbaren Löffel. Bild: Pius Amrein (Malters, 26. Januar 2023)

Für sich alleine ein Geschmackserlebnis ist er nicht, der neue essbare Dessertlöffel von Hug. Das mag auch damit zusammenhängen, dass er für diverse Gerichte einsetzbar sein muss, etwa auch für solche mit einer höheren Temperatur. «Mit etwas Vanilleglace darauf schmeckt er schon gleich viel besser», sagt Thomas Sprenger, zuständig für die Gastrosparte beim Backwarenhersteller in Malters.

Beim neuen Löffel geht es aber sowieso weniger um den Geschmack als, gemäss Sprenger, um einen Beitrag zum Kampf gegen den Plastikmüll. Erst kürzlich wurde ein Bericht der Non-Profit-Organisation Oceancare veröffentlicht, gemäss dem die Schweiz im europäischen Vergleich mit 127 Kilogramm jährlich den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch von Plastik hat.

Wie gut der Löffel ankommt, ist noch offen. Derzeit werden die Boxen mit je 250 Löffeln an den Gastronomie-Grosshandel ausgeliefert, bei diesem sei das Interesse gross, so Sprenger. Auch über Galaxus und im hauseigenen Chnusper-Laden wird er erhältlich sein. Doch die Innovation hat ihren Preis, und ob die Gelaterias bereit sind, pro Löffel einige Rappen mehr zu zahlen, müsse sich noch zeigen.

Fachkräftemangel hilft Hug

Mit einem Umsatzplus von 33 Prozent war es vor allem der Gastronomie-Sektor, der dazu führte, dass die beiden Hug-Chefinnen Anna Hug und Marianne Wüthrich Gross am Donnerstag wieder einen Umsatz auf Vor-Corona-Niveau präsentieren konnten. Und dabei handle es sich nicht nur um einen Nachholeffekt. Denn gerade der Fachkräftemangel führe dazu, dass viele Betriebe kein Personal mehr haben, um etwa ihre Tortenböden selber zu produzieren und sie dann lieber fertig von Hug beziehen. Hinzu kommt der allgemeine Trend nach Convenience-Küche.

Aber natürlich profitiert auch Hug in der Exportsparte davon, dass gerade in Asien, nach Jahren mit scharfen Lockdowns, die Menschen das nötige Geld angespart haben, um rauschende Hochzeitsfeste zu feiern. Sodass die Backmaschinen in Malters dann wegen einer Grossbestellung auch mal an Randzeiten zu einer Sonderschicht angeworfen werden müssen. Im Bereich der Tortenböden wartet Hug auch mit einer Neuerung auf, erstmals werden diese auch in einer veganen Version erhältlich sein.

Gesamthaft verzeichnete Hug 2022 ein Umsatzwachstum von 10 Millionen Franken auf 123 Millionen Franken. Während es in der Gastronomie gut lief, ist der klassische Umsatz im Schweizer Detailhandel leicht rückläufig, jedoch weniger als bei den grossen Detailhändlern insgesamt. Gerade für neue Produkte ist hier eine sehr intensive Marktbearbeitung über Promotionen und Co. nötig. Hier bringt Hug neue Verpackungen auf den Markt. Wiederverschliessbare Säckchen statt die klassischen Kartonschachteln. «Für alle, die auch alleine unterwegs sich gerne mal ein Wernli gönnen», wie Anna Hug ausführte.

Neues Motto: «Mach's einfach»

Auch die hohen Energiekosten – Hug rechnet mit einer Verfünffachung der Stromkosten – starke Fluktuation beim Personal sowie die weiterhin angespannte Beschaffungssituation von Rohstoffen und Verpackungsstoffen nennt Hug als Herausforderungen. Detaillierte Kennzahlen gibt das Familienunternehmen nicht bekannt, doch es ist davon auszugehen, dass sich diese Punkte trotz höherem Umsatz deutlich auf den Gewinn ausgewirkt haben.

Trotzdem plant Hug auch wegen des Höhenflugs der Gastronomie die Produktionskapazitäten auszubauen. Zehn Millionen Franken sollen in den kommenden zwei Jahren in die Erneuerung der Tartelettes-Produktionslinie fliessen. Hug rechnet für 2023 mit einem kräftigen Wachstum in dieser Sparte und im Export.

Viel getan hat sich bei Hug im Bereich der Arbeitsmodelle. Mit der modernen Doppelspitze aus zwei Frauen werden auch andere Bereiche auf die Höhe der Zeit gebracht: Flache Hierarchien statt Kader und eine Zusammenarbeit anhand von Wirkungskreisen statt vordefinierten Teams. Und es soll weniger Ziele geben, dafür ein neues Motto: «Mach's einfach». Dinge also einfach mal zu machen und auszuprobieren und nicht zu kompliziert zu denken, die Doppeldeutigkeit passe deshalb. Einfach mal einen Löffel zu backen, statt ihn aus Plastik herzustellen beispielsweise.

