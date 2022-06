Malters Zarte Guetzli, schnelle Roboter und kilometerlange Schoggileitungen: Hug präsentiert das neue Backhaus Über 60 Millionen Franken hat der Luzerner Backwarenhersteller Hug in die Erweiterung des Backhauses in Malters investiert. Am Donnerstag ist es feierlich eröffnet worden. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 23.06.2022, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blitzschnell saugt der Roboterarm das zarte Mürbgebäck auf dem Förderband an und positioniert es millimetergenau in die Verpackung.

Technologie hilft den Guetzli in die Schachtel. Video: Maurizio Minetti (Malters, 23. Juni 2022)

Das Personal überwacht den Arbeitsschritt und schreitet bei Störungen ein. Es ist sehr viel automatisiert im neuen Backhaus von Hug in Malters.

Blick in die Produktion von Hug in Malters. Bild: Nadia Schärli (23. Juni 2022)

Der traditionsreiche Backwarenhersteller hat nach einer fünfjährigen Planung und dreijährigen Bauzeit die neue Wernli-Produktion am Donnerstag im Beisein zahlreicher Gäste aus Politik und Wirtschaft feierlich eröffnet. Statt einer Champagnerflasche zerschlugen Familienmitglied Andreas Hug und Regierungsrat Fabian Peter stilgerecht ein riesiges Willisauer Ringli am Eingang des Backhauses.

Verwaltungsratspräsident Andreas Hug weiht mit Regierungsrat Fabian Peter das Backhaus ein. Bild: Nadia Schärli

Der Biskuithersteller Wernli aus dem solothurnischen Trimbach gehört seit 2008 zum Familienunternehmen Hug, das seit Juni dieses Jahres in einer Co-Leitung von Anna Hug und Marianne Wüthrich Gross geführt wird. Lange Zeit produzierte Hug die Guetzli der eigenen Linie sowie Zwieback, Tortenbödeli und Dar-Vida in Malters sowie Gebäck von Wernli in Trimbach. Aus Effizienzgründen entschied man sich 2017, die Produktion im Kanton Luzern zu vereinen.

Damit hat sich die Menge, die jährlich den Standort Malters verlässt, auf fast 10’000 Tonnen verdoppelt. Bis auf die Willisauer Ringli wird neu also jedes Gebäck aus dem Haus Hug in Malters hergestellt. Hug hat dabei nicht auf der grünen Wiese gebaut, sondern das bestehende Produktionsgebäude erweitert; insgesamt investierte das Unternehmen 63 Millionen Franken in die Erweiterung des Gebäudes, den Umzug und in die Anlagen. Der Bau ging im vergangenen Februar vollständig in Betrieb, hundert neue Arbeitsplätze sind damit in Malters entstanden.

Video: Hug AG

Mit den Wernli-Produkten ist auch ein neuer Rohstoff nach Malters gekommen: die Schoggi. Eineinhalb bis zwei Kilometer lang sind die Schokoladenleitungen, welche die warme und flüssige Zutat zu den Giessanlagen leiten, welche das Gebäck vollenden. In dem 165 Meter langen Backhaus verarbeitet Hug pro Jahr 1300 Tonnen Schokolade. Dreimal so gross ist die Menge an Mehl. Entsprechend stehen vor dem Haus insgesamt sieben Aussensilos; vier davon sind mit Mehl gefüllt, zwei enthalten Schrot – eine Vorstufe von Mehl –, eines lagert Kristallzucker.

«Der wichtigste Rohstoff ist aber das Wasser vom Pilatus»,

sagte Werner Hug, der sich nach fast 50 Jahren operativer und strategischer Tätigkeit zurückzieht und soeben das Verwaltungsratspräsidium seinem Bruder Andreas abgegeben hat.

Fast 10’000 Tonnen Backwaren verlassen Malters jährlich. Bild: Nadia Schärli

Nachhaltigkeit und Enkelfähigkeit

Beim Bau spielte die Nachhaltigkeit eine grosse Rolle. «Nur schon durch die Zusammenführung der Standorte sparen wir rund 37’000 Kilometer Lastwagenfahrten», sagte Andreas Hug. Laut Werner Hug ist das Backhaus eines der modernsten und energieeffizientesten Backwarenproduktionszentren der Schweiz. Für die Wärme- und Kälteerzeugung werden das Grundwasser und die Abwärme aus dem Betrieb genutzt. Mit zwei neuen Lüftungen werden jährlich über 120’000 Kilowattstunden eingespart. Insgesamt konnte der Energieverbrauch im Betrieb bereits um zwölf Prozent reduziert werden, wobei nach Firmenangaben noch Potenzial vorhanden ist. Schon heute deckt eine Fotovoltaikanlage auf dem Bürohaus rund einen Drittel des Strombedarfs im Büro ab. Bis Ende dieses Jahres installiert Hug zudem weitere Fotovoltaikeinheiten aufs Dach des Backhauses, das naturgemäss viel mehr Energie benötigt.

Werner Hug zeigte auf, dass Nachhaltigkeit schon seit hundert Jahren im Unternehmen verankert ist. Als sein Grossvater Joseph Hug-Schmid die Zwiebackproduktion von Luzern nach Malters verlagerte, gab man gleichzeitig die Kohlefeuerung in der Stadt Luzern auf und setzte auf Wasserstrom der Mühle Steiner in Malters. Wasserstrom bildet noch heute die Energiebasis von Hug in Malters. Ganz ohne fossile Energieträger geht es aber nicht, denn einige Linien werden derzeit noch mit Gas beheizt.

Neben der Nachhaltigkeit betonte der abtretende Vertreter der vierten Generation auch die Wichtigkeit, «enkelfähig» zu bleiben, sprich, das Unternehmen so aufzustellen, dass die nächsten Generationen gewillt sind, einzusteigen. Das ist bei Hug der Fall, ist mit Anna und Fabian Hug doch mittlerweile schon die fünfte Generation in der Führung vertreten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen