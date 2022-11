Darum hält Swiss Krono am Russland-Geschäft fest

Trotz Sanktionen Swiss Krono hält an Russland-Geschäft fest – warum eigentlich? Der Luzerner Holzverarbeiter betreibt in Russland nach wie vor ein Werk mit rund 1100 Angestellten. Das entspricht einem Fünftel der Gesamtbelegschaft. Ein Rückzug ist nicht geplant – das hat auch mit der Situation vor Ort zu tun. Gregory Remez 1 Kommentar 24.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neun Monate ist es her, seit Russland in der Ukraine einmarschiert ist. In dieser Zeit haben mehr als 1000 Unternehmen aus aller Welt das Land des Aggressors verlassen. Etliche halten jedoch weiterhin an ihrem Russland-Geschäft fest. Gemäss einer weltweit beachteten Liste der US-Universität Yale, die den Firmenexodus seit Kriegsbeginn protokolliert, gibt es aktuell noch 230 Unternehmen, die ihre Geschäfte in Russland nach dem Motto «Business as usual» weiterführen. Von Yale kriegen sie dafür die Schulnote «F» – durchgefallen.

Exporte in über 120 Länder: Produktionsstätte von Swiss Krono in Menznau. Bild: Pius Amrein (26. September 2019)

Auf der sogenannten schwarzen Liste finden sich auch vier Unternehmen aus der Schweiz: EMS-Chemie, Liebherr, Zepter und Swiss Krono. Anfang November war dort ausserdem der Genfer Warenprüfkonzern SGS zu finden. Inzwischen figuriert dieser, zusammen mit sieben weiteren Schweizer Unternehmen, unter der Note «D» – akzeptabel (siehe Tabelle unten).

In dieser Kategorie werden gemäss der Yale-Universität all jene Firmen geführt, die zwar vorläufig keine Investitionen mehr in Russland tätigen, dort aber «substanzielle Teile des Geschäftes weiterführen». Laut einer SGS-Sprecherin hatte sich der Konzern «mehrfach an die Yale School of Management gewandt», um die unrühmliche Note «F» zu korrigieren.

Alles anzeigen

Den verbleibenden vier Schweizer Unternehmen in der «F»-Kategorie ist das bisher offenbar nicht gelungen – obgleich sich diese zum Teil zu Unrecht an den Pranger gestellt fühlen. So beteuert Ems-Chemie, die Belegschaft an den beiden russischen Standorten mittlerweile reduziert zu haben. Bereits im Sommer hatte der Konzern dieser Zeitung mitgeteilt, dass die Produktion in Russland aufgrund der Sanktionen unmöglich geworden sei – obwohl man am Geschäft festhalten wolle.

Zuvor hatte Firmenchefin Magdalena Martullo-Blocher die Sanktionen kritisiert und ihrer Belegschaft den Gebrauch des Wortes «Krieg» in der Firmenkommunikation untersagt.

Eine Reihe von Konsequenzen

Bei der Swiss-Krono-Gruppe hiess es noch im Mai, sie betreibe ihr Werk in Russland «unter strenger Beobachtung der Situation und im Rahmen der rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten». In den Augen des Managements scheint sich über die letzten Monate nichts Grundlegendes geändert zu haben. Man beobachte die Situation nach wie vor sorgfältig und habe sich die Entscheidung zu bleiben nicht einfach gemacht, erklärt ein Konzernsprecher auf Nachfrage.

Stand heute sind am Standort in der russischen Stadt Scharja, rund 600 Kilometer nordöstlich von Moskau, nach wie vor 1100 Mitarbeitende beschäftigt. Das entspricht etwas mehr als einem Fünftel der gesamten Belegschaft des Luzerner Holzverarbeiters, der international an insgesamt zehn Standorten produziert und Kunden in über 120 Ländern beliefert. In der Zentralschweiz, wo Swiss Krono eine grosse Produktionsstätte in Menznau betreibt, sind rund 500 Mitarbeitende tätig.

«Als Familienunternehmen engagieren wir uns für unsere Angestellten an allen Standorten und in allen Ländern», betont der Sprecher.

«Wir machen jedoch einen klaren Unterschied zwischen der russischen Regierung und unseren russischen Mitarbeitenden.»

Infolge des Krieges in der Ukraine habe Swiss Krono eine Reihe von Konsequenzen gezogen. So produziere das Werk in Scharja ausschliesslich für den russischen Markt sowie die GUS-Staaten; dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss verschiedener Nachfolgestaaten der Sowjetunion.

Darüber hinaus seien alle Exporte nach Russland und Weissrussland gestoppt worden, genauso wie alle laufenden Investitionen ins russische Werk.

In Russland und der Ukraine aktiv

Über die letzten 20 Jahre hat der Holzverarbeiter nach eigenen Angaben «erhebliche Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Franken» in den russischen Produktionsstandort gesteckt. Bei einem plötzlichen Rückzug wären diese wohl gefährdet. So erging es beispielsweise Renault und McDonald's, die nach ihrem Rückzug aus Russland Abschreiber in Milliardenhöhe vornehmen mussten.

«Ein Verlassen Russlands würde aller Wahrscheinlich nach zu einer Verstaatlichung des Werks führen», erklärt der Swiss-Krono-Sprecher. Dies würde die finanziellen Möglichkeiten der Gruppe stark beeinträchtigen, beispielsweise «nach Beendigung des Krieges in unsere ukrainischen Werke zu investieren».

In der Ukraine betreibt der Konzern gleich drei Standorte mit insgesamt 730 Angestellten. Nachdem die Produktion dort nach Ausbruch des Krieges komplett eingestellt worden war, wird in den beiden Werken im Westen des Landes inzwischen wieder produziert: in Broschniw seit Ende April, in Kamianka seit Anfang Mai.

«Da wir so viele Menschen in der Ukraine beschäftigen, sind wir natürlich nah dran am Konflikt und dem täglichen Leid der Ukrainer», so der Sprecher. Das Hauptaugenmerk lege man daher in die Unterstützung der Mitarbeitenden und deren Familien. Bisher seien mehr als 100 ukrainische Kollegen von Swiss-Krono-Mitarbeitenden in Polen, Ungarn und Deutschland aufgenommen worden. Weiter verschicke das Unternehmen Hilfsgüter, insbesondere in die Region Charkiw, und stelle Hilfsorganisationen Materialien kostenlos zur Verfügung, um den Aufbau von Infrastruktur zu unterstützen.

1 Kommentar Willy Hautle vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung Das ist auch vernünftig, weil irgendwann ist der Krieg vorbei und das normale Leben muss wieder Einzug halten. Bei allen Aktionen der Eliten leiden die Bürger und müssen deren Verfehlungen ausbaden oder mit dem Leben bezahlen. Das war schon immer so und wird traurigerweise so bleiben. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen