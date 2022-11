Millennials «Mit der 4-Tage-Woche kommt man gegen China nicht an»: Was sich die junge Generation von Europa wünscht Die diesjährige Ausgabe des Europa Forums stand ganz im Zeichen der Millennials. Mit Blick auf den Generationenkonflikt gab es durchaus interessante Erkenntnisse – auch aus Schweizer Sicht. Gregory Remez Jetzt kommentieren 25.11.2022, 14.47 Uhr

Let Europe arise – möge Europa sich erheben. Unter diesem Motto stand das diesjährige Europa Forum, das am Mittwoch und Donnerstag im KKL Luzern über die Bühne ging und mit seinem Programm neue Wege zu beschreiten versuchte. Im Zentrum stand die Generation der sogenannten Millennials, auch als «Generation Y» bekannt, und ihre Vision für Europa. Angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen brauche der alte Kontinent dringend neue Ideen, so das Leitmotiv.

Ex-Bundesrätin Doris Leuthard mit Moderatorin Christine Maier (rechts) und der deutschen Journalistin Franca Lehfeldt (links) im KKL Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 24. November 2022)

In diversen Vorträgen und Podien versuchte man daher der Frage nachzugehen, was diese Millennials – also die heutigen Mittzwanziger bis Enddreissiger – ausmacht und welches Europa sie sich wünschen. Global gesehen seien sie die grösste Generation aller Zeiten, zudem so gut vernetzt wie noch nie, realistisch und pragmatisch, hiess es einleitend.

Erstmals hatten die Organisatoren des Forums gezielt Vertreterinnen und Vertreter dieser Generation aus ganz Europa eingeladen. Von den rund 750 Teilnehmenden waren knapp die Hälfte Millennials oder jünger, davon hatten rund 50 einen Auftritt als Sprecher oder Diskutantin. Optisch waren sie jeweils einfach auszumachen: Während die ältere Garde blaue Namensbändchen trug, waren jene der Millennials grün oder weiss.

Brücken und spitze Zungen

«Das wurde aber auch Zeit», sagte etwa der französische Forscher Olivier de France bei seinem Auftritt am Donnerstagmorgen, bei dem er gemeinsam mit dem bekannten britischen Historiker Timothy Garton Ash die Studie «Young Europeans speak to EU» vorstellte. «Wir sind Europas wichtigste, aber auch am wenigsten gehörte Minderheit. Das muss sich ändern», beklagte er. Beispielsweise seien die Millennials bei der Formulierung von EU-Recht in der Vergangenheit kaum beachtet worden. Mit Blick auf den anhaltenden Krieg in der Ukraine meinte de France:

«Wer die Geopolitik ignoriert, den holt die Geopolitik irgendwann ein. Europa musste das schon mehrfach auf die harte Tour lernen.»

Bereits am Vortag hatte sich eine Gruppe von Millennials angriffslustig gegenüber dem geladenen Establishment gezeigt. Nach einem Vortrag des ehemaligen deutschen Vizekanzlers Sigmar Gabriel wurde dieser verschiedentlich mit der Frage konfrontiert, warum es in Deutschland und der EU mit der Bekämpfung des Klimawandels nicht vorwärtsgehe – gemäss der Studie «Young Europeans speak to EU» eine der Hauptsorgen der jüngeren Generation.

Als Brückenbauerin versuchte sich dagegen die deutsche Journalistin Franca Lehfeldt. Bei ihrem Auftritt mit Ex-Bundesrätin Doris Leuthard bezeichnete sich die Frau des deutschen Finanzministers und FDP-Chefs Christian Lindner selbst als «atypische Vertreterin» der Y-Generation. Sie sei genervt von der Zeitgeistdebatte und dem «Bashing der vorangegangenen Generation», so die 33-Jährige. Sie sei selbst stark durch die ältere Generation geprägt worden und mache sich weiterhin für das Leistungsprinzip stark. Schliesslich gebe es «keinen anstrengungslosen Wohlstand. Gegen Mächte wie China oder Indien kommt man mit der 4-Tage-Woche aus dem Homeoffice nicht an».

Franca Lehfeldt im Gespräch mit der alt Bundesrätin Doris Leuthard. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 24. November 2022)

Für derartige Spitzzüngigkeiten erntete Lehfeldt aus dem Publikum immer wieder Applaus, sorgte bei dem ein oder anderen Millennial aber auch für Stirnrunzeln – spätestens dann, als Moderatorin Christine Maier sich einschaltete, um der jüngeren Berufskollegin «zu hundert Prozent zuzustimmen».

Vernachlässigbare Unterschiede

Es sei doch bezeichnend, dass man ausgerechnet «eine wie Lehfeldt» eingeladen habe, um für die Millennials zu sprechen, mokierte sich später ein jüngerer Teilnehmer hinter vorgehaltener Hand. «Aber ist ja das erste Mal, dass wir hier eine solche Plattform kriegen. Das ist toll.» Auch gebe es nicht die Millennials, daher müsse man Meinungsverschiedenheiten aushalten.

Welches Europa wünschen sich die Jungen nun also? Eine uniforme Antwort darauf lieferte auch das Europa Forum nicht. Stattdessen gab es vereinzelt interessante Erkenntnisse. Unter anderem deuten die vorgestellten Studien darauf hin, dass der Generationenkonflikt in Europafragen nicht so gross sein dürfte wie vielfach angenommen.

In der Schweiz etwa wünscht sich sowohl bei der älteren als auch bei der jüngeren Generation eine deutliche Mehrheit die «schnellere Bekämpfung des Klimawandels», die «Verteidigung der demokratischen Institutionen» sowie «gute Beziehungen innerhalb Europas sowie zur EU». Die Unterschiede zwischen Jung und Alt sind bei diesen Grundsatzfragen mitunter vernachlässigbar.

