XXXLutz breitet sich in Emmen aus

Möbel XXXLutz: Wie sich der Platzhirsch aus Österreich ausbreitet und welche Rolle Emmen dabei spielt Der österreichische Möbelriese setzt seine Expansion in der Schweiz mit der Conforama-Übernahme unbeirrt fort. Wie präsent XXXLutz hierzulande inzwischen ist, zeigt sich exemplarisch am Beispiel Emmen. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Auch die Conforama-Filiale im Wohncenter in Emmen gehört nun zu XXXLutz. Bilder: Eveline Beerkircher (24. Januar 2023)

Lipo, Pfister, Hubacher, Egger und Svoboda, sowie die Eigenmarken XXXLutz und Mömax. Im Eiltempo breitet sich der Möbelriese XXXLutz in ganz Europa und in den letzten Jahren auch in der Schweiz aus. Seit letzter Woche gehört nun auch Conforama zu den Österreichern. Sie haben die Einrichtungskette vom Unternehmer Dan Mamane übernommen, waren aber schon länger mit einem Aktienpaket beteiligt. Der Kaufpreis ist unbekannt. Wie dominant XXXLutz inzwischen in der Schweiz ist, zeigt sich exemplarisch am Beispiel Emmen. Durch die Übernahme von Conforama ist XXXLutz im dortigen Wohncenter von dreien der fünf Möbelgeschäfte der Eigentümer (Mömax, Pfister und Conforama) und auch eine Lipo-Filiale befindet sich noch in der gleichen Gemeinde.

Könnte es bei so einer Konzentration zu Zusammenlegungen oder gar Schliessungen kommen? Alleine Conforama betreibt aktuell 20 Filialen in der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin und beschäftigt 1200 Mitarbeitende. Auf den ersten Blick klinge es wirtschaftlich logisch, zu zentralisieren, und Marken zusammenzulegen, sagt Retailexperte Marcel Stoffel, der ehemalige CEO des Glattzentrums in Zürich. Doch könnten damit auch die einzelnen Einheiten geschwächt werden und die Markentreue der Kundinnen und Kunden in der Schweiz sei eben relativ gross. Stoffel erinnert an die Migros, die ihre Marken Globus, Herren Globus und Schild zusammengelegt habe, was die Kundinnen und Kunden gar nicht goutiert hätten. «So aber haben die Konsumenten auch weiterhin den Eindruck, sie gehen zu Pfister und kaufen Schweizer Qualität oder zu Conforama für etwas Preiswerteres, auch wenn in Wahrheit alle den gleichen Eigentümer haben.»

Liste der Möbelgeschäfte im Wohncenter Emmen: Hinter drei von fünf stehen inzwischen die Österreicher.

Markentreue bleibt wichtig

Doch gerade Lipo und Conforama bewegen sich in einem ähnlichen Preissegment. Ein XXXLutz-Sprecher beruhigt: «Die Marke Conforama sowie die Standorte und Arbeitsplätze bleiben erhalten.» Auch gesamthaft sei keine Reduktion des Angebots geplant. «Jede Marke – auch wenn sie zum gleichen Mutterhaus gehört - hat eine eigene Strategie und entsprechendes Sortiment, mit eigenständiger Positionierung im Markt und definierten Zielgruppen.»

Stoffel betont derweil, dass XXXLutz trotzdem seine Macht beispielsweise bei der Verhandlung von neuen Mietkonditionen nutzen könnte, etwa wenn mehrere eigene Geschäfte im gleichen Shoppingcenter seien. In Emmen zumindest ist dies Stand jetzt noch kein Thema: Auf Anfrage teilt die zuständige Verwaltung vom Wohncenter mit, dass mit allen drei Möbelhäusern Einzelverträge bestehen würden, die auch noch eine gewisse Laufzeit hätten.

Das sagt die Weko zum Conforama-Deal Da sowohl Conforama wie auch XXXLutz die dafür vorgegebene Umsatzschwelle erreichen, wurde der Kauf von der Wettbewerbskommission Weko einer Prüfung unterzogen und für gut geheissen. Zu einer vertieften Prüfung kam es nicht, da keine Gefahr für eine sogenannt marktbeherrschende Stellung nach einem Zusammenschluss gesehen worden sei. «Dabei werden unter anderem die Marktanteile und die im Markt vorhandenen Konkurrenten angeschaut», schreibt die Weko auf Anfrage. Je nach Schätzungen gehören inzwischen drei bis vier der fünf einst umsatzstärksten Möbelketten der Schweiz zu XXXLutz. Doch die Hürden für das Verbot eines Zusammenschlusses sind in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern generell sehr hoch. So wurde einst sogar die Übernahme von Denner durch Migros bewilligt, obwohl es mit Coop damals nur einen Mitbewerber gab. Viele finden deshalb, die Hürden seien zu hoch, weshalb gegenwärtig im Parlament zur Diskussion steht, ob die Eingriffsschwelle der Zusammenschlusskontrolle modernisiert und die gesetzlichen Eingriffsschwellen gesenkt werden sollen.

Den erneuten Zukauf in der Schweiz erklärt ein Branchenexperte, der nicht genannt werden will, mit dem Eigenanspruch von XXXLutz, auf jedem seiner Märkte die Nummer eins zu sein. «Und da der Möbelmarkt an sich nach einem kurzen Aufschwung während der Pandemie wieder eher stagniert oder wegen Inflationsängsten sogar nachlässt, ist Akquise ein bewährtes Mittel.» Viel entscheidender als die Marken im Vordergrund sei dabei für XXXLutz die Optimierung der Prozesse im Hintergrund. Gemeint ist damit unter anderem das immer grössere Einkaufsvolumen, das der Möbelhändler über seinen Einkaufsverband Giga umsetzt. «Und je grösser das Einkaufsvolumen, desto kleiner der Stückpreis für die einzelnen Möbel und damit bessere Margen für das Unternehmen», sagt der Experte.

Möbelbranche unter Druck

Walter Pretelli.

Diese Einkaufsmacht bekommen auch die Schweizer Produzentinnen und Produzenten zu spüren. Wenn eine einzige Firma statt sieben Stühlen 700 bestellt, sei es ganz normal, dass diese für Preisdruck sorge, sagt Walter Pretelli, Geschäftsführer des Dachverbands Einrichten Schweiz, dem Möbelhändler, -Produzenten und Raumausstatter angeschlossen sind. Pretelli sieht die Expansion von XXXLutz im Kontext eines generellen Strukturwandels in der Branche. «Der Wohnbereich wandelt sich vom früher eindeutigen Investitionsgut immer mehr zum kurzlebigeren Konsumgut.» Dies führe zu einem Konzentrationsprozess, vornehmlich in den Massenmärkten mit den entsprechenden Qualitäts- und Preisnivellierungen, und zu einer Ausdünnung der klassischen «kleinen» Möbelhäuser. Für den restlichen Schweizer Möbelhandel bedeute dies, wie in anderen Branchen auch, sich auf höher positionierte Teilmärkte spezialisieren zu müssen, um eine Zukunft zu haben.

Länderspezifische Umsatzzahlen gibt XXXLutz zwar nicht bekannt, doch dürften die Österreicher mit ihren Akquisitionen den bisherigen Schweizer Branchenprimus Ikea bereits vom Thron gestossen haben. Und auch im Onlinegeschäft macht XXXLutz vorwärts und hat sich kürzlich die Aktienmehrheit am Online-Möbelhändler Home24 gesichert.

