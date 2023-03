Nachfolgeregelung Wolhuser Gawo Gasser übernimmt Nidwaldner Fenster Bünter Die beiden Unternehmen hoffen durch die stärkere Position am Markt Personal aufbauen zu können. Jetzt kommentieren 10.03.2023, 17.03 Uhr

Mitarbeitendeninformation bei der Fenster Bünter AG. Bild: PD

Der Hersteller von Fenstern, Jalousien und Türen Gawo Gasser mit Sitz in Wolhusen übernimmt Fenster Bünter aus dem nidwaldnerischen Büren. Dies geschehe «im Zuge einer geordneten Nachfolgeregelung», wie es in einer Mitteilung heisst. Mit dieser Übernahme könne der Fortbestand der Traditionsfirma, die dieses Jahr ihr hundertjähriges Jubiläum feiert, sichergestellt werden. Der bisherige Inhaber Josef Bünter werde im Verlauf des Jahres die Geschäftsleitung an Basil und Simone Gasser sowie an seine Kadermitglieder übergeben.