LUKB-Zukunftspreis geht in die zweite Runde

Grossprojekt Darum kostet das Sicherheitszentrum Rothenburg nun 290 statt 91 Millionen Franken

In Rothenburg soll 2031 ein kantonales Sicherheitszentrum in Betrieb genommen werden. Der Preis hat sich innerhalb von drei Jahren mehr als verdreifacht. Zwei Regierungsräte erklären, wie es so weit kommen konnte.