Smarter Parkplatz und Solarfeld: So geht diese Firma vom Gas

Nachhaltigkeit Smarter Parkplatz und ein Solarfeld: So geht diese Firma vom Gas Die Energiekrise zeigt schonungslos auf: Die meisten Firmen in der Schweiz sind noch zu stark auf Öl und Gas angewiesen. Derweil trimmt der Pharmakonzern MSD in Holland sein wichtigstes Verpackungswerk auf vollständig erneuerbare Produktion bis 2025. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 22.10.2022, 16.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Parkplatz des Pharmaunternehmens MSD in Haarlem (NL): Hier können Angestellte den Reifendruck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen, um Sprit zu sparen. PD

Etwas halbherzig animiert der Bund derzeit die Bevölkerung in Inseraten zum Energiesparen. Kein Wunder – noch müssen die Wohnungen kaum beheizt werden. Zittern müssen derweil bereits Industriebetriebe: Als dritte von vier Stufen hat der Bund die Kontingentierung des Stroms für Unternehmen vorgesehen. Firmen, die schon stark auf eine autarke, nachhaltige Energieversorgung setzen, sind klar im Vorteil – aber auch in der Minderheit. Was möglich wäre, zeigt zum Beispiel das Pharmaunternehmen MSD. Es ist mit vier Standorten im Kanton Luzern präsent (siehe Box) und vor allem an den Produktionsstätten ausserhalb der Schweiz mit dem drohenden Gasmangel konfrontiert; so auch in Haarlem in den Niederlanden.

Rund 1000 Mitarbeiter im Kanton Luzern Der US-Pharmakonzern Merck & Co. ist weltweit einer der grössten. Ausserhalb der USA und von Kanada nennt sich das Unternehmen MSD (Merck Sharp & Dohme AG). Auf dem Schweizer Markt ist es hinter Novartis das zweitgrösste Pharmaunternehmen. Es ist unter anderem in der Immunonkologie und der Antibiotikaforschung tätig und hierzulande in Zürich sowie im Kanton Luzern präsent. In Zürich sind rund 250 Mitarbeitende tätig. Im Kanton Luzern beschäftigt MSD derzeit rund 1000 Mitarbeitende an vier Standorten. Drei davon werden in der Stadt Luzern ab 2025 in neuen Räumlichkeiten der Überbauung Rösslimatt vereint: auf 15'000 Quadratmetern Bürofläche. Das Rösslimatt-Areal beim Bahnhof wird an das Fernwärme- und Kältenetz von Energie Wasser Luzern angeschlossen sowie die 2000-Watt-Kriterien erfüllen. (avd)

In Haarlem, rund zwanzig Minuten von Amsterdam und dem Flughafen Schiphol entfernt, verpacken 1330 MSD-Angestellte 2500 verschiedene Impfstoffe und Medikamente und verschicken sie in über 140 Länder. Parkplatz, Lagerhallen und Bürogebäude sehen aus wie überall auf der Welt. Und doch soll hier die Energie für die Produktion ab 2025 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammen. «Wir sind zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen», sagt Joop Simonis, Chef der Produktionsstätte, bei einem Rundgang vor Ort.

Von 24 auf 70 Ladestationen ausbaubar

Die Tour beginnt beim oberirdischen Parkplatz, wo Hunderte Fahrzeuge Platz haben. 24 Ladestationen stehen aktuell für die Angestellten bereit. Steigt der Anteil der E-Autos, ist ein Ausbau auf bis zu 70 Ladestationen möglich. Die Angestellten können zwar nicht gratis aufladen, aber günstiger als auf öffentlichen Plätzen. Wer will, kann auf dem Parkplatz auch gleich den Reifendruck prüfen. Eine Station mit Pumpe steht allen Angestellten offen. Bekanntlich führt ein zu tiefer Reifendruck zu einem höheren Verbrauch. Der gesamte Parkplatz wird von LED-Lampen beleuchtet – sie leuchten aber nur in voller Stärke, wenn sich im betreffenden Bereich eine Person oder ein Fahrzeug bewegt.

Neben dem Parkplatz hat das Unternehmen noch Baulandreserven. Dabei handelt es sich nicht um Brachland, sondern um Boden für 2280 Solarpanels, die aktuell installiert werden. 956'000 Kilowattstunden an Strom sollen so pro Jahr produziert werden und damit rund sieben Prozent des gesamten Energiebedarfs des Haarlemer Werks decken. Die Solarzellen kommen laut Joop Simonis deshalb nicht auf alle Dächer, weil zuerst die älteren Gebäude besser isoliert werden sollen. «Und wir wollen mit den erneuerbaren Energien keine Zeit verlieren.»

Elektrische Containerfahrzeuge

Überhaupt achte man darauf, auch aus älteren Gebäuden viel herauszuholen, ohne sie gleich abreissen zu müssen. In einer Lagerhalle surren zum Beispiel zwei neue elektrische Kräne, welche die Hälfte des Stroms ihrer Vorgänger brauchen – und doppelt so schnell sind. Die über 30 Jahre alte Halle blieb stehen. Dafür sind die Verbindungen zwischen den verschiedenen Hallen wieder modern: Containerfahrzeuge summen automatisch und elektrisch übers Areal, um Verpackungsmaterial an den richtigen Ort zu transportieren. Apropos Verpackungsmaterial: Wenn immer möglich, wird für den Auslandversand auf recycelten, passiv gekühlten Karton gesetzt. Dafür dürfen nicht mehr als fünf Tage verstreichen.

Diese Terrasse auf dem MSD-Werkgelände hat Platten aus recyceltem Keramik, durch deren Ritzen das Regenwasser in ein Becken fliesst und gesammelt wird. Alexander von Däniken (Haarlem, 5. Oktober 2022)

Unter manchen Gebäuden sind Wärmepumpen im Boden, um entweder Büros zu heizen oder das Kühllager zu kühlen. Derweil wird unter einer Terrasse beim Personalrestaurant das Regenwasser gesammelt, aufbereitet und wiederverwertet; zum Beispiel für WC-Spülungen. Auch Massnahmen zum Wassersparen werden zahlreiche umgesetzt. Und neben dem Solarfeld summt nicht die Elektrizität, sondern die Biodiversität: Rund 15'000 Bienen haben hier über zwölf verschiedene Wildblumen zur Auswahl.

Auf die in Holland typischen Windräder wird auf dem Fabrikareal verzichtet; der Zeitplan für die Bewilligung sei so unzuverlässig wie der Wind, so Werksleiter Joop Simonis. Abgesehen von der Windenergie hält sich der holländische Staat bis jetzt mit Regulierungen zurück. Ob dies so bleibt, ist unklar. Denn der Anteil an Strom, der aus Erdgas produziert wird, sinkt zwar, beträgt landesweit aber noch immer über 40 Prozent.

Der Besuch der Produktionsstätte in Haarlem wurde ermöglicht durch MSD Europa.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen