Neue Luzerner Plattform für Vererbende und Hilfesuchende

Nachlass Neues Erbrecht: Luzerner Plattform bringt Vererbende und Hilfesuchende zusammen Eine Luzerner Plattform nutzt den vergrösserten Spielraum durch das neue Erbrecht, um nicht zur Familie gehörenden Personen oder Projekten finanzielle Hilfe zu vermitteln. Bereits sind mehr als 40 potenzielle Erben online geschaltet. Andreas Lorenz-Meyer Jetzt kommentieren 21.02.2023, 05.00 Uhr

Silvan Kaeser ist Mitgründer der neuen Plattform WunschErbe.ch. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Februar 2023)

Seit Anfang Jahr gilt in der Schweiz ein neues Erbschaftsrecht mit einigen Änderungen: Der Pflichtteil der Eltern entfällt nun zum Beispiel. Und der Pflichtteil für Nachkommen wurde von drei Viertel auf die Hälfte des Nachlasses verkleinert. Dadurch erhöht sich die frei verfügbare Quote – derjenige Teil des Erbvermögens also, welcher sich nach eigenem Belieben vererben lässt. Dadurch können gemeinnützige Hilfswerke, Projekte oder Personen ausserhalb der Familie testamentarisch nun stärker berücksichtigt werden. Genau an dieser Stelle setzt die neue Luzerner Vermittlungsplattform WunschErbe.ch an, die zum Jahresbeginn online gegangen ist. Sie bringt zwei Seiten zusammen: Vererbende, die die freie Quote sinnvoll einsetzen wollen, und jene, die finanzielle Unterstützung suchen.

Dies sei etwas ganz Neues in der Schweiz, sagt Mitgründer Silvan Kaeser. «Bisher war es lediglich so, dass Hilfsorganisationen um Legate warben. Vor allem im Dezember buhlen sie um Spendengelder. Unsere Idee ist eine andere.» Viele sinnvolle Projekte kämen ja nicht zum Laufen, weil das nötige Geld fehlt. Und viele vom Schicksal getroffene Personen bräuchten dringend Hilfe. Via WunschErbe.ch sollen sie einen Erblasser finden. In der Schweiz werden jährlich mittlerweile rund 90 Milliarden Franken vererbt, was über zehn Prozent des Bruttoinlandprodukts entspricht. Nur ein kleiner Teil dieser riesigen Summe, etwa 400 bis 500 Millionen, geht laut Kaeser an gemeinnützige Stiftungen. «Wir sind der Meinung, dass es mehr sein sollte.» Die Gesetzesänderung mache die Idee überhaupt erst so spannend. «Es gibt zwar viele Erblasser, die keine pflichtteilsberechtigten Erben haben und frei vererben können. Aber die höhere freie Quote, die wir jetzt haben, vergrössert den Spielraum auch für alle anderen.»

Keinen Einblick in die Testamente

Kaeser ist Inhaber der Luzerner Werbeagentur StadtHirsch. Dort wurde alles geplant und programmiert. Die beiden Mitgründer, der Notar Lars Dubach und der Treuhänder Urs Rindlisbacher, steuerten die juristische Expertise bei. Der Start der Plattform hat alle Erwartungen übertroffen. Nach wenigen Wochen im Netz sind bereits mehr als 40 potenzielle Erben online geschaltet. Darunter zum Beispiel der Verein FreeTheBees, der für das Überleben der Honigbienen kämpft. Eine krebskranke Frau, die nicht mehr arbeiten kann und Unterstützung sucht. Die Eltern, die für ihr autistisches Kind auf einen Bauernhof gezogen sind und diesen nun ausbauen wollen, um ihn auch anderen Kindern als Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen. Ein Kinder-Kultur-Festival, ein Bioweingut, das SOS-Kinderdorf, ein Hundehospiz.

Private, die auf Geldsuche sind, zahlen für den Eintrag auf WunschErbe.ch 100 Franken, Firmen und Stiftungen 200 Franken. Kaeser geht es aber nicht ums Geldverdienen. «Angenommen, wir haben irgendwann 100 Projekte online, dann verdienen wir damit zum Beispiel 15’000 Franken. Allein die Initialkosten sind viel höher gewesen.» Es sei ein karitatives Projekt. «Wenn jeder etwas gegen die Armut und für unterstützungswürdige Projekte tut, geht es uns allen besser.» Wie viel Geld schlussendlich fliesst, erfährt Kaeser nicht: WunschErbe.ch hat keinen Einblick in die Testamente.

Es kann komplex werden

Für die Erblasser gibt es auf der neuen Plattform über 60 verschiedene kostenlose Testamentvorlagen – jeweils passend zum Zivilstand, zur Anzahl der Nachkommen und zu den gewünschten Erben ausserhalb der Familie. Die Vorlagen sind so formuliert, dass möglichst jeder sie versteht. Aus rechtlichen Gründen müssen Erblasser das Testament von Hand abschreiben. Eine notarielle Beglaubigung ist nicht nötig, zu Hause aufbewahren reicht. Wer möchte, deponiert das selbst geschriebene Testament bei seiner Wohngemeinde. «Da ist es sicher aufbewahrt», so Kaeser.

Nach dem Ableben werden die Erben dann von der Gemeinde kontaktiert. Ein wichtiger Punkt: Die freiwillig unterstützten Projekte gehören bei WunschErbe.ch nie zur Erbengemeinschaft, sonst könnte es zu Streitigkeiten mit Familienangehörigen kommen. Der Teufel steckt aber manchmal im Detail. «Ist die Familienkonstellation komplex oder sind Immobilien im Spiel, dann empfehlen wir, dennoch einen Notar oder einen Treuhänder beizuziehen.»

Kaeser rät Vererbenden auch, ihr Testament jetzt noch einmal zu überprüfen. Zwar gelten die neuen Regelungen auch, wenn es vor dem 1. Januar 2023 geschrieben wurde, es sei aber wegen der Änderungen durchaus anfechtbar. Zum Beispiel durch Eltern, die früher pflichtteilsberechtigt waren, es jetzt aber nicht mehr sind. Eine Neuanfertigung brächte in jedem Fall mehr Rechtssicherheit. «Und veranlasst hoffentlich auch manche dazu, ein WunschErbe-Projekt ins Testament aufzunehmen.» Zumal die Plattform einen übergeordneten Nutzen hat, wie Kaeser erklärt. «Das Erbrecht in der Schweiz ist viel liberaler als in anderen Ländern. Damit das aber auch so bleibt, sollten möglichst viele ein kleines Stück vom Erbschaftskuchen auf sinnvolle Art abgeben. Sonst ist es eine Frage der Zeit, bis der Staat die Erbschaftssteuer massiv erhöht.» Das brächte noch ganz andere Probleme mit sich, wie ein Blick nach Frankreich zeige. Dort sei es sehr schwierig, ein Haus weiterzuvererben, weil extrem hohe Steuern an den Staat gezahlt werden müssten.

