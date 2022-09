Neue Kriterien Glencore, Bayer und viele andere Aktien fliegen raus: Die LUKB macht ernst mit nachhaltigen Finanzanlagen In den Vermögensverwaltungsdepots und in den Fonds der Luzerner Kantonalbank werden Titel, die als «ungenügend» eingestuft sind, ab sofort ausgeschlossen. An den Kosten und Gebühren für die Kundschaft ändert sich nichts. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 19.09.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Proteste gegen die Bayer-Tochterfirma Monsanto in Morges. Bild: Jean-Christophe/Keystone (19. Mai 2018)

Anfang Jahr kündigte die Luzerner Kantonalbank an, künftig Nachhaltigkeitskriterien systematisch in ihr Anlage- und Fondsgeschäft einfliessen zu lassen. Nun ist es so weit. Seit Montag werden – zusätzlich zu den finanzwirtschaftlichen Kriterien – auch die sogenannten ESG-Kriterien auf die Finanzanalyse, die Vermögensberatung, die Vermögensverwaltung und die Expert-Fonds der LUKB angewendet. 2600 Aktien und Obligationen hat die Bank auf Herz und Nieren geprüft.

ESG steht für Environment, Social und Governance. Die LUKB hat ab sofort in der Vermögensverwaltung und in den eigenen Fonds also nur noch Wertpapiere von Unternehmen im Portfolio, die international anerkannte Standards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen.

Für die Beurteilung stützt sich die Bank auf das ESG-Rating der US-Ratingagentur MSCI, doch die LUKB wendet zusätzlich weitere Kriterien an. Ausschlaggebend für eine negative Bewertung sein können zum Beispiel eine schlechte Klimabilanz, Kontroversen beim Geschäftsverhalten oder auch schwerwiegende Verstösse gegen globale Normen. Die Beurteilungen werden laufend erstellt.

Von «ungenügend» bis «hervorragend»

Roland Wöhr, Nachhaltigkeitsexperte im Asset-Management der LUKB. Bild: PD

«Es gibt Kriterien wie die CO 2 -Emission, die man einmal im Jahr beurteilen kann, andere – wie zum Beispiel eine Anklage wegen Missachtung der Menschenrechte – haben einen sofortigen Einfluss», sagt Roland Wöhr, Nachhaltigkeitsexperte im Asset-Management der LUKB. Die Titel werden in eine vierteilige Nachhaltigkeitsskala eingestuft, von «hervorragend» über «solide» bis zu «genügend» und schliesslich «ungenügend».

In den Vermögensverwaltungsdepots und in den bankeigenen Fonds werden Titel, die als «ungenügend» eingestuft sind, ab sofort «konsequent ausgeschlossen», heisst es in einer Mitteilung der Bank. Nur in der Vermögensberatung hat die Kundschaft das letzte Wort. Hier können auf Wunsch auch als «ungenügend» taxierte Titel erworben werden.

Fünf bis 15 Prozent der Titel verkauft

Die LUKB hatte bereits Ende 2019 die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen («UN Principles for Responsible Investment») unterzeichnet und sich verpflichtet, in den kommenden Jahren ESG-Kriterien systematisch in ihre Investmentanalyse, ihre Anlagepolitik und ihre Anlageentscheidungen einfliessen zu lassen.

So wendet die Bank bereits heute die Ausschlusskriterien des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK) in der Vermögens- und Fondsverwaltung an. Diese schliessen Investitionen in Hersteller von Personenminen, Streumunition sowie biologischen und chemischen Waffen aus. Ebenso verzichtet die LUKB auf direkte Spekulationen in Nahrungsmittelrohstoffe. Neu ist nun, dass die ESG-Kriterien fix in der Investmentanalyse und der Anlageberatung integriert sind. An den Kosten und Gebühren ändert sich nichts, versichert die Bank.

Konkrete Beispiele für Titel, die den Kriterien nicht mehr standhalten, sind jene des Baarer Rohstoffkonzerns Glencore oder des deutschen Pharmaunternehmens Bayer. Diese beiden Titel befanden sich bis anhin in den LUKB-Expert-Fonds, wurden nun aber unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit als «ungenügend» eingestuft, wie Roland Wöhr sagt. Bei Glencore waren Umwelt- und insbesondere Sozialaspekte ausschlaggebend, bei Bayer die umstrittene Tochterfirma Monsanto mit ihrem Glyphosat-Rechtsstreit. Zahlreiche weitere Wertpapiere wurden ausgetauscht.

«In den eigenen Fonds haben wir fünf bis 15 Prozent der Titel verkauft»,

sagt Wöhr. In den meisten Fällen handle es sich um ausländische Aktien.

Bei der Kreditvergabe ist es komplizierter

Es ist anzunehmen, dass die LUKB die nun gekippten Titel im Portfolio hatte, weil sie gut performten. Darum stellt sich die Frage, ob mit den neuen ESG-Kriterien künftig die Rendite tiefer ausfallen wird. Wöhr ist diesbezüglich vorsichtig, denn künftige Renditen zu erahnen, sei grundsätzlich schwierig. Aber:

«Wir gehen davon aus, dass die neuen Kriterien, die wir anwenden, keinen negativen Einfluss auf die Rendite haben werden.»

Langfristig erhoffe man sich eine positive Entwicklung. «Letztlich können Investoren und Unternehmen gemeinsam etwas bewirken. Eine breitere Kriterienbasis führt in der Regel zu besseren Anlageentscheidungen.» Die Geldanlage sei ein grosser Hebel auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Gesellschaft.

Etwas schwieriger dürfte werden, die ESG-Kriterien in der Kreditvergabe anzuwenden. Die LUKB befasst sich seit einigen Monaten mit dem Thema, konkrete Umsetzungsideen gibt es aber noch nicht, sagt ein Sprecher. Dass die Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien in der Kreditvergabe schwierig sein kann, zeigt das Beispiel der Aargauischen Kantonalbank. Diese hatte Anfang Jahr bekanntgegeben, Kredite künftig nicht mehr an Unternehmen vergeben zu wollen, die neue Atomkraftwerke bauen oder fossile Rohstoffe fördern. Das sorgte vielerorts für Unmut. Im Mai ruderte die Bank dann teilweise zurück und gab bekannt, dass sie die Kriterien für die Kreditvergabe in «heiklen Branchen» lockere.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen