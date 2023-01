Diese Autos leisteten sich Zentralschweizer im Jahr 2022

Interaktive Grafik Weniger Autos, dafür mehr PS: Diese Marken leisteten sich Zentralschweizer 2022 In der Schweiz wurden 2022 erneut weniger Autos eingelöst, dafür waren sie mit mehr Leistung unterwegs. Zurückzuführen ist dies auch auf den Elektroautoboom, der sich fortsetzte. In der Zentralschweiz gibt es vor allem bei der Markenwahl Unterschiede. Zoe Gwerder und Gregory Remez Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Die Schweizer Automobilbranche hat im vergangenen Jahr erneut einen Rückgang erlebt, der «in die Annalen der Neuwagenimporteure eingehen wird», wie es der Verband Freier Autohandel Schweiz (VFAS) ausdrückt. Gemäss einer Auswertung des Verbandes, die auf frei zugänglichen Daten des Bundesamts für Strassen (Astra) beruht, sind landesweit 2022 rund 226'000 Autos neu zugelassen worden. Das sind rund 12'000 Fahrzeuge weniger als im Vorjahr.

Zwar zeigten die Zulassungsraten der letzten vier Monate einen «verheissungsvollen Trend», schreibt der VFAS. Doch dürften die über 300'000 Neuzulassungen aus der Vor-Corona-Zeit «schwierig zu erreichen sein». Immerhin erwartet der Verband eine Erstarkung des Marktes im laufenden Jahr. Die durch die Pandemie ausgelösten Probleme bei der Versorgung mit Zulieferteilen und der Logistik sowie die Verwerfungen durch den Krieg in der Ukraine, wo etwa Kabelbäume gefertigt werden, hätten die Fahrzeughersteller zuletzt immer besser in den Griff bekommen.

Fünf McLaren in Schwyz, zwei Rolls Royce in Zug

Von den landesweiten Neuzulassungen entfällt ziemlich genau ein Zehntel auf die Zentralschweiz, wo 2022 rund 22'850 Autos neu eingelöst wurden. Was nicht verwundert: Im grössten Zentralschweizer Kanton Luzern wurden auch die meisten Fahrzeuge in Verkehr gesetzt, knapp 10'000. Betrachtet man jedoch die Daten relativ zur Einwohnerzahl, sticht Zug deutlich heraus. Während in den anderen Kantonen zwischen 200 und 290 Autos pro 10'000 Personen neu in Verkehr gesetzt wurden, sind es in Zug mit 440 Fahrzeugen rund doppelt so viele.

Die beliebteste Marke bei den Neuzulassungen ist in Luzern, Nidwalden und Obwalden der altgediente VW. In Uri ist das etwas günstigere Pendant Skoda auf dem ersten Platz, während in den steuergünstigeren Kantonen Zug und Schwyz erwartungsgemäss teurere Karossen zuoberst zu finden sind. Hier wurden auch die meisten Autos im absoluten Hochpreissegment eingelöst: In Schwyz waren es beispielsweise fünf McLaren, vier Rolls Royce und ein Bugatti; in Zug noch jeweils zwei McLaren und Rolls Royce sowie ein Bugatti.

Leistungsspirale dreht sich schneller

Schweizweit wurde im letzten Jahr rund ein Fünftel der Fahrzeuge von Frauen eingelöst, rund 40 Prozent von Männern. Der Rest entfiel auf gewerbliche Zulassungen. Nur jedes zwölfte Auto verfügte noch über ein manuelles Schaltgetriebe. Die durchschnittliche Leistung betrug 208 PS, was einer erneuten Zunahme entspricht. Vor rund 30 Jahren war der durchschnittliche Schweizer Neuwagen gut 140 PS stark, 20 Jahre später nur 13 PS stärker. Seither dreht sich die Leistungsspirale jedoch schneller: Zwischen 2015 und 2020 beschreibt die Vereinigung der Schweizer Automobil-Importeure eine Zunahme von 160 auf 199 PS.

Zurückzuführen ist diese Entwicklung in erster Linie auf den Boom von Elektroautos, die aufgrund der unterschiedlichen Antriebstechnik mehr PS auf dem Papier ausweisen als Benzin- oder Dieselfahrzeuge. Laut dem VFAS ist mittlerweile rund jedes zweite importierte Auto elektrisch oder mit einem Hybrid-Antrieb unterwegs.

