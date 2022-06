Oberkirch Wechsel in der Kreativfabrik 62 Manuel Lichtsteiner übergibt Leitung an Andreas Troxler. 13.06.2022, 09.04 Uhr

Manuel Lichtsteiner (links) und Andreas Troxler Bild: PD

Per 1. Juli 2022 übernimmt Andreas Troxler von Manuel Lichtsteiner die Geschäftsführung der Kreativfabrik 62 in Oberkirch. Manuel Lichtsteiner scheidet als Partner aus dem Unternehmen aus, bleibt jedoch im Advisory Board erhalten, heisst es in einer Mitteilung.