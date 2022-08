Online-Möbelhändler 70-Millionen-Ausbau in Deutschland: Baarer Beliani will «Zara» der Möbelbranche werden Beliani begann einst mit dem Verkauf von Gartenmöbeln, nun wollen die Gründer das Baarer Unternehmen gross und weit über die Schweiz hinaus bekannt machen. Mit einer eigenwilligen Strategie. Gregory Remez Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Rund 10'000 Artikel bietet Beliani auf seiner Website an. Bald sollen es doppelt so viele sein. Bild: Patrick Hürlimann

«Die gröschti Uswahl. Die beschte Priise. Beliani, Punkt, CH.» Mit diesem Slogan, vorgetragen von einer leicht fisteligen Frauenstimme über der Melodie der alten Partisanenhymne «Bella Ciao», bewirbt der Online-Möbelhändler Beliani derzeit sein Sortiment. Der Jingle, der im Fernsehen und Radio wie auf Youtube zu hören ist, sei genau die richtige Mischung aus ein bisschen nervig und sehr eingängig, sagt Stephan Widmer.

So klingt der bekannte Werbespot von Beliani. Quelle: YouTube

Der heutige CEO hat Beliani 2009 gemeinsam mit seinem Bruder Michael gegründet. Davor hatten die beiden bereits die Plattform Auktion24.ch ins Leben gerufen und erfolgreich verkauft – heute bekannt als Ricardo.ch.

Nun wollen die Gebrüder Beliani.ch gross und bekannt machen, weit über die Schweiz hinaus. Rund 300'000 Franken geben sie zurzeit monatlich für die europaweite «Bella Ciao»-Kampagne aus. Die internationale Ausrichtung hat bei Beliani Konzept. In inzwischen 17 europäischen Ländern bietet der Möbelhändler seine Produkte an, wobei die Schweiz mit einem Umsatzanteil von 18,5 Prozent nach wie vor der Absatzmarkt Nummer eins ist.

Exoten der Branche

Stephan Widmer, Co-Gründer und CEO von Beliani. Bild: PD

Zu Hause ist Beliani in Baar, wo aktuell rund 20 Mitarbeitende beschäftigt sind. Das eigentliche Herz des Unternehmens schlägt allerdings woanders, nämlich im deutschen Wietzendorf, einer kleinen Gemeinde zwischen Hamburg und Hannover. Dort errichtete Beliani 2016 ein Logistikzentrum mit über 20'000 Quadratmetern Kapazität, vier Jahre später kamen 30'000 Quadratmeter hinzu. «Es ging nicht anders, in den letzten fünf Jahren sind wir jährlich um 40 Prozent gewachsen», sagt Widmer.

Jüngst nahm Beliani deshalb eine weitere Operation an seinem Herzen vor. Rund 70 Millionen Franken hat das Unternehmen investiert, um die Lagerkapazität auf insgesamt 120'000 Quadratmeter auszubauen, eine Fläche von 17 Fussballfeldern. Im Mai dieses Jahres wurden die neuen Lagerhallen in Betrieb genommen. «Je nach Weltwirtschaftslage wollen wir über die nächsten fünf bis sechs Jahre um das Vierfache wachsen», sagt Widmer. Unlängst habe man beim Umsatz die 100-Millionen-Schwelle überschritten.

«Die neue Logistikkapazität erlaubt einen Umsatz von 400 Millionen Franken. Darauf arbeiten wir nun hin.»

Blick auf Belianis Logistikzentrale in Deutschland. Diese wurde jüngst von 50'000 auf 120'000 Quadratmeter ausgebaut. Bild: PD

130 Angestellte beschäftigt Beliani heute in Wietzendorf. Hinzu kommen rund 450 Mitarbeitende in Polen, die sich um das Marketing, das Personal und die Finanzen kümmern. Weitere Standorte hat das Unternehmen nicht. «Das brauchen wir auch nicht», sagt Widmer. Beliani sei ein genuiner Onlinehändler.

«Unsere Expertise liegt im E-Commerce. Gegenüber herkömmlichen Möbelkonzernen haben wir den Vorteil, dass wir keine teuren Ladenflächen haben, die wir auch noch heizen müssen.»

Lieber mehr Betten als Löffel

Vor zehn Jahren gehörten die Widmer-Brüder mit ihrer Strategie noch zu den Exoten der Branche. Inzwischen gäbe es aber immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten, die auch ihre Möbel lieber online einkaufen, ist der CEO überzeugt.

«Alleine aufgrund dieser tektonischen Marktverschiebung werden wir über die nächsten 20 Jahre wachsen.»

Begonnen hatte Beliani einst mit Gartenmöbeln. Heute machen diese noch rund einen Viertel des Umsatzes aus, denn inzwischen deckt der Händler ein Vollsortiment ab, vom Bilderrahmen bis zum Whirlpool. Verzichtet wird lediglich auf Kleiderschränke und Küchenutensilien. «Zu sperrig respektive zu klein für einen wirtschaftlichen Transport via Lastwagen», sagt Widmer.

«Wir haben lieber mehr Betten und Sofas als Löffel.»

Rund 10'000 verschiedene Artikel bietet Beliani auf seiner Website an, etwa so viel, wie in einer Ikea-Filiale Platz haben. In naher Zukunft sollen es doppelt so viele werden. Zudem sollen alle mit einer kleinen «Beliani»-Etikette versehen werden. «Wir wollen den Brand bekannter machen und ausschliesslich Beliani-Produkte anbieten», sagt Widmer. Herstellen lassen die Baarer diese in Asien, allen voran in Vietnam, Indien, Indonesien und China, sowie in Osteuropa.

Schneller auf Trends reagieren

Mit ihrer Strategie wollen sich die Gründer von der Konkurrenz abheben. Denn bis auf Ikea gibt es bisher keinen anderen Möbelhändler, der nur aus einer einzigen Marke besteht. «Das gibt es sonst nur im Hochpreissegment», ergänzt Widmer.

Bei seinen Plänen orientiert sich Beliani aber nicht etwa an Ikea, sondern eher am Modekonzern Zara.

«Wir wollen in jeder Kategorie zu den grössten Anbietern gehören.»

Beliani soll trendy sein und schneller als die Konkurrenz auf neue Trends reagieren können. Dafür soll das Sortiment beispielsweise bei den wenig sperrigen, dafür aber umso ertragreicheren Dekoartikeln zulegen.

«Dafür hilft uns der zusätzliche Platz im Logistikzentrum», sagt Widmer und ergänzt: «Nun, wo wir den Platz haben, brauchen wir aber Fremdkapital von der Bank, um die Lagerhallen zu füllen.» Eine Generalüberholung könnte zudem die eingerostete Website vertragen, die zwar funktional sei, aber vom «Look and Feel noch Luft nach oben» habe. Unterstützung sollen die Baarer dabei künftig von einer Berliner Werbeagentur erhalten. «Sie werden uns helfen, den Brand Beliani zu schärfen», sagt Widmer. Gut möglich, dass dann auch der jetzige Jingle abgelöst wird.

